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حياتنا

رومي القحطاني تفضح متابع قال لها: “باطك أنظف من وجه زوجتي” (شاهد)

ملكة جمال السعودية تقلد ميا خليفة وتتراقص على أغنية تحمل إيحاءات جنسية

كتب سالم حنفي
رومي القحطاني
ملكة جمال السعودية رومي القحطاني
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وطن – فضحت ملكة جمال السعودية، رومي القحطاني، أحد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليق له حمل إهانة لزوجته.

وكانت رومي القحطاني قد ظهرت عبر بث مباشر عبر حسابها على “انستغرام“، للحديث مع متابعيها ومعجبيها والإجابة على تساؤلاتهم.

رومي القحطاني
إطلالة رومي القحطاني الجديدة

وكعادتها، ظهرت ملكة جمال السعودية لعام 2021، بإطلالة جريئة، مرتدية بدلة سوداء “كت”، مكشوفة الظهر بشكل كبير.

 

وتلقت رومي القحطاني الكثير من التعليقات المشيدة بجمالها والمنتقدة لإطلالتها الجريئة، إلا أن أحد التعليقات يبدو أنه استفزها فقررت فضح صاحبه.

رومي القحطاني تفضح متابع أهان زوجته

ولجأت رومي القحطاني إلى خاصية “الاستوري” لتنشر تعليق أحد المتابعين الذي يبدو انه سعودي بسبب لهجة كتابة التعليق، حيث أظهرت جزءا من اسمه قال فيه: “باطك أنظف من وجه زوجتي”.

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وعلقت “القحطاني” على تعليق الرجل المهين لزوجته بالقول: “ويش نقول لذا الخايس”.

تقليد ميا خليفة

وكانت ملكة جمال السعودية قد أثارت تحفظات عديدة لدى المتابعين في إطلالتها الأخيرة، حيث تعمدت فيما يبدو وضع لمسة من الإغراء على إطلالتها عبر ارتداء نظارة كبيرة تشبه تلك التي ترتديها الممثلة الإباحية المعتزلة، ميا خليفة، مع قيامها بالاستدارة وتحريك كتفها ببطء للفت الأنظار إليها.

إيحاء جنسي على أغنية الفور كاتس

كما ظهرت وهي ترتدي نفس الزي داخل سيارتها وهي تتجول في أحد شوارع السعودية، وهي تتراقص على أنغام أغنية “الفور كاتس” اللبنانية “عنتر” والتي لم تخل من إيحاءات جنسية واضحة.

المصدررصد وتحرير وطن

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