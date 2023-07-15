ابنة عمرو دياب تهز مؤخرتها وتقبل حبيبها الوسيم بجرأة في سهرة صاخبة (فيديو)

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وطن- شاركت جنا دياب، ابنة الفنان المصري عمرو دياب، متابعيها، الأجواء الصاخبة والرومانسية التي عاشتها مع حبيبها وصديقاتها بلا حدود.

ونشرت ابنة عمرو دياب عدة مقاطع وصور لها في إحدى الحفلات مع حبيبها الوسيم.

رقص وأحضان

وكانت جنا عمرو دياب ترتدي توب أسود أوف شولدر من جهة واحدة، وتنورة قصيرة “ميني جيب”، وبطن مكشوف.

ورقصت جنا بصخب مع صديقاتها وهزت مؤخرتها بطريقة مثيرة.

كما ظهرت بمقطع آخر وهي تقترب من وجه حبيبها وتغطيه بشعرها، وكأنهما تبادلا القُبلات الحميمة.

أفضل الأوقات

ونسقت جنا دياب في لقطات أخرى، ملابسها مع ملابس حبيبها.

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فارتدت ابنة الهضبة بنطلون بيج مع قميص أزرق، وحرصت على كشف بطنها والوشوم المتواجدة في المناطق الحساسة.

وعلقت جنا على الصور: “أفضل الأوقات على الإطلاق”.

أين والدها؟

وتعرضت ابنة عمرو دياب لهجوم من متابعيها فكتب أحدهم: ” هي الناس دي مسلمه ولا ملة ابوهم ايه بجد “.

وكتب آخر ساخراً: ” اللي عمالين يقولولها ابوكي فين.. ابوها نفسه طايح ودي بنت الطايح”.

وقال ثالث: “ابوكي لابس حلق انتي هتبقي دكتورة”.

وعلق رابع: “انتو ليه مستغربين علي اساس ابوها الشيخ محمد شعراوي الله يرحمو .. البت دي ملهاش كبير والله”.

واستذكر آخر قصة حب عمرو دياب ودينا الشربيني. وكتب: ” انا مش فاهم اللي زعلان زعلان ليه !! اذا كان ابوها نفسه رافق واحده وسرح بيها ادام خلق الله وماقالش أنه متجوزها.. طبيعي تبقي دي خلفته “.