السبت, يوليو 15, 2023
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حياتنا

نسرين طافش تستعرض جسدها وفخذيها بعد الطلاق وتعليق يكشف سبب الانفصال (شاهد)

طالبت نسرين طافش من الجميع احترام خصوصيتها وعدم التدخل في حياتها الشخصية بعد طلاقها من شريف الشرقاوي

كتب رفيف عبدالله
نسرين طافش
نسرين طافش
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وطن– عادت الفنانة السورية نسرين طافش، إلى الإثارة فور طلاقها من الطبيب المصري شريف الشرقاوي، وظهرت بالهوت شورت.

ونشرت نسرين طافش صوراً عبر حسابها على “انستغرام“، وهي ترتدي جبمسوت باللون البيج، هوت شورت.

نسرين طافش
ظهرت الفنانة بالهوت شورت

سأكون نفسي

وعلقت نسرين على الصور: “أنا أحب من كنت ، أنا أحب من أنا ، سأكون نفسي دائماً”.

نسرين طافش
تعرضت نسرين لهجوم من المتابعين

ورجح الجمهور من خلال تعليق نسرين طافش، أن سبب طلاقها هو محاولة شريف الشرقاوي تغييرها أو فرض أمر لا ترغبه عليها.

بينما هاجمها آخرون بسبب جرأتها فكتب متابع “قلة الادب عندك مليون ،اول ماكنتي هيك”.

نسرين طافش
تعليق نسرين على الصور لمح إلى سبب طلاقها من شريف الشرقاوي

وقالت أخرى: “ملابسك ما بتوحي بالحضارة والثقافة والانفتاح وإنما توحي بالإباحية”.

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وربط ثالث الأمر بطلاقها، معقباً: “الوحدة بتطلق وبتطلع تفضح حالها اكثر ما هي مفضوحة”.

طلاق دون رجعة

وكانت الفنانة السورية قد حسمت أمرها قبل أيام لتعلن طلاقها رسميا دون رجعة.

وقالت نسرين طافش في بيان مقتضب نشرته عبر خاصية “الاستوري” عبر حسابها على “انستغرام” أنه تم طلاقها رسميا من زوجها “بكل هدوء وسلام”.

نسرين طافش
إعلان نسرين طلاقها

وطالبت النجمة السورية من الجميع احترام خصوصيتها، وعدم التدخل في حياتها الشخصية.

وعقب الإعلان عن الطلاق، لجأت نسرين طافش إلى حسابها على “انستغرام” لتنظيفه من جميع الصورة التي كانت تجمعها بطلقها شريف الشرقاوي.

المصدررصد ومتابعة وطن

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