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حصلت على نسبة 100%.. العمانية شيماء البلوشية تكشف سرّ تفوّقها في الدبلوم العام

التميز الأكاديمي والإصرار يقودان شيماء البلوشية لتحقيق النجاح الباهر في الدبلوم العام

كتب فهمي الورغمي
شيماء البلوشية
الطالبة العمانية المتفوقة شيماء البلوشية
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وطن – استطاعت الطالبة العمانية “شيماء بنت علي البلوشية”، الحصول على نسبة 100% في نتائج الدبلوم العام من مدرسة الوادي الكبير للتعليم الأساسي، في إنجاز تعليمي مُحترم كشفت عن السرّ وراءه خلال حضورها في عدد من الإذاعات المحلية بالسلطنة منذ أمس الخميس.

وقد صرحت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان أن نسبة النجاح هذا العام قد وصلت إلى 82%.وكانت قد أشارت في وقت سابق، أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدبلوم العام الفصل الدراسي الثاني قد بلغ 51 ألف طالب وطالبة، كما تم التنويه بأن أعمال الامتحانات للفصل الثاني قد انتهت يوم 20 يونيو 2023.

وفي الأثناء، تصدّر اسم “شيماء البلوشية” مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، وسط إعجاب وإشادة من قبل عموم المجتمع والإعلام بما قدمته الطالبة المُتفوقة.

“سورة البقرة والصدقات”

وأوضحت شيماء البلوشية الحاصلة على المركز الأول على مستوى السلطنة لصحيفة “أثير” العمانية : “من أهم الأشياء التي ساعدتني و كان لها فضل كبير لحصولي على 100% قراءة سورة البقرة أول بأول والصدقات”.

وتحدثت شيماء بنت علي البلوشية، الحاصلة على نسبة 100% في الدبلوم العام من مدرسة الوادي الكبير للتعليم الأساسي، مع والدتها على الهواء مباشرةً عبر “هلا اف ام”.

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وقالت: “نجاحي اليوم؛ أنا أقدر أقول لو ما كانت أمي موجودة ما كان راح يصير، مهما سويت ومهما اجتهدت؛ الحمدلله اللي وصلت له كله بفضل ماما”.

لترد أم شيماء بكل امتنان وتقديرعلى ابنتها: “شيماء تعبت واجتهدت وثابرت وفعلًا تعبت ونالت”.

وتحدثت شيماء في نفس اللقاء الإذاعي عن انتظارتها قبل إصدار النتائج وقالت “كنت متوقعة احصل على 99% وأريد إكمال دراستي في عُمان وليس لدي استعداد للدراسة في الخارج”.

“نتيجة 100% مش مستحيلة”

بدورها شددت شيماء البلوشية في لقاء إذاعي مع راديو “الوِصال”، على الدور الكبير الذي لعبه العامل النفسي وإيمانها بالله في تحقيق النتائج التي بلغتها.

وقالت “سورة البقرة والصدقة هي من أسرار نجاحي بعد دعاء والديّ”. مضيفة “100% ما مستحيلة وكلنا قادرين لتحقيقها بالتخطيط والاستعانة بالله”.

المصدرصحيفة أثير + تويتر - رصد وتحرير وطن

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