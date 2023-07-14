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شاهد ما فعله والد وسام العطبة بجثمانه بعد وفاته إثر عمل بطولي في ألمانيا

تأثير وفاة الشاب السوري وسام العطبة على المجتمع السوري في ألمانيا

كتب خالد السعدي
وسام العطبة
الشاب السوري وسام العطبة الذي توفي خلال محاولته إنقاذ امرأة من الغرق في ألمانيا
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وطن – بتأثر شديد، تحدث والد الشاب السوري وسام العطبة، الذي توفي خلال محاولته إنقاذ امرأة من الغرق في ألمانيا، عن اللحظات الأخيرة التي عاشها وهو يودع ابنه.

وظهر الأب، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “دي دبليو” الألمانية، وقال إنه احتضن ابنه بشدة بعدما فارق الحياة، وضمّه إلى صدره، وضغط عليه بقوة.

وأضاف الأب المكلوم: “لم أكن أقصد أن أوجعه.. حاولت ضمه إلى صدري.. لم أرد أن يفارقي أبدا”.

وأشار الأب إلى أنه لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره التي تتفجر داخله تجاه المأساة التي ألمت به بعد غرق ابنه كما نقلت عنه وسائل إعلام سورية.

ولفت الأب إلى أنه عندما يشاهد الآن أصدقاء ابنه “وسام” يشعر بأنهم جميعاً أصبحوا مثل أولاده.

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وفاة الشاب وسام العطبة

يُشار إلى أنّ الشاب وسام العطبة، كان قد توفي توفي الشهر الماضي، خلال محاولته إنقاذ امرأة مسنّة من الغرق بألمانيا.

وآنذاك، أعلن فارس العطبة شقيق وسام، عن وفاة أخيه، وكتب عبر حسابه على فيسبوك، إن أخيه توفي نتيجة محاولته إنقاذ غريقة، ما أدى لغرقه ووفاته في غضون نصف ساعة.

وأثير تعاطف كبير مع وفاة الشاب السوري، وأثنى الكثيرون على شجاعته وتضحيته بروحه من أجل إنقاذ حياة سيدة ألمانية.

عدد السوريين في ألمانيا

يُشار إلى أن عدد اللاجئين المسجلين في ألمانيا، بلغ حتى نهاية العام الماضي، رقما قياسيا جديدا تجاوز 3 ملايين لاجئ، كثيرٌ منهم سوريون.

ومن أصل 1,14 مليون طالب لجوء جديد تم تسجيلهم العام الماضي، جاء 1,01 مليون من أوكرانيا.

وبالإضافة إلى هؤلاء، كان عدد اللاجئين حتى نهاية 2022، يبلغ نحو 2,1 مليون لاجئ مسجلين، يتقدمهم السوريون بواقع 674 ألف شخصا، ثم الأفغان (286 ألف شخصا) يليهم العراقيون (211 ألف شخص) والأتراك (101 ألف شخص).

المصدرفيسبوك - رصد وتحرير وطن

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