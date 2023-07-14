مع والده طارق بن تيمور.. صورة نادرة لسلطان عمان هيثم بن طارق نشرها نجله بلعرب

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وطن – تُواصل الصور الأرشيفية التي نشرها “بلعرب بن هيثم”، نجل سلطان عمان “هيثم بن طارق”، والتي تحكي أجزاء من حياة والده السلطان قبل توليه الحكم في 2020، إثارة التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سطنة عمان.

وفي إحدى تلك الصور الأرشيفية، يظهر “طارق بن تيمور”، والد السلطان هيثم بن طارق (67 عاماً). الشخصية السياسية المؤثرة في تاريخ السلطنة والذي تُوفي عام 1980 عن عمر ناهر 60 عاماً.

وحسب مايظهر في الصورة، التي نشرها بلعرب بن هيثم عبر حسابه على إنستغرام، يبدو أن تاريخ التقاطها يعود لعقود مضت، عندما كان سلطان عمان الحالي في رعيان شبابه وقبل وفاة والده عام 1980.

وأطل السلطان الحالي، هيثم بن طارق، رفقة والده الراحل طارق بن تيمور في بدلات بتصاميم حديثة ومُنسقة بإتقان.

جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – وسدد خطاه مع والده المرحوم صاحب السمو السيد طارق بن تيمور آل سعيد طيب الله ثراه pic.twitter.com/hK2nKWBkfX — yousuf alhabsi (@AlhabsiYousuf) July 14, 2023

من هو طارق بن تيمور والد سُلطان عمان؟

طارق بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيد، (1920 – 1980) رئيس وزراء سلطنة عمان (1970-1972)، والأخ غير الشقيق للسلطان سعيد بن تيمور، وهو والد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

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وُلد عام 1920 في مدينة إسطنبول. والده السلطان تيمور بن فيصل ووالدته السيدة كاملة اجرالي (وهي تركية شركسية) طلقها السلطان تيمور بن فيصل ولكنها احتفظت بابنها طارق في تركيا فتربى في كنفها وتعلم التركية. وقد تزوجها السلطان تيمور بعد السيدة فاطمة بنت علي بن سالم بن ثويني والدة السلطان سعيد بن تيمور

درس الراحل طارق بن تيمور في تركيا حتّى عام 1932. وبعد ذلك انتقلت والدته إلى ألمانيا في عام 1935 وذهب معها ودرس هناك وتعلم اللغة الألمانية، وأصبح يتكلم ثلاث لغات (الإنجليزية والألمانية واللغة التركية بجانب العربية الأم).

في عام 1970، عندما تسلم مقاليد الحكم السلطان قابوس بن سعيد تولى طارق رئاسة الوزراء من عام 1970 إلى 1972. وكانت فترة ولايته قصيرة بسبب بعض الخلاف مع البريطانيين الذي وشوا بطارق إلى السلطان قابوس وحاكوا له الدسائس حتى يسقطونه عن منصبه حتى اعتزل رئاسة الوزراء. وتقلدها السلطان قابوس بنفسه منذ ذلك الحين.