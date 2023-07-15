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دنيا بطمة ببدلة رقص هرباً من الأجواء الحارة (شاهد)

أطلقت دنيا بطمة أغنية “خربوشة” بتوزيع جديد وهي عبارة عن كشكول شعبي مغربي وحققت نجاحاً كبيراً

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة ببدلة رقص هرباً من الأجواء الحارة (شاهد)
دنيا بطمة
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وطن- أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، سخرية متابعيها، بعد ظهورها بفستان يشبه بدلات الرقص شبه العارية.

ونشرت دنيا بطمة الصور عبر “انستجرام“، وهي ترتدي فستاناً زهرياً لامعاً مفتوح الظهر ومكشوف الصدر، بفتحة جانبية من الأسفل تكشف فخذيها أيضاً.

بدلة رقص

وعلقت دنيا بطمة على الصور: “أجواء الصيف”.

دنيا بطمة
شبه متابعو دنيا فستانها ببدلة الرقص

لكن متابعي الفنانة المغربية هاجموها وشبهوا ملابسها ببدلة الرقص.

وجاء في التعليقات: “اللبسة ده للراقصات خرجتي على السيطرة”.

وكتب آخر: “ستري راسك راه لوقفة قدام الله صعيبة”.

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دنيا بطمة
علقت الفنانة المغربية على الصور بـ أجواء الصيف

وأطلق عليها متابع لقباً مسيئاً: “فنانة الكباريهات صف أول ،فضلة تاع المشارقة “.

بينما سخرت أخرى من شكل دنيا بطمة وكتبت: “من زين الظهر استغفرالله العظيم. خذي مرايه وشوفي”.

وتساءلت متابعة: “ويتي راقصة ولا شنو”.

دنيا بطمة
تعرضت دنيا للهجوم والسخرية

وعقب آخر ناصحاً:” التقليد الأعمى للاجنبيات لا يليق بنا.. كما لا يليق هذا الفستان الفاضح بامرأة مسلمة محتشمة.. اللهم استرنا في الدنيا و الآخرة”.

خربوشة

على الصعيد الفني، أطلقت دنيا بطمة أغنية “خربوشة” بتوزيع جديد. وهي عبارة عن كشكول شعبي مغربي.

وذلك بعد أيام قليلة من تسريب الأغنية من طرف طليقها المنتج البحريني، محمد الترك.

ولاقت أغنية دنيا بطمة الجديدة طريقها نحو الشهرة حتى أنها حققت مشاهدات اقتربت من 400 ألف مشاهدة.

المصدررصد ومتابعة وطن

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