سوريش الصبي الهندي: تحول إلى شخصية مقدسة بفضل ذيله الطويل

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وطن- تحول الصبي الهندي سوريش البالغ من العمر 14 عامًا إلى شخص مقدس، لأن لديه خصلات شعر طويلة في أسفل ظهره جعلته يبدو كقرد “هانومان”، إله عند طائفة هندية.

وفقا لموقع “indy100“، أصبح المراهق سوريش يعاني من زيادة في نموّ شعر على ظهره منذ أن كان طفلاً.

وعلى مر السنين، نمت هذه خصلات الشعر وتم نسجها كضفيرة على هيئة “ذيل” بطول قدمين.



شبهه البعض بالإله الهندوسي “هانومان”

أصيب السكان المحليون في برواني، ماديا براديش بالهند، بالذهول من ذيل الطفل، حيث شبهه البعض بالإله الهندوسي شري هانومان القرد.



وقد فسر الأطباء بأن حالة الصبي هي حالة وراثية نادرة جدََا. ومع ذلك، يعتقد العديد من الخبراء أن حالته قد تكون أيضََا بسبب نقص العناصر الغذائية أثناء حمل والدته.



ويقول الأخ الأكبر لسوريش أن والدهما قطع ذيله عندما كان عمره خمس سنوات فقط وقد أدى ذلك إلى إصابة الصبي بالمرض.



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للأسف، لا يوجد طبيب قادر على مساعدة الصبي في حالته.

في حين أن العديد من السكان المحليين قد أشادوا بسوريش باعتباره معجزة إلاهية والكثير منهم ينظرون إليه كرمز للإله، فقد تم الإبلاغ عن أن الكثير من الناس يسخرون منه ومن ذيله.



يشعر باليأس



في الوقت الحالي، يشعر الصبي الهندي سوريش باليأس وهو يحاول إيجاد طريقة للتخلص من ذيله، حيث أصبح يؤثر على حياته اليومية.

علاوة على ذلك، يقول المراهق إنه يجد صعوبة في التركيز على دراسته.

كما أنه يعاني من صعوبة في النهوض والجلوس والنوم وحتى ارتداء الملابس .

ظاهرة نادرة أخرى

في ظاهرة غير مألوفة أخرى، ولدت طفلة برازيلية بزائدة لحمية في ظهرها (ذيل)، يبلغ طوله 6 سم مغطاة بالجلد وبارزة من ظهرها، أشبه بالذيل البشري، وقد تمكن الجراحون من إزالتها.

وبحسب الأطباء، فقد تمت إزالة الزائدة الدودية، التي كانت مغطاة بالجلد وبارزة من ظهرها، بعد الولادة بقليل.