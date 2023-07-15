أزمة المهاجرين في تونس.. اتهامات لقيس سعيد بالوقوف وراء جرائم اغتصاب

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وطن – دعت جماعات حقوقية تونسية، إلى تقديم مساعدات طارئة وملاجئ للمهاجرين الذين طردوا من صفاقس قبل أيام، حيث تظاهر عشرات الأشخاص في تونس دعما لمحنتهم، تزامنا مع اتهامات موجهة للرئيس قيس سعيّد بالوقوف وراء الاعتداءات على المهاجرين

وفر مئات المهاجرين وأجبروا على الخروج من ثاني أكبر مدينة في تونس بعد اندلاع التوترات العرقية في أعقاب مقتل رجل تونسي في 3 يوليو الماضي، في مشاجرة بين السكان المحليين والمهاجرين.

ويعتبر ميناء صفاقس نقطة انطلاق للعديد من المهاجرين من البلدان الفقيرة التي تمزقها أعمال العنف، والذين يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا من خلال عبور البحر الأبيض المتوسط ​​المحفوف بالمخاطر، غالبًا في قوارب مؤقتة.

ونُقل مئات المهاجرين قسراً إلى الصحراء والمناطق المعادية المتاخمة لليبيا والجزائر بعد الاضطرابات في صفاقس، وفق تقرير لموقع المونيتور.

من جانبه، قال رومدان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تصريحات للصحفيين، إن ما بين 100 و 150 مهاجرا بينهم نساء وأطفال ما زالوا عالقين على الحدود مع ليبيا.

وأضاف أن نحو 165 مهاجرا، تم التخلي عنهم بالقرب من الحدود مع الجزائر، جرى اعتقالهم دون تحديد من أو إلى أين تم نقلهم.

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وقال بن عمر: “يُنقل المهاجرون من مكان إلى آخر بينما تختبئ مجموعات أخرى في البرية في ظروف كارثية خوفًا من الكشف عنها ومعاناة نفس مصير أولئك الذين تقطعت بهم السبل على الحدود”.

ودعا إلى توفير أماكن إقامة طارئة للمهاجرين وقال إن السلطات يجب أن تبعث برسالة واضحة إلى المواطنين التونسيين لمساعدتهم بغض النظر عن وضعهم.

وتظاهر حوالي 100 متظاهر مساء الجمعة، في تونس العاصمة، بناء على دعوة من تحالف مناهض للفاشية، معربين عن تضامنهم مع المهاجرين غير الشرعيين.

كما انتقد المتظاهرون، الشرطة التونسية بسبب طرد وقمع المهاجرين، ورددوا هتافات “تونس إفريقية .. لا للعنصرية تسقط الفاشية”.

في غضون ذلك ، زعم رئيس جمعية كاميرونية أن الشرطة نفذت “اعتقالات تعسفية” لأفارقة جنوب الصحراء حول محطة القطار في جرجيس جنوب صفاقس.

وقال إريك تشاتا، في مقطع فيديو التقطه زميل كاميروني، يُصور مجموعة من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، وهم متكدسون في مستودع، إنه تم اعتقال حوالي 300 شخص فقط بسبب لون بشرتهم في جنوب صفاقس.

مخاوف على حياة المهاجرين

وأعرب بن عمر عن مخاوفه من وفاة المهاجرين إذا لم يحصلوا على المساعدة والمأوى على الفور، مشيرا إلى أنه تم العثور بالفعل على جثتي اثنين.

فيما قالت “هيومن رايتس ووتش”، إن المهاجرين تُركوا ليعيشوا دون ماء أو مأوى في المناطق الحدودية ، حيث تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

وشهدت تونس زيادة في الهجمات ذات الدوافع العنصرية، بعد أن اتهم الرئيس قيس سعيد في فبراير / شباط، “جحافل” المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بارتكاب أعمال عنف ، زاعمًا وجود “مؤامرة إجرامية” لتغيير التركيبة السكانية للبلاد.

اتهامات لقيس سعيّد

وقالت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إن تصريحات الرئيس أعطت الناس الضوء الأخضر لفعل ما يحلو لهم للمهاجرين.

وفي حديثها للصحفيين إلى جانب بن عمر، قالت إن النساء من دول إفريقيا جنوب الصحراء أصبحن أكثر عرضة للخطر منذ تصريحات سعيد، حيث قال العديد منهن إنهن تعرضن للاغتصاب.

فيما صرح قيس سعيّد قبل أيام، بأن تونس علمت العالم درسا بالطريقة التي اعتنت بها بهؤلاء المهاجرين، وقال إن بلاده ترفض أن تكون وطنا بديلا لهم ولن تقبل إلا من تكون أوراقهم سليمة.

ودحض بن عمر، تصريحات قيس سعيد قائلا: “طرد الأطفال والنساء ليس درسا في الإنسانية”.

كما انتقدت حوالي 28 منظمة غير حكومية محلية ودولية، وكذلك نقابات وأحزاب سياسية، تصريحات قيس سعيد، وقالوا إن خطابه أثار الجريمة، وكان بمثابة شيك على بياض للبعض لارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد المهاجرين.

ومن المقرر أن يزور وفد أوروبي رفيع المستوى، الأحد ، تونس للتوقيع على اتفاق ينص على تقديم مساعدات مالية للدولة الواقعة في شمال إفريقيا بهدف التصدي للهجرة غير الشرعية.