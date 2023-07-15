تقارير: أهلي جدة السعودي يتوصل إلى اتفاق نهائي مع رياض محرز وهذا راتبه

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وطن- أفادت تقارير صحفية سعودية، عن توصل نادي أهلي جدة إلى اتفاق نهائي مع النجم الجزائري الدولي رياض محرز، لاعب جناح مانشستر سيتي الإنجليزي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة (الرياضية) السعودية، بأن نادي أهلي جدة توصل إلى اتفاق نهائي. مع الجزائري محرز، كما ومن المتوقع أن يوقع عقود انضمامه إلى صفوف الفريق. بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

اتفاق أهلي جدة السعودي مع رياض محرز

وأردفت، ” رياض محرز سيلتحق بمعسكر الأهلي السعودي مباشرة، عقب الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة بنجاح”.

كما وأشارت صحيفة ( ذا صن) السعودية، بأن الجزائري رياض محرز، قد وافق على الانضمام إلى نادي الأهلي السعودي، في صفقة سيحصل اللاعب على راتب يصل قيمته 410 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

#عاجل | #الأهلي السعودي يصل إلى اتفاق نهائي مع الدولي الجزائري #رياض_محرز والتوقيع بعد اجتيازه الفحوص الطبية، وسيلتحق مباشرة بمعسكر الفريق الخارجي. (من: @Abdullahab000) — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) July 15, 2023

من جهته، أكد الصحفي الرياضي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها على موقع (تويتر)، ” الأهلي السعودي يضغط لإنجاز صفقة التعاقد مع رياض محرز”.

Al Ahli are pushing to get Riyad Mahrez deal done. Talks advancing on player side since June — as he’s prepared to accept Al Ahli bid 🇸🇦🇩🇿 …but Man City are still waiting to get official proposal and documents, key stage before booking medical. It will be discussed next week. pic.twitter.com/pb6PgpJZIU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2023

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كما وتابع رومانو حديثه، ” المحادثات تجري مع اللاعب منذ يونيو الماضي، وهي في تقدم وأنه يستعد لقبول العرض..”.

مشوار محرز مع مانشستر سيتي

وختم الإيطالي رومانو، ” مانشستر سيتي ما زال ينتظر الحصول على عرض رسمي، قبل أن يجري اللاعب الجزائري محرز الفحص الطبي”.

وحقق الجزائري محرز النجاح خلال مسيرته الكروية في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ قدومه إلى ليستر سيتي عام 2014. توج فيها بالدوري الإنجليزي مع الفريق وكذلك نال جائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز.

كما وبعدها في عام 2018، انتقل قائد المنتخب الجزائري محرز إلى صفوف نادي مانشستر سيتي، توج معه 11 لقباً على المستوى المحلي والقاري الأوروبي. لعل أبرزها الثلاثية التاريخية الموسم الماضي وهي دوري الأبطال والدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي.

يذكر بأن عقد الجزائري محرز مع نادي مانشستر سيتي ينتهي في صيف عام 2025، بعد قيام اللاعب بتجديد عقده نهاية الموسم الماضي.