تعليق لاعب مانشستر سيتي السابق بعد تبرئته من 9 تهم اغتصاب واعتداء جنسي (فيديو)

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وطن- علق النجم الفرنسي بنجامين ميندي 28 عاماً، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، بعد تبرأته من 9 قضايا اتهم فيها بالاغتصاب واعتداء جنسي على مدار السنوات الماضية.

وأقرت الهيئة المحلفين في محكمة “تشيستر كروان” شمال المملكة المتحدة (إنجلترا)، الجمعة، القرار النهائي بتبرئة اللاعب الفرنسي ميندي، في آخر قضيتين. اتهم فيها من أصل 9 قضايا اغتصاب واعتداء جنسي، والتي صدرت بحقه في عام 2020.

تعليق لاعب مانشستر سيتي ميندي

كما ونشرت وسائل الإعلام البريطانية، مقطع فيديو، خروج لاعب مانشستر سيتي السابق. ميندي، ورده على أسئلة الصحفيين بكلمة واحدة. وهي ” الحمد الله”.

وكان نادي مانشستر سيتي صاحب الثلاثية التاريخية الموسم المنصرم، قد تعاقد مع الفرنسي ميندي بصفقة وصلت قيمتها 52 مليون جنيه إسترليني. (أي ما يعادل 60 مليون يورو)، قادماً من نادي موناكو. كأغلى مدافع آنذاك.

« Alhamdulillah » Les premiers mots de Benjamin Mendy à la sortie du tribunal. 🎥 @footballdaily pic.twitter.com/EcRRVYIpkQ — Actu Foot (@ActuFoot_) July 14, 2023

كما وتعرض الفرنسي ميندي للعديد من الإصابات على مستوى الرباط الصليبي في عام 2017، وهو ما أجبر اللاعب على قضاء فترة طويلة في العلاج من الإصابة.

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وتم تبرأت اللاعب من 6 تهم اغتصاب. واحدة منهم اعتداء جنسي على فتيات، من قبل المحكمة البريطانية في شهر يناير الماضي.

أول تصريحات بنجامين ميندي لاعب #مانشستر_سيتي عقب براءته من جميع الاتهامات التي وُجهت إليه على مدار عام ونصف. مونتاج وترجمة / ميديا الممتاز#ميديا_الممتاز | #مفيش_حاجة_هتفوتك pic.twitter.com/JbXAbTUXrh — media.elmomtaz (@media_elmomtaz) July 15, 2023

نفي الفرنسي ميندي

كما ونفى المدافع الفرنسي ميندي الذي توج بمونديال كأس العالم 2018. مع منتخب فرنسا بدولة روسيا، كل تهم اغتصاب والاعتداء الجنسي الموجهة إليه.

وبدأ ميندي لاعب مانشستر سيتي السابق، مسيرته الكروية مع نادي لوهافر الفرنسي في عام 2010، لينتقل بعدها إلى صفوف أولمبيك مارسيليا عام 2013. ثم الانتقال بعدها إلى صفوف نادي موناكو عام 2016، ليوقع مع مانشستر سيتي في عام 2017.

يذكر بأن عقد المدافع الفرنسي بنجامين ميندي قد انتهى عقده. مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في شهر يونيو/ حزيران عام 2022.