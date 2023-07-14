ما تراه في هذا الوهم البصري أولا يكشف شخصيتك.. شاهد وأخبرنا أي الشخصيات أنت!

وطن – يمكن للخداع البصري أن يحدد الكثير عنك سواء كان يختبر ذكاء الشخص أو حتى صبره أيضًا.

والآن ظهرت أحدث لعبة ذكاء محيرة حقًا على الإنترنت بعد أن تم مشاركتها على تطبيق “تيك توك” بكثافة خلال الفترة الماضية.

وبحسب هذا الوهم البصري الذي نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطاية، فإنه يجب أن يكون المشاهدون قادرين على رؤية الدولفين والثعلب في الصورة التي تجذب الأنظار.

وكشف منشيء الوهم البصري على “تيك توك” عن معنى كل حيوان في حال لاحظه المشاهد أولا.

شخصية من يرى الثعلب أولا

وأبلغ منشئ الوهم البصري أن أولئك الذين يرون الثعلب أولاً هم أشخاص ذو شعبية كبيرة، أو يعني ذلك أن أصدقائهم وعائلاتهم يثقون بهم كثيرا في حياتهم.

سمات من يرى الدولفين أولا

لكن أولئك الذين اكتشفوا المخلوق البحري أولاً لديهم سمات شخصية مختلفة.

ووفقًا لصاحب الوهم، فمن المرجح أن يكون هؤلاء الأشخاص خجولين جدا جدا ويتعرضون للإحراج في غالبية المواقف.