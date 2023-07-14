السبت, يوليو 15, 2023
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رياضة

ركبة ميسي اليسرى بها تورمات خطيرة.. صورة مفزعة هذه حقيقتها

ميسي يستعد للانضمام إلى إنتر ميامي بينما يثير تورم ركبتيه الغريب القلق

كتب فهمي الورغمي
ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
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وطن – ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أحدث صورة له شاركها مع متابعيه على إنستغرام، أثناء قضاء العطلة الصيفية قبيل انضمامه إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وكشفت الصورة ما يشبه انتفاخا أو تورماً في ركبتا ميسي بطريقة غريبة ومثيرة، حيث برزت كتل غريبة أعلى قليلا من الركبة، ما أثار التساؤلات حولها.

وعلق أحد المتابعين على الصورة : “هل ركبتاك مشوهتان؟” ، وقال آخر : “لماذا تبدو ركبتاك هكذا؟”. حتى أن أحد المعجبين قال مازحا إن ركبة ميسي لها ركبتها الخاصة.

وعلى الرغم من هذه التعليقات، كان هناك أيضًا ثناء على عضلات ركبة ميسي، حيث أشار أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها كانت سر نجاحه كأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

تورم في ركبة ميسي
تورم في ركبة ميسي

لا خطر على صحة ميسي

وكشفت شبكة “RAC1” الإسبانية سبب ظهور ركبة ميسي بهذا الشكل، وقالت إنه لا يوجد ما يدعو للقلق في حالة ميسي، بل العكس تماما، لأن هذه الكتل تدل على تمتع “ميسي” بصحة جيدة.

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وكان الأرجنتيني يعمل على الدوام لتقوية عضلات الفخذ الرباعية لضمان استمراره في الأداء على مستوى عال لأطول فترة ممكنة، والكتل التي تبرز في ركبتي ميسي هي نتيجة للتطور الكبير للوجه الداخلي لعضلات الفخذ الرباعية.

تورم في ركبة ميسي
هذه الكتل تدل على تمتع “ميسي” بصحة جيدة

ويشار أنه بينما يستمتع ميسي بإجازته الصيفية رفقة عائلته، فمن المتوقع بفارغ الصبر أن ينضم إلى إنتر ميامي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

خطط الفريق لحدث كبير للكشف عنه أمام آلاف الجماهير يوم الأحد، حيث سيتم تقديم ميسي رسميًا كأحدث توقيع لهم.

الإثارة تتزايد في إنتر ميامي، حيث قيل أن المغنية الشهيرة شاكيرا ستؤدي حفلاً استعراضياً في هذا الحدث. بالإضافة إلى شاكيرا، سيقدم أيضًا مغني الراب الشهير “باد باني” والمغني الكولومبي “مالوما” أمسية ترفيهية في هذه المناسبة.

المصدرRAC1 + تويتر - ترجمة وتحرير وطن

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