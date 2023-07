تقارير: أهلي جدة السعودي يتوصل إلى اتفاق نهائي مع رياض محرز وهذا راتبه

- Advertisement -

وطن- أفادت تقارير صحفية سعودية، عن توصل نادي أهلي جدة إلى اتفاق نهائي مع النجم الجزائري الدولي رياض محرز، لاعب جناح مانشستر سيتي الإنجليزي في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة (الرياضية) السعودية، بأن نادي أهلي جدة توصل إلى اتفاق نهائي. مع الجزائري محرز، كما ومن المتوقع أن يوقع عقود انضمامه إلى صفوف الفريق. بعد اجتيازه الفحوصات الطبية.

وأردفت، ” رياض محرز سيلتحق بمعسكر الأهلي السعودي مباشرة، عقب الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة بنجاح”.

كما وأشارت صحيفة ( ذا صن) السعودية، بأن الجزائري رياض محرز، قد وافق على الانضمام إلى نادي الأهلي السعودي، في صفقة سيحصل اللاعب على راتب يصل قيمته 410 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

من جهته، أكد الصحفي الرياضي الموثوق فابريزيو رومانو، الخبير في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها على موقع (تويتر)، ” الأهلي السعودي يضغط لإنجاز صفقة التعاقد مع رياض محرز”.

Al Ahli are pushing to get Riyad Mahrez deal done. Talks advancing on player side since June — as he’s prepared to accept Al Ahli bid 🇸🇦🇩🇿

…but Man City are still waiting to get official proposal and documents, key stage before booking medical.

It will be discussed next week. pic.twitter.com/pb6PgpJZIU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2023