تفاصيل صادمة وراء منع أطفال فلسطينيين من دخول مدينة بريطانية

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وطن – رفضت وزارة الداخلية البريطانية، تأشيرات دخول مجموعة من الأطفال الفلسطينيين لزيارة مدينة بولتون كجزء من مبادرة تقودها مُعلِّمة مدرسة محلية.

والأطفال من مخيم عسكر للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة ، حيث طرد أجدادهم أو فروا في عام 1948 من البلدات والقرى داخل ما يعرف الآن بإسرائيل.

تتراوح أعمار الطلاب بين 11 و 17 عامًا ، وفقًا لصحيفة Bolton News، وقد زار بعضهم بالفعل المدينة عدة مرات كجزء من رحلات نُظِّمت في وقت سابق.

وقالت المعلمة التي ساعدت في التخطيط للرحلة جوليا سيمبكينز ، وهي أيضًا سكرتيرة فرع بولتون في الاتحاد الوطني للمعلمين (NUT)، إن الأطفال الفلسطينيين كانوا زوارًا منتظمين للمدينة.

وأضافت في حديثه لصحيفة بولتون نيوز: “السبب الذي قدموه لعدم منحهم التأشيرات هو أنهم قالوا إنهم لم يكونوا متأكدين من أنهم سيعودون إلى بلادهم في نهاية الزيارة”.

وتابعت: “فكرة بقاء طفل يبلغ من العمر 11 عامًا في إنجلترا وعدم العودة إلى والديهم تبدو مجنونة جدًا بالنسبة لي.. لم يكلف أحد عناء الاتصال بي والتحقق من ذلك”.

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ورفضت وزارة الداخلية البريطانية، التعليق على هذا الأمر، وقالت إنها لا تتحدث عن الحالات الفردية.

ويعيش 31 ألف فلسطيني في مخيم عسكر للاجئين في مدينة نابلس، ويعتمدون على الخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتداهم قوات الاحتلال الإسرائيلية المخيم بشكل شبه يومي، حيث صدمت سيارة جيب عسكرية إسرائيلية، هذا الأسبوع، فلسطينيا في بلدة عسكر، فيما أصيب السكان باختناق بالغاز جراء إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، وتم اعتقال عدد من الفلسطينيين.

وفي مايو ، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيًا يبلغ من العمر 22 عامًا من عسكر، بينما استشهد رجل يبلغ من العمر 39 عامًا متأثراً بجراحه في يونيو.

وذكرت المعلمة، أنه كان من المقرر أن يلتقي الأطفال بأعضاء البرلمان ورئيس بلدية بولتون، وإجراء جولات في المدارس والكنيسة والمسجد.

وفي زيارات سابقة ، زار الفلسطينيون عائلات بريطانية وتوجهوا إلى شاطئ منتجع بلاكبول.

وضع مؤسف للغاية

وقالت ياسمين قريشي ، النائبة عن بولتون ساوث إيست، ووزيرة الظل في حزب العمل المعارض، إن قرار رفض منح التأشيرات للأطفال الفلسطينيين “وضع مؤسف للغاية”.

وأضافت: “من الواضح أن القرار غير عادل لأنني أفهم أن جميع الأطفال باستثناء طفل واحد قد مُنحوا تأشيرات لزيارة المملكة المتحدة في السابق”.

وكان قريشي أحد النواب الذين خططوا للقاء التلاميذ الفلسطينيين.

ويستفيد الإسرائيليون من السفر بدون تأشيرة إلى المملكة المتحدة لزيارات تصل إلى ستة أشهر ، مما يعني أن المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة يمكنهم السفر إلى بريطانيا وأوروبا دون الحصول على تأشيرة.

في حين يجب على الفلسطينيين من القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة ، والذين يعيش بعضهم بالكاد على بعد مرمى حجر من المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة.

سجن مفتوح للفلسطينيين

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية، قد قال في تقرير حديث، إن الاحتلال الإسرائيلي حول الضفة الغربية إلى سجن مفتوح للفلسطينيين.

ومنذ عام 1967 ، اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 800 ألف فلسطيني، وواجه العديد منهم فترات طويلة من الاعتقالات، ويُفترض في كثير من الأحيان أنهم مذنبون دون دليل.