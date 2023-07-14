حصلت على نسبة 100%.. العمانية شيماء البلوشية تكشف سرّ تفوّقها في الدبلوم العام

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وطن – استطاعت الطالبة العمانية “شيماء بنت علي البلوشية”، الحصول على نسبة 100% في نتائج الدبلوم العام من مدرسة الوادي الكبير للتعليم الأساسي، في إنجاز تعليمي مُحترم كشفت عن السرّ وراءه خلال حضورها في عدد من الإذاعات المحلية بالسلطنة منذ أمس الخميس.

وقد صرحت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان أن نسبة النجاح هذا العام قد وصلت إلى 82%.وكانت قد أشارت في وقت سابق، أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدبلوم العام الفصل الدراسي الثاني قد بلغ 51 ألف طالب وطالبة، كما تم التنويه بأن أعمال الامتحانات للفصل الثاني قد انتهت يوم 20 يونيو 2023.

وفي الأثناء، تصدّر اسم “شيماء البلوشية” مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، وسط إعجاب وإشادة من قبل عموم المجتمع والإعلام بما قدمته الطالبة المُتفوقة.

“سورة البقرة والصدقات”

وأوضحت شيماء البلوشية الحاصلة على المركز الأول على مستوى السلطنة لصحيفة “أثير” العمانية : “من أهم الأشياء التي ساعدتني و كان لها فضل كبير لحصولي على 100% قراءة سورة البقرة أول بأول والصدقات”.

🔴🔴 الطالبة شيماء البلوشية الحاصلة على 100% تؤكد لـ “أثير”: سورة البقرة والتصدّق من الأمور التي ساعدتني. #نتايج_الثانويه_العامه pic.twitter.com/L5pIDt6WoO — مزون (@newsmazoon) July 13, 2023

وتحدثت شيماء بنت علي البلوشية، الحاصلة على نسبة 100% في الدبلوم العام من مدرسة الوادي الكبير للتعليم الأساسي، مع والدتها على الهواء مباشرةً عبر “هلا اف ام”.

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وقالت: “نجاحي اليوم؛ أنا أقدر أقول لو ما كانت أمي موجودة ما كان راح يصير، مهما سويت ومهما اجتهدت؛ الحمدلله اللي وصلت له كله بفضل ماما”.

لترد أم شيماء بكل امتنان وتقديرعلى ابنتها: “شيماء تعبت واجتهدت وثابرت وفعلًا تعبت ونالت”.

شيماء بنت علي البلوشية الحاصلة على نسبة 100% في الدبلوم العام تتحدث مع والدتها على الهواء مباشرةً عبر #هلا_اف_ام : ♦️"نجاحي اليوم؛ أنا أقدر أقول لو ما كانت أمي موجودة ما كان راح يصير، مهما سويت ومهما اجتهدت؛ الحمدلله اللي وصلت له كله بفضل ماما" ♦️أم شيماء: "شيماء تعبت واجتهدت… pic.twitter.com/zyXxYjgBxZ — Hala FM | هلا أف أم (@Halafmradio) July 13, 2023

وتحدثت شيماء في نفس اللقاء الإذاعي عن انتظارتها قبل إصدار النتائج وقالت “كنت متوقعة احصل على 99% وأريد إكمال دراستي في عُمان وليس لدي استعداد للدراسة في الخارج”.

“نتيجة 100% مش مستحيلة”

بدورها شددت شيماء البلوشية في لقاء إذاعي مع راديو “الوِصال”، على الدور الكبير الذي لعبه العامل النفسي وإيمانها بالله في تحقيق النتائج التي بلغتها.

شيماء البلوشية الحاصلة على نسبة 100% في ⁧#نتائج_الدبلوم_العام⁩ لـ ⁧#الوصال⁩:

في الفصل الأول كنت مكتفية بنسبة 99.89% لكن شفت الموضوع ما مستحيل ليش ما أسعى لـ 100% ⁧#دفعة2023⁩ ⁧#دفعة_2023⁩ ⁧#نتائج_الثانوية_العامة⁩ — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) July 13, 2023

وقالت “سورة البقرة والصدقة هي من أسرار نجاحي بعد دعاء والديّ”. مضيفة “100% ما مستحيلة وكلنا قادرين لتحقيقها بالتخطيط والاستعانة بالله”.