نسرين طافش تستعرض جسدها وفخذيها بعد الطلاق وتعليق يكشف سبب الانفصال (شاهد)

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وطن– عادت الفنانة السورية نسرين طافش، إلى الإثارة فور طلاقها من الطبيب المصري شريف الشرقاوي، وظهرت بالهوت شورت.

ونشرت نسرين طافش صوراً عبر حسابها على “انستغرام“، وهي ترتدي جبمسوت باللون البيج، هوت شورت.

سأكون نفسي

وعلقت نسرين على الصور: “أنا أحب من كنت ، أنا أحب من أنا ، سأكون نفسي دائماً”.

ورجح الجمهور من خلال تعليق نسرين طافش، أن سبب طلاقها هو محاولة شريف الشرقاوي تغييرها أو فرض أمر لا ترغبه عليها.

بينما هاجمها آخرون بسبب جرأتها فكتب متابع “قلة الادب عندك مليون ،اول ماكنتي هيك”.

وقالت أخرى: “ملابسك ما بتوحي بالحضارة والثقافة والانفتاح وإنما توحي بالإباحية”.

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وربط ثالث الأمر بطلاقها، معقباً: “الوحدة بتطلق وبتطلع تفضح حالها اكثر ما هي مفضوحة”.

طلاق دون رجعة

وكانت الفنانة السورية قد حسمت أمرها قبل أيام لتعلن طلاقها رسميا دون رجعة.

وقالت نسرين طافش في بيان مقتضب نشرته عبر خاصية “الاستوري” عبر حسابها على “انستغرام” أنه تم طلاقها رسميا من زوجها “بكل هدوء وسلام”.

وطالبت النجمة السورية من الجميع احترام خصوصيتها، وعدم التدخل في حياتها الشخصية.

وعقب الإعلان عن الطلاق، لجأت نسرين طافش إلى حسابها على “انستغرام” لتنظيفه من جميع الصورة التي كانت تجمعها بطلقها شريف الشرقاوي.