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ابنة عمرو دياب تهز مؤخرتها وتقبل حبيبها الوسيم بجرأة في سهرة صاخبة (فيديو)

تعرضت ابنة عمرو دياب لهجوم من متابعيها متسائلين عن دور والدها بينما نوه آخرون إلى أنها على خطى الهضبة

كتب رفيف عبدالله
ابنة عمرو دياب تهز مؤخرتها وتقبل حبيبها الوسيم بجرأة في سهرة صاخبة (فيديو)
جنا عمرو دياب وحبيبها
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وطن- شاركت جنا دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، متابعيها، الأجواء الصاخبة والرومانسية التي عاشتها مع حبيبها وصديقاتها بلا حدود.

ونشرت ابنة عمرو دياب عدة مقاطع وصور لها في إحدى الحفلات مع حبيبها الوسيم.

جنا دياب
كانت جنا في حفلة موسيقية مع أصدقائها وحبيبها
جنا دياب
جنا عمرو دياب وحبيبها

رقص وأحضان

وكانت جنا عمرو دياب ترتدي توب أسود أوف شولدر من جهة واحدة، وتنورة قصيرة “ميني جيب”، وبطن مكشوف.

جنا دياب
لا تكترث جنا بالتعليقات السلبية
جنا دياب
تتعمد جنا الظهور بملامح غريبة

ورقصت جنا بصخب مع صديقاتها وهزت مؤخرتها بطريقة مثيرة.

كما ظهرت بمقطع آخر وهي تقترب من وجه حبيبها وتغطيه بشعرها، وكأنهما تبادلا القُبلات الحميمة.

أفضل الأوقات

ونسقت جنا دياب في لقطات أخرى، ملابسها مع ملابس حبيبها.

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فارتدت ابنة الهضبة بنطلون بيج مع قميص أزرق، وحرصت على كشف بطنها والوشوم المتواجدة في المناطق الحساسة.

جنا دياب
جنا ارتدت ملابس مطابقة مع حبيبها

وعلقت جنا على الصور: “أفضل الأوقات على الإطلاق”.

أين والدها؟

وتعرضت ابنة عمرو دياب لهجوم من متابعيها فكتب أحدهم: ” هي الناس دي مسلمه ولا ملة ابوهم ايه بجد “.

وكتب آخر ساخراً: ” اللي عمالين يقولولها ابوكي فين.. ابوها نفسه طايح ودي بنت الطايح”.

وقال ثالث: “ابوكي لابس حلق انتي هتبقي دكتورة”.

ابنة عمرو دياب
جنا في حفلة أخرى

وعلق رابع: “انتو ليه مستغربين علي اساس ابوها الشيخ محمد شعراوي الله يرحمو .. البت دي ملهاش كبير والله”.

واستذكر آخر قصة حب عمرو دياب ودينا الشربيني. وكتب: ” انا مش فاهم اللي زعلان زعلان ليه !! اذا كان ابوها نفسه رافق واحده وسرح بيها ادام خلق الله وماقالش أنه متجوزها.. طبيعي تبقي دي خلفته “.

المصدررصد ومتابعة وطن

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1 تعليق

  1. الاخت رفيف،، إتقي الله في نفسك وفي القراء، ما هو الدافع لنشر ومتابعة أخبار هذه النكرة، هل لأنها إبنة مطرب؟ لا تروجوا لمثل هذه العينات التي لا تستحق أن تتصدر المشهد الإجتماعي فلا هي من العلماء أو المبتكرين أو المخترعين أو حتى المؤثرين إيجاباً، بل على العكس نقل أخبارهم تعمم الفساد والإنحلال. فلا تملأي صحيفتك في سبيل إشهار النكرات هداك الله، ولا تستهيني بمستوى القراء وأخلاقهم.

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