مواجهات قوية للمنتخبات العربية.. تفاصيل قرعة تصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا

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وطن- أزيل الستار عن نتائج قرعة تصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا، الخميس، المقرر إقامتها في دول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

وشهدت قـرعة تصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا، وقوع المنتخبات العربية كمصر والمغرب في مجموعات صعبة بنتائج القرعة، إلا أنها في المتناول لمنتخبي الجزائر وتونس.

ووقع منتخب مصر (الفراعة) في المجموعة الأولى من قـرعة تصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا، برفقة بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

تصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا

فيما أسفرت نتائج القرعة لتصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا، عن وقوع منتخب المغرب (أسود الأطلس)، رابع منتخبات العالم في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر في المجموعة الخامسة، برفقة تنزانيا والكونغو والنيجر وإريتريا وزامبيا.

كما ووقع منتخب الجزائر(محاربو الصحراء)، في المجموعة السابعة. برفقة غينيا و أوغندا والصومال وموزبيق و بوتسوانا.

أما منتخب تونس (نسور قرطاج)، فقد وقع في المجموعة الثامنة. برفقة غينيا الاستوائية وناميبيا وملاوي وليبيريا وساوتومي. بينما جاء منتخب السودان في المجموعة الثانية برفقة السنغال وتوغو وجنوب السودان وموريتانيا والكونغو الديمقراطية.

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نتائج قرعة تصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا

ونرفق لكم متابعو وطن في كل مكان، نتائج قرعة تصفيات كأس العالم 2026 عن القارة الأفريقية السمراء، بعد إجراءها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، كما يلي:

المجموعة (1): بوركينا فاسو، مصر، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

المجموعة (2): السودان، توغو، الكونغو الديمقراطية، موريتانيا، جنوب السودان، السنغال.

مجموعة (3): جنوب إفريقيا، زيمبابوي. ليسوتو، رواندا، نيجيريا، بنين.

المجموعة (4): الرأس الأخضر، ليبيا، أنغولا، موريشيوس، الكاميرون، إسواتيني.

المجموعة (5): الكونغو، زامبيا، النيجر، إريتريا، المغرب، تنزانيا.

ها قد اكتمل نصاب المجموعات 🏆 إلقوا نظرة على نتائج قرعة تصفيات كأس العالم 2026 والمجموعات 👀#WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/4PEgOXPEt8 — #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 – عربي (@caf_online_AR) July 13, 2023

كما ومجموعة (6): كينيا، بوروندي، كوت ديفوار، غامبيا، سيشيل، الغابون.

المجموعة (7): غينيا، الجزائر، موزمبيق، الصومال. بوتسوانا، أوغندا.

المجموعة (8): غينيا الاستوائية، تونس، ناميبيا، ليبيريا، ساوتومي، ملاوي.

كما ومجموعة (9): غانا، مالي، مدغشقر، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر.

تصفيات قرعة كأس العالم 2026 أفريقيا

كما ويخوض نحو 54 منتخباً من القارة الأفريقية السمراء في تصفيات كأس العالم 2026 أفريقيا، من بينهم 10 منتخبات عربية.

فيما ستقسم المنتخبات المشاركة في القرعة الأفريقية لتصفيات كأس العالم 2026، والتي تقدر ب54 منتخباً على مستوى القارة السمراء، حيث ستوزع تلك المنتخبات إلى 9 مجموعات. تتكون كل مجموعة من 6 منتخبات.

فيما ستأهل بطل كل مجموعة من المجموعات التسعة، بحيث ستضم 48 منتخباً في نهائيات لنسخة المونديال من بطولة كأس العالم 2026 بدلاً من 32. وفق قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

كما ويتنافس وصيف كل مجموعة من المجموعات التسعة في الملحق القاري. مع 5 منتخبات في أجل المنافسة على بطاقة العبور للمشاركة في مونديال كأس العالم 2026.

يذكر بأن نسخة مونديال كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في دول أمريكا وكندا والمكسيك، في ال11 من شهر يونيو/ حزيران عام 2026. بمشاركة 48 منتخباً على مستوى العالم، كم وستختتم في ال19 من شهر يوليو/ تموز من العام ذاته.