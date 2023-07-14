السبت, يوليو 15, 2023
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ظهور مزرٍ لزعيم فاغنر داخل خيمة في بيلاروسيا! (شاهد)

ظروف معيشية صعبة لزعيم فاغنر يفغيني بريغوجين بعد الانقلاب الفاشل

كتب سالم حنفي
يفغيني بريغوجين
قائد الانقلاب الفاشل يفغيني بريغوجين
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وطن – انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مزرية لرئيس قوات “فاغنر” الروسية يفغيني بريغوجين، بعد أيام من محاولته الانقلابية.

ووفقا للصورة المتداول التي رصدتها “وطن“، ظهر يفغيني بريغوجين داخل خيمة عسكرية في بيلاروسيا.

يفغيني بريغوجين
يفغيني بريغوجين داخل خيمة في بيلاروسيا

وأظهرت الصورة الاوضاع المزرية التي يعيشها “بريغوجين”، حيث ظهر بملابسه لداخلية جاليا على سرير حديدي صغير مخصص للجنود.

قوات فاغنر غير قانونية

وتأتي هذه الصورة في الوقت الذي وصف فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات “فاغنر” العسكرية الخاصة انها غير موجودة: “ببساطة غير موجودة” ككيان قانوني.

بوتين يكشف عن اجتماع مع زعيم فاغنر في الكرملين

وكشف الرئيس الروسي لصحيفة “كوميرسانت” أنه اجتمع مع قادة فاغنر عقب المحاولة الانقلابية بما فيهم زعيمها في الكرملين يوم 29 يونيو/حزيران الفائت، بحسب ما نقلته صحيفة “الجورنال“.

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وجاء هذا الحدث بعد خمسة أيام من قيام “بريغوجين” وقواته بتمرد قصير الأمد ضد سلطات موسكو.

زعيم فاغنر يرفض عرض بوتين

وقال بوتين إن زعيم “فاغنر” رفض خلال المحادثات عرضًا لإبقاء قواته في أوكرانيا، حيث لعبوا أدوارًا رئيسية في ساحة المعركة ، تحت قيادة قائدهم المباشر.

وأضاف: “كان بإمكانهم جميعًا التجمع في مكان واحد والاستمرار في الخدمة، ولن يتغير شيء بالنسبة لهم. كان سيقودهم نفس الشخص الذي كان قائدهم الحقيقي طوال الوقت “.

وكان “بوتين” قد اوضح في وقت سابق أن على قوات فاغنر أن تختار ما إذا كانت ستوقع عقودًا مع وزارة الدفاع الروسية، أو الانتقال إلى بيلاروسيا المجاورة أو التقاعد من الخدمة.

يفغيني بريغوجين وبوتين
اجتمع بوتين مع يفغيني بريغوجين بعد الانقلاب

وقال إنه على الرغم من “إيماء الكثيرين” عندما قدم اقتراحه، رفض “بريغوزين” الفكرة ، وردًا على ذلك “لن يوافق الأولاد على مثل هذا القرار”.

وأوضح “بوتين” أن هذا كان أحد “خيارات التوظيف العديدة” التي طُرحت في الاجتماع.

انقلاب قصير الأمد قامت به قوات فاغنر

يشار إلى انه خلال التمرد الذي استمر أقل من 24 ساعة ، اجتاح مرتزقة فاغنر بسرعة مدينة روستوف أون دون الجنوبية الروسية واستولوا على المقر العسكري هناك دون إطلاق رصاصة واحدة ، قبل القيادة إلى مسافة 125 ميلاً من موسكو.

ووصف بريغوجين هذه الخطوة حينها بأنها “مسيرة العدالة” للإطاحة بالقادة العسكريين الذين طالبوا فاغنر بتوقيع عقود مع وزارة الدفاع بحلول 1 يوليو.

صفقة غامضة

إلا أن مصير بريغوجين وشروط الصفقة التي أنهت التمرد المسلح من خلال تقديم العفو عنه ومرتزقته ، إلى جانب الإذن بالانتقال إلى بيلاروسيا ، لا تزال غامضة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء ، إن مرتزقة فاغنر يكملون تسليم أسلحتهم للجيش الروسي.

يعكس نزع سلاح فاغنر جهود السلطات الروسية لنزع فتيل التهديد الذي تمثله ويبدو أيضًا أنه يبشر بنهاية عمليات مجموعة المرتزقة في ساحة المعركة في أوكرانيا.

المصدرالجورنال + تويتر - ترجمة وتحرير وطن

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