بيرين سات تثير قلق محبيها.. ظهرت على كرسي متحرك وزوجها يرفض التوضيح (فيديو)

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وطن – أثارت النجمة التركية بيرين سات، قلق جمهورها، بعدما ظهرت على كرسي متحرك في أحد المطارات.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد بيرين سات تجلس على كرسي متحرك وزوجها يقف بجانبها. بينما يقوم أحد العاملين في المطار بدفعها.

“لويت كاحلي فقط”

وحاولت بيرين سات أن تظهر للناس الذين تجمهروا حولها، أنها بخير عبر توزيع الابتسامات.

واقترب منها أحد الصحفيين وتجرأ على طرح السؤال أخيرا “لماذا تجلسين على كرسي متحرك؟”.

وأجابت النجمة التركية: “لويت كاحلي فقط، أنا بخير”.

وحاول زوجها المطرب كينان دوغلو، وحارسها الشخصي، أن يمنعوا الإعلاميين من الاقتراب منها والتقاط الصور.

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كما رفض كينان دوغلو، الإجابة على أسئلة الصحفيين حول إصابة بيرين سات، وسببها.

العشق الممنوع

وعرفت بيرين سات في العالم العربي، بعد دورها في مسلسل “العشق الممنوع”مع النجم كيفانش تاتليتوغ، ومسلسل “ما ذنب فاطمة جول”.

وتعرّض مسلسل العشق الممنوع خاصةً إلى العديد من الانتقادات المختلفة بين الحين والآخر.

وعلى الرغم من ذلك فإنه سجّل رقمًا قياسياً من حيث نسب المشاهدة، كما تم عرضه في مجموعة من الدول.