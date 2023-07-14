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نسرين طافش غاضبة ولا تريد أي ذكرى تجمعها بطليقها وهذا ما دعت له على انستغرام (شاهد)

نسرين طافش تطلب من الجمهور احترام خصوصيتها بعد الطلاق وتشجع على الاستثمار في الأيام الجديدة كنعمة

كتب سالم حنفي
طلاق نسرين طافش من زوجها
نسرين طافش وطليقها شريف الشرقاوي
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وطن – بعد الإعلان أكثر من مرة في السابق عن انفصالها عن زوجها، الطبيب المصري شريف الشرقاوي، حسمت الفنانة السورية نسرين طافش أمرها، لتعلن طلاقها رسميا دون رجعة.

وقالت نسرين طافش في بيان مقتضب نشرته عبر خاصية “الاستوري” عبر حسابها على “انستغرام” أنه تم طلاقها رسميا من زوجها “بكل هدوء وسلام”.

وطالبت النجمة السورية من الجميع احترام خصوصيتها، وعدم التدخل في حياتها الشخصية.

بيان نسرين طافش
إعلان نسرين طافش عن طلاقها

نسرين طافش تتخلص من صورها مع طليقها

وعقب الإعلان عن الطلاق، لجأت نسرين طافش إلى حسابها على “انستغرام” لتنظيفه من جميع الصورة التي كانت تجمعها بطلقها شريف الشرقاوي.

وتأكدت “وطن” من إقدام نسرين طافش على مسح جميع صورهما المشتركة، واتضح ذلك عبر قيامها بمسح الصورة المثبتة في الحساب، والتي كانت تجمعهما مع بعضهما البعض في وضع رومانسي.

وحل مكان الصورة الرومانسية لها ولطليقها صورة إعلانها لمشاركتها في برنامج “كاربول كاراوكي” الذي يقدمه السعودي هشام الهويش.

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نسرين طافش
نسرين طافش ضيفة برنامج كاربول كاراوكي

نسرين طافش تدعو للمضي قدما

وفي محاولة منها للخروج من الطاقة السلبية التي تحيط بها عقب إعلان الطلاق، نشرت نسرين طافش عبر “الاستوري” مقولة محفزة للطاقة الإيجابية قالت فيها: “كل يوم جديد هو نعمة، فامض قدما دائما”، في إشارة إلا أنها ستتجاوز ما تمر به.

نسرين طافش
نسرين طافش تنشر عبر ستوي “انستغرام” مقولة محفزة للطاقة الإيجابية

نسرين طافش تعود لزوجها بعد انفصال سابق دام 6 أشهر

يشار إلى انه بعد انفصال دام ما يقارب الستة أشهر، كانت نسرين طافش قد اعلنت في أبريل/نيسان الماضي عن عودتها لطليقها الطبيب شريف شرقاوي مرة أخرى، دون أن تكشف عن سبب انفصالهما والكواليس وراء هذا الأمر.

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها الرسمي على “انستغرام” حينها صورة ظهرت فيها وهي تمسك يده دليلًا على عودتهما من جديد، بعد الانفصال، كما نشرت عدة صور تدل أنهما يقضيان شهر عسل جديد على أحد الشواطئ.

نسرين طافش
نسرين طافش وطليقها شريف الشرقاوي
المصدررصد وتحرير وطن

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