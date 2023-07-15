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تعليق لاعب مانشستر سيتي السابق بعد تبرئته من 9 تهم اغتصاب واعتداء جنسي (فيديو)

براءة الفرنسي ميندي من 9 تهم اغتصاب واعتداء جنسي بحق فتيات في إنجلترا

كتب فارس أبو شيحة
ميندي لاعب مانشستر سيتي السابق
لاعب مانشستر سيتي السابق ميندي
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وطن- علق النجم الفرنسي بنجامين ميندي 28 عاماً، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، بعد تبرأته من 9 قضايا اتهم فيها بالاغتصاب واعتداء جنسي على مدار السنوات الماضية.

وأقرت الهيئة المحلفين في محكمة “تشيستر كروان” شمال المملكة المتحدة (إنجلترا)، الجمعة، القرار النهائي بتبرئة اللاعب الفرنسي ميندي، في آخر قضيتين. اتهم فيها من أصل 9 قضايا اغتصاب واعتداء جنسي، والتي صدرت بحقه في عام 2020.

تعليق لاعب مانشستر سيتي ميندي

كما ونشرت وسائل الإعلام البريطانية، مقطع فيديو، خروج لاعب مانشستر سيتي السابق. ميندي، ورده على أسئلة الصحفيين بكلمة واحدة. وهي ” الحمد الله”.

وكان نادي مانشستر سيتي صاحب الثلاثية التاريخية الموسم المنصرم، قد تعاقد مع الفرنسي ميندي بصفقة وصلت قيمتها 52 مليون جنيه إسترليني. (أي ما يعادل 60 مليون يورو)، قادماً من نادي موناكو. كأغلى مدافع آنذاك.

كما وتعرض الفرنسي ميندي للعديد من الإصابات على مستوى الرباط الصليبي في عام 2017، وهو ما أجبر اللاعب على قضاء فترة طويلة في العلاج من الإصابة.

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لاعب مانشستر سيتي السابق ميندي
لاعب مانشستر سيتي السابق ميندي

وتم تبرأت اللاعب من 6 تهم اغتصاب. واحدة منهم اعتداء جنسي على فتيات، من قبل المحكمة البريطانية في شهر يناير الماضي.

نفي الفرنسي ميندي

كما ونفى المدافع الفرنسي ميندي الذي توج بمونديال كأس العالم 2018. مع منتخب فرنسا بدولة روسيا، كل تهم اغتصاب والاعتداء الجنسي الموجهة إليه.

وبدأ ميندي لاعب مانشستر سيتي السابق، مسيرته الكروية  مع نادي لوهافر الفرنسي في عام 2010، لينتقل بعدها إلى صفوف أولمبيك مارسيليا عام 2013. ثم الانتقال بعدها إلى صفوف نادي موناكو عام 2016، ليوقع مع مانشستر سيتي في عام 2017.

رد فعل الفرنسي ميندي من تبرأته من تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي
رد فعل الفرنسي ميندي من تبرأته من تهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي

يذكر بأن عقد المدافع الفرنسي بنجامين ميندي قد انتهى عقده. مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في شهر يونيو/ حزيران عام 2022.

المصدروطن + وسائل الإعلام البريطانية

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