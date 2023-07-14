كيليان مبابي سيواصل البحث عن جذوره في الجزائر وهذا ما صرحت به والدته (شاهد)

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وطن – نشر موقع “أفريك” الناطق بالفرنسية، تقريرا تناول فيه رحلة لاعب المنتخب الفرنسي ونجم نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي إلى بلد والده الأصلي، الكاميرون، مشيرا إلى عزمه القيام برحلة أخرى العام القادم للجزائر لمواصلة البحث عن جذوره.

وقال التقرير، إن كيليان مبابي يبدو انه يتمتع بشخصية “منفصلة”، حيث أنه بينما يقضي معظم اللاعبين من جيله عطلاتهم في دبي أو سان تروبيه ، يقوم برحلة تمهيدية إلى إفريقيا ليجد جذوره، لافتا إلى أنه بعد الكاميرون سيسافر إلى الجزائر العام المقبل.

وأوضح الموقع أن كيليان مبابي، أمضى مؤخرا بضعة أيام في الكاميرون، وهي المرة الاولى التي يزور اللاعب البالغ من العمر 24 عاما بلد والده ويلفريد مبابي الذي رافقه.

وأشار موقع “أفريك” إلى ان “مبابي” ذهب لزيارة منطقة إتودي ، قرية يانيك نوح، كما شارك في مأدبة غداء مع النجم فرانسيس نجانو، ليذهب أخيرا إلى جزيرة جبالي حيث تقع قرية والده الأصلية.

مبابي يلتقي نجل الرئيس الكاميروني

وقال الموقع إن كيليان مبابي انتهز الفرصة أيضا للقاء فرانك بيا ، نجل الرئيس بول بيا ، الذي يمثل الموجة الجديدة وتجديدًا سياسيًا معينًا في الكاميرون.

وأعرب كيليان مبابي ، لدى مغادرته السبت الماضي ، عن سعادته البالغة بالزيارة قائلا:” هذه نهاية هذه الإقامة الرائعة. شكراً لجميع الكاميرونيين على هذا الترحيب الرائع ، لقد استغليت كل لحظة. آمل أن أراكم قريبًا “.

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مبابي سيزور الجزائر

وبعد هذه الإقامة في وسط إفريقيا ، سيسافر كيليان مبابي العام المقبل إلى الجزائر، بلد والدته ووكيلته فايزة العماري.

وفي هذا السياق، قالت فايزة العماري: “من المهم بالنسبة لنا أن نزور بلداننا الأصلية، وهي الكاميرون والجزائر. (…) إنه فرنسي ويفخر بها ، لكنه أيضًا فخور بجذوره”، مع الإشارة إلى أن والدة كيليان مبابي من ولاية بجاية في منطقة القبايل.