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4 نصائح لكي لا تصبح “ضيفاً غير مرغوب فيه” مع أصدقائك وأقاربك

كيف تتجنب أن تصبح "ضيفاً غير مرغوب فيه" عند زيارة الأقارب والأصدقاء؟

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
الضيف غير المرغوب فيه

وطن – من المهم بالنسبة لك عندما تقوم بزيارة منزل شخص آخر، أن تسعى لتجنب أن تكون “ضيفاً غير مرغوب به”. فقد تساهم بعض السلوكيات والممارسات في إحداث إزعاج أو عدم راحة للمضيف وتشويه تجربة الضيافة.

لذلك، يجب عليك أن تكون حساساً لتلك النقاط وتتبع بعض النصائح للتأكد من أنك تتصرف بطريقة تحظى بالترحيب والتقدير.

وحتى إذا كنت تظن أنك عندما ستكون ضيفًا مهذبًا جدًا وحسن النية عند زيارتك لأقاربك أو أحد أصدقائك، فإنك قد تجد نفسك في مواقف قد تثير غضب الآخرين عن طريق الخطأ.

إليك هذه النّصائح، المأخوذة عن موقع (Hip Diggs) للتعامل بحكمة مع هذا الوضع:

1- كن حساسًا للثقافة والعادات المحلية: تأكد من أنك ملم بالثقافة والعادات المحلية للمكان الذي تزوره. قد تكون هناك بعض السلوكيات أو العادات التي تعتبر مسيئة أو غير مقبولة في ثقافة معينة. احرص على احترام تلك العادات وتجنب إثارة الغضب بسبب التصرفات غير الملائمة.

ولاتنس أن تختار الوقت المناسب للمغادرة، حيث أنه عندما يحين وقت المغادرة، حاول أن تكون مرنًا وتغادر في الوقت المحدد. عدم الإطالة في البقاء يساهم في إبقاء الأمور مرتبة ويُظهر احترامك لوقت وأنشطة المضيف.

الضيف غير المرغوب فيه
لاتنس أن تختار الوقت المناسب للمغادرة

2- استمع بعناية وتفهم الآخرين: عندما يعبر الآخرون عن غضبهم أو استياءهم، كن مستعدًا للاستماع بعناية وفهم وجهات نظرهم.

قد يكون غضبهم بداية للتعبير عن مشاعرهم بسبب سوء تفاهم أو تصرف غير مقصود من جانبك. احترام مشاعرهم وتجنب الدفاع الشديد يمكن أن يساعدك في تجاوز تلك المواقف.

3- اعتذر وتعلم من الأخطاء: إذا كنت قد أثرت على شخص آخر بطريقة غير مقصودة وتسببت في غضبه، فكن جاهزًا للاعتذار.

قد يكون من الصعب الاعتراف بأننا أخطأنا، ولكن الاعتذار الصادق يمكن أن يعيد بناء الثقة ويهدئ الأمور. استفد من تلك الأخطاء وحاول تجنب تكرارها في المستقبل. كذلك اطلب الدعوة بشكل مناسب، حيث يجب التأكد من أنك تطلب الدعوة بشكل لائق ومناسب.

قد تكون هناك مناسبات خاصة أو أحداث محددة تستدعي دعوات محدودة، لذا تأكد من أنك لا تضع الشخص المضيف في موقف محرج بطلب دعوة في ظروف غير مناسبة.

4- قدم هدية تقديرية: عندما تحضر الى منزل شخص آخر، يُعتبر من اللطائف تقديم هدية تقديرية. يمكن أن تكون هدية صغيرة مثل زهرة أو صندوق شوكولاتة. هذا يظهر تقديرك واهتمامك بالمضيف ويساهم في خلق جو إيجابي. ولا تنسى الاشتراك بالمحادثات وكن مهتمًا.

تقديم هدية
قدم هدية تقديرية

حاول أن تكون جزءًا فعالًا من المحادثات واستمع بعناية لما يقوله الآخرون. اظهر اهتمامك بالأشخاص الذين تتواجد معهم وقدّم مساهماتك بشكل إيجابي. ذلك يساهم في بناء علاقات طيبة وترك انطباع جيد عنك كضيف.

المصدرHip Diggs - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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