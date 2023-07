ظهور مزرٍ لزعيم فاغنر داخل خيمة في بيلاروسيا! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مزرية لرئيس قوات “فاغنر” الروسية يفغيني بريغوجين، بعد أيام من محاولته الانقلابية.

ووفقا للصورة المتداول التي رصدتها “وطن“، ظهر يفغيني بريغوجين داخل خيمة عسكرية في بيلاروسيا.

وأظهرت الصورة الاوضاع المزرية التي يعيشها “بريغوجين”، حيث ظهر بملابسه لداخلية جاليا على سرير حديدي صغير مخصص للجنود.

Prigozhin is in a military tent in Belarus. pic.twitter.com/FV2Awul3VS

— X War | Warfare Assessment & Reporting (@RagexWar) July 14, 2023