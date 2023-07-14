فيديو يدمي القلوب لاعتداء على مسن سوداني.. و”الدعم السريع” متهمة

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وطن – انتشر مقطع فيديو، وُصف بأنه مؤلم، يوثّق تعرض مسن لتعذيب قاسٍ، ووُجِّهت الاتهامات في هذه الجريمة إلى قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع قوات الجيش.

وأظهر الفيديو المتداول، المسن وهو مُكبل اليدين في إحدى السيارات، ثم أُسقط أرضا وجرى الاعتداء عليه، فيما شوهدت الدماء على وجهه من آثار الاعتداء عليه.

وظهر الرجل المُسن، وهو يحاول الابتعاد زحفا على الأرض، فيما طارده المتعدون بالاعتداء عليه ضربا بالبنادق، بجانب دهسه بالأقدام.

مسن نال من التعذيب ما لا يحتمله بشر والميليشيا الهمجية القاتلة اتهمته بالتبعية للجيش وهو لا يقوى أصلا على الكلام من الضرب والتعذيب

ألا إن نصر الله قريب #السودان pic.twitter.com/JIN2mAfXEn — أحمد القرشي إدريس (@ahmadhgurashi) July 13, 2023

ولم يصدر عن قوات الدعم السريع، أي رد على اتهامها بارتكاب هذه الجريمة المروعة.

فتح تحقيق دولي في جرائم حرب سودانية

تزامنا مع هذا، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيرا الى أن النزاع الراهن يثير قلقا كبيرا.

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وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام كريم خان، إنه أبلغ مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة.

الحرب مستمرة والحصيلة دامية

جاء ذلك في ظل دوامة العنف الشديدة، التي ضربت السودان منذ 15 أبريل الماضي، متى بدأ الاقتتال العنيف بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

وفشلت كل محاولات التهدئة التي سعت لوقف الحرب في السودان، فيما تسبب النزاع في سقوط 2500 قتيل، بجانب زيادة معاناة سكان البلاد التي كانت تعدّ من الأكثر فقرا في العالم حتى قبل الحرب.