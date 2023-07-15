أسواق دقلو.. مراكز تجارية علنية لبيع المسروقات من منازل السودانيين

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وطن – “إذا كنت ترغب في شراء شيء رخيص في السودان، فأنت أتيت للتو إلى أسواق دقلو”، هكذا استهل موقع ميدل إيست آي تقريرا له، عن تردي الأوضاع الإنسانية في السودان، مُسلطا الضوء على إحدى صورها المتمثلة في بيع المواد المسروقة في أسواق شعبية.

ففي بلد يعيش حالة حرب منذ 15 أبريل الماضي، يعد توفير المواد الأساسية بمثابة صراع يومي بالنسبة لمعظم الناس. في هذه الظروف، انتشرت موجة من الأسواق الشعبية في جميع أنحاء السودان، استجابةً للنقص الناجم عن الحرب من خلال بيع أرباح الحرب المسروقة.

وتباع في الأسواق، البضائع التي نهبتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية المنخرطة في صراع مع الجيش السوداني. وسميت هذه الأسواق على اسم الرجل الذي يقود قوات الدعم السريع: محمد حمدان دقلو ، الجنرال المعروف باسم حميدتي.

وقال المهربون وتجار السوق السوداء وشهود العيان وضحايا النهب، إنه يمكن الآن العثور على أسواق دقلو في العاصمة الخرطوم وكردفان ودارفور وأجزاء أخرى من السودان الذي مزقته الحرب.

وانتشر النهب على نطاق واسع في الخرطوم التي لطالما كانت أغنى جزء في السودان، في حين كانت على غير العادة في تاريخ البلاد ، في قلب القتال منذ بدء الحرب.

ويقول شهود عيان في العاصمة ومدينتيها التوأم أم درمان والبحري، إن عمليات النهب ترتكبها قوات الدعم السريع والعصابات الإجرامية.

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ويتم نقل البضائع المسروقة إلى أسواق دقلو من قبل المهربين، حيث يتم بيعها من قبل تجار السوق السوداء. والأسواق منتشرة بشكل خاص في مدن غرب السودان، موطن قوات الدعم السريع وقاعدتها.

وقال العديد من الأشخاص من العاصمة الخرطوم، إنه فروا جميعًا من منازلهم ثم تم نهبها، وذكر أحد الأثرياء من سكان أم درمان، أنه بعد فرارهم من منزلهم إلى مصر، اقتحمت قوات الدعم السريع المنزل ونهبته.

وقال صاحب المنزل: “يبدو أنهم أطلقوا النار على البوابات ، وكسروا شبكة الاستقبال في الطابق الأرضي ودخلوا المنزل.. أخذوا جميع أجهزتنا الكهربائية وسيارتنا. وألقوا بكل محتويات خزاناتي على الأرض”.

وقال شخصان من “الأبيض”، عاصمة ولاية شمال كردفان ، إن عمليات السلب والنهب في أسواق دقلو ليست فقط قوات الدعم السريع والعصابات الإجرامية والميليشيات التابعة لها. وقالوا إن القوات المسلحة السودانية استفادت أيضا.

علاوة على ذلك ، فإن عمليات من هذا النوع لها تاريخ طويل في المنطقة ، حيث وجدت غنائم الحروب المنهوبة من ليبيا إلى تشاد إلى جمهورية إفريقيا الوسطى والعودة إلى السودان طريقها إلى الأسواق السوداء.

الدعم السريع تنفي نهب المنازل

طوال هذه الحرب المستمرة، أنكرت قوات الدعم السريع نهب منازل المدنيين السودانيين. وكانت قد أعلنت في وقت سابق عن تشكيل فرقة عمل متخصصة مخصصة حصريًا لحماية المدنيين، ووعدت بإعادة الأشياء التي سرقتها العصابات.

وقال بيان رسمي أصدرته قوات الدعم السريع في 13 مايو الماضي: “نؤمن إيمانا راسخا بالقانون والنظام ، ونتعهد بالتعامل الصارم مع أي تقارير عن جرائم أو نهب أو سرقة”.

أسواق تتضمن كل المنتجات

في أسواق دقلو ، يمكنك العثور على كل شيء من أجهزة التلفزيون والراديو إلى السيارات والإطارات المستعملة ووحدات تكييف الهواء إلى الأسرة والوسائد والخزائن الخشبية.

يظهر أحد مقاطع الفيديو تاجرًا جالسًا على كرسي بلاستيكي يقدم للعملاء فرصة شراء زوج من الأحذية ذات الكعب العالي ذات اللون الذهبي، حسب ما نقل موقع “ميدل إيست آي“.

ويظهر آخر مجموعة من الرجال أمام كشك مؤقت مع تحديثات على أحدث أسعار القماش المشمع والهواتف المحمولة والنفط، والثالث يظهر شابين يسيران في أحد الأسواق ويضحكان وهما يرددان الاسم: “دقلو” .

قال شاهد عيان في المنطقة، فضل عدم الكشف عن هويته: “افتتحت المتاجر في الأسواق المحلية في أم درمان مثل الصوق الشعبي وسوج ليبيا، وافتتحت أخرى في أحياء الحاج يوسف ومايو في ضواحي الخرطوم”.

وأضاف: “يطلق عليهم أسواق دقلو وهم يبيعون كل ما سرق مؤخرا من أصحابها بأسعار رخيصة جدا”.

وأضاف أحد سكان أم درمان أنهم شاهدوا في السوق الشعبية، التجار يشترون المئات من الأجهزة الكهربائية من صغار التجار أو السماسرة ويعيدون بيعها.

وأضاف: “مكيف الهواء قد يكلف بحد أقصى 10.000 جنيه سوداني (15 دولاراً) ويباع بما يتراوح بين 15 أول 20 ألف جنيه بينما سعره الحقيقي أعلى من 70 ألف جنيه”.

وقال مصدر آخر في العاصمة السودانية إن جنود قوات الدعم السريع يعيدون طلاء السيارات ويرمون لوحات الأرقام ثم يعيدون بيعها أو يهربونها إلى أسواق خارج الخرطوم.

قال صاحب متجر: “كانت هناك أكثر من 30 سيارة متوقفة على مرأى من متجري عندما بدأت الحرب.. لقد سُرقت عندما سيطرت قوات الدعم السريع على هذا الجزء من شرق الخرطوم”.

وأضاف: “لاحقًا، كنت على اتصال ببعض السماسرة وضباط قوات الدعم السريع بشأن إعادة السيارات، لكنني فشلت في استعادتها لأن السيارات تم إرسالها إلى الأبيض والضعين في شرق دارفور”.

سرقة مستودع تابع للأمم المتحدة

حاصرت قوات الدعم السريع، مدينة الأبيض لأكثر من 50 يومًا ، ويعتبرها كلا الجانبين في الحرب أمرًا حيويًا من الناحية الاستراتيجية.

في بداية شهر يونيو، تم نهب مستودعات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وألقى السكان المحليون باللوم على قوات الدعم السريع، على الرغم من أن برنامج الأغذية العالمي لم يصل إلى حد توجيه أصابع الاتهام إلى أي جهة فاعلة محددة، وقال إن المساعدات الغذائية لـ 4.4 مليون شخص معرضة للخطر، مشيرا إلى تسجيل خسائر تقدر بأكثر من 60 مليون دولار منذ بدء الحرب في السودان.

وقال عالم اجتماع فر من الخرطوم إلى الأبيض، إنه بعد نهب المستودعات، كانت هناك فترة أسبوعين ينقل فيها المواطنون البضائع إلى سوق يُدعى لازها.

وأضاف: “المثير للسخرية أنهم غيروا اسم السوق إلى دقلو على اسم زعيم قوات الدعم السريع”.

ويقع السوق في حي طيبة ، على الجانب الشرقي من المدينة ، وهو الأقرب إلى المستودعات التي تأتي منها البضائع المسروقة التي يبيعها.

وأضاف عالم الاجتماع: “أطلقوا عليها اسم دقلو لأن قوات الدعم السريع هم الذين اقتحموا المستودعات ولأنها تحتوي على سلع منهوبة”.

وأشار إلى أن قوات حميدتي شبه العسكرية لم تكن الطرف الوحيد الذي استفاد من غارة برنامج الأغذية العالمي، وتابع: “عندما نهب المواطنون المستودعات ، أقامت القوات المسلحة السودانية بعض نقاط التفتيش في الشوارع لمنعهم وتقسيم البضائع المنهوبة معهم”.

في حديثه عن كيفية عمل الأسواق، قال محام في الأبيض إن هناك تجارًا يتعاملون مع قوات الدعم السريع، وأنهم يحولون البضائع إلى أموال، موضحا أن القوات شبه العسكرية لم يكن لديها إمدادات ثابتة من الطعام أو مكان لتخزينها، لذلك كانت تعتمد على نهب المنتجات أو مجرد شرائها نقدا.

وكانت الأسواق في المدينة أيضًا مسرحًا لأعمال العنف بين قوات الدعم السريع والسكان المحليين. وبحسب المحامي، هاجمت القوات شبه العسكرية يوم الأحد الماضي سلسلة من الأسواق الصغيرة، ونهبت البضائع وأساءت معاملة أصحاب المتاجر في هذه العملية.

وفي 10 يوليو، ضرب مدنيون في الأبيض رجلين متهمين بالتجسس لصالح قوات الدعم السريع ، غاضبين من النهب المستمر ، حتى الموت.

السماسرة

يلجأ العديد من السودانيين الذين سُرقت ممتلكاتهم إلى التعامل مع السماسرة أو الوسطاء لمحاولة استعادة ممتلكاتهم.

وقال ضحايا النهب إنهم اضطروا للتعامل مع قوات الدعم السريع والجيش وحتى الشرطة من أجل تأمين إعادة الوثائق المهمة مثل جوازات السفر ، وكذلك السيارات المسروقة، لكن كل هذا يأتي بسعر باهظ.

قالت معلمة جامعية إنها دفعت 1000 دولار لضابط قوات الدعم السريع للعثور على جواز سفرها وإعادته ، والذي ترك في منطقة ابتليت بالقتال.

فيما قال المعلم: “تركت جواز سفري في مكتبي بالجامعة ، وأرسل لي صديق رقم الاتصال الخاص بضابط قوات الدعم السريع.. اتصلت به وطلب مني أن أدفع له 1000 دولار لإحضار جواز سفري ووافقت”.

في بداية شهر مايو ، تعامل موسى عبد الوهاب مع سماسرة مماثلين بعد أن سُرقت سيارته من خارج منزله في جنوب الخرطوم.

وقال موسى: “بعد أن فررت من منزلي في الخرطوم ، سمعت من جيراني أن جنود قوات الدعم السريع اقتحموا منزلي واستولوا على سيارتي. وبعد الاتصال بالعديد من المصادر في الشرطة وقوات الدعم السريع ، وصلت إلى شخص يمكنه إعادتها. طلب 5000 دولار ، وقد أعادها بعد أن دفعت المال “.

استعادة دون تكلفة

كما تُبذل جهود لتأمين عودة البضائع المنهوبة دون دفع مثل هذه الأسعار الباهظة.

فقد أطلق عدد من النشطاء والمحامين والضحايا مبادرة تحت شعار “اخرجوا من بيوتنا”، وقد سجلوا ما يقرب من ألف ضحية للنهب ويتطلعون إلى رفع دعاوى قانونية ضد أشخاص يصفونهم بـ “غزاة الخرطوم” ، أي قوات الدعم السريع.

عبد الرحمن عبد الله آدم، مدني آخر ، يعيد السيارات المسروقة لأصحابها، قال إنه فعل هذا الأمر في عشرات الحالات، وأكّد أنه لم يأخذ أجرًا مقابل ذلك، مشيرا إلى إنه استخدم مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة في العثور على السيارات ، والتي غالبًا ما تُترك في الشوارع.

تعمل لجان المقاومة، التي تضم نشطاء منظمين يقاتلون من أجل الديمقراطية في السودان، على إعادة الممتلكات المسروقة ، بما في ذلك السيارات ، كجزء من غرف الطوارئ التي يمرون بها في أحياء مختلفة.

وقال أعضاء اللجنة في منطقة الخرطوم إنهم اعتقلوا قادة العصابات وعثروا على مخابئ للممتلكات المسروقة ، وتمكنوا بعد ذلك من إعادتها.

الرأسمالية في الأطراف

بالنسبة للكثيرين في السودان، فإن الأسواق ليست سوى أحدث نسخة من ظاهرة عمرها عقود وشوهدت أثناء الحرب في دارفور في العقد الأول من القرن.

وقال مجدي الجزولي ، الزميل في معهد ريفت فالي، إن الأسواق كانت علامة على استبدال الاقتصاد المنتج بـ”اقتصاد مدمر يركز على النهب”.

وأضاف: “عناصر هذا الاقتصاد بالذات تعمل منذ بعض الوقت ، وكانت الإشارة الأولية هي انهيار اقتصاد النفط السوداني في أعقاب استقلال جنوب السودان في 2011”.

واستكمل: “تبع ذلك السوق المربح للغاية للسيارات المهربة عبر الحدود الغربية للسودان ، والمعروفة باسم سيارات بوكو حرام. وبطريقة ما ، كان هذا السوق وسيلة لتبييض رأس المال المكتسب في اقتصاد النهب في منطقة الساحل وتوجيهه في السودان “.

ولفت المحلل إلى أن الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019 لم تغير الأمور ، إذ اضطرت الحكومة الانتقالية بتوجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتطبيق إجراءات تقشفية صارمة.

ويقول: “تقف الأسلحة التجارية لقوات الدعم السريع في ذروة هذا الاقتصاد المدمر من خلال عملياتها المصرفية والتجارية، وقد جنت من خلال عسكرة الحياة الريفية ثروة هائلة من السلع عالية القيمة ، وخاصة الذهب والسيارات والمخدرات والأسلحة النارية والديون”.

وقال: “السطو المسلح في الخرطوم هو بطريقة ما امتداد لاقتصاد النهب المدمر هذا إلى المجال الحضري في أعقاب التوسع الهائل في تجارة المخدرات وسوق الديون السامة”، مشيرًا إلى مواقف مماثلة مع تجارة المخدرات في أفغانستان وأعمال الكبتاغون في العراق .

وختم: “أتساءل عما إذا كان يمكن أن يكون هناك أي استجابة دولية جوهرية ومعقولة لهذه الظاهرة ، والتي يمكن القول إنها الطريقة التي تعمل بها الرأسمالية الآن في أطراف النظام العالمي”.