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ما تراه في هذا الوهم البصري أولا يكشف شخصيتك.. شاهد وأخبرنا أي الشخصيات أنت!

ما تراه أولاً يحدد شخصيتك: اكتشف الثعلب والدولفين في الوهم البصري

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
اكتشف الوهم البصري
اكتشف شخصيتك من هذا الوهم البصري

وطن – يمكن للخداع البصري أن يحدد الكثير عنك سواء كان يختبر ذكاء الشخص أو حتى صبره أيضًا.

والآن ظهرت أحدث لعبة ذكاء محيرة حقًا على الإنترنت بعد أن تم مشاركتها على تطبيق “تيك توك” بكثافة خلال الفترة الماضية.

وبحسب هذا الوهم البصري الذي نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطاية، فإنه يجب أن يكون المشاهدون قادرين على رؤية الدولفين والثعلب في الصورة التي تجذب الأنظار.

وكشف منشيء الوهم البصري على “تيك توك” عن معنى كل حيوان في حال لاحظه المشاهد أولا.

وهم بصري
اكتشف شخصيتك من هذا الوهم البصري

شخصية من يرى الثعلب أولا

وأبلغ منشئ الوهم البصري أن أولئك الذين يرون الثعلب أولاً هم أشخاص ذو شعبية كبيرة، أو يعني ذلك أن أصدقائهم وعائلاتهم يثقون بهم كثيرا في حياتهم.

سمات من يرى الدولفين أولا

لكن أولئك الذين اكتشفوا المخلوق البحري أولاً لديهم سمات شخصية مختلفة.

ووفقًا لصاحب الوهم، فمن المرجح أن يكون هؤلاء الأشخاص خجولين جدا جدا ويتعرضون للإحراج في غالبية المواقف.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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