السبت, يوليو 15, 2023
الرئيسيةحياتنابيرين سات تثير قلق محبيها.. ظهرت على كرسي متحرك وزوجها يرفض التوضيح...
حياتنا

بيرين سات تثير قلق محبيها.. ظهرت على كرسي متحرك وزوجها يرفض التوضيح (فيديو)

حاولت بيرين سات أن تظهر للناس الذين تجمهروا حولها أنها بخير عبر توزيع الابتسامات

كتب رفيف عبدالله
بيرين سات على كرسي متحرك
بيرين سات
- Advertisement -

وطن – أثارت النجمة التركية بيرين سات، قلق جمهورها، بعدما ظهرت على كرسي متحرك في أحد المطارات.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد بيرين سات تجلس على كرسي متحرك وزوجها يقف بجانبها. بينما يقوم أحد العاملين في المطار بدفعها.

“لويت كاحلي فقط”

وحاولت بيرين سات أن تظهر للناس الذين تجمهروا حولها، أنها بخير عبر توزيع الابتسامات.

واقترب منها أحد الصحفيين وتجرأ على طرح السؤال أخيرا “لماذا تجلسين على كرسي متحرك؟”.

وأجابت النجمة التركية: “لويت كاحلي فقط، أنا بخير”.

وحاول زوجها المطرب كينان دوغلو، وحارسها الشخصي، أن يمنعوا الإعلاميين من الاقتراب منها والتقاط الصور.

- Advertisement -

كما رفض كينان دوغلو، الإجابة على أسئلة الصحفيين حول إصابة بيرين سات، وسببها.

العشق الممنوع

وعرفت بيرين سات في العالم العربي، بعد دورها في مسلسل “العشق الممنوع”مع النجم كيفانش تاتليتوغ، ومسلسل “ما ذنب فاطمة جول”.

وتعرّض مسلسل العشق الممنوع خاصةً إلى العديد من الانتقادات المختلفة بين الحين والآخر.

بيرين سات
بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ

وعلى الرغم من ذلك فإنه سجّل رقمًا قياسياً من حيث نسب المشاهدة، كما تم عرضه في مجموعة من الدول.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كابوس تخشاه إسرائيل .. كتائب القسام في جنين تكشف عن عبوة خارقة للدروع (شاهد)

تفاصيل صادمة وراء منع أطفال فلسطينيين من دخول مدينة بريطانية

تغير المناخ يهدد بحرمان العراقيين من وسيلة الترفيه الوحيدة في الصيف الحارق

تعليق لاعب مانشستر سيتي السابق بعد تبرئته من 9 تهم اغتصاب واعتداء جنسي (فيديو)

هل من الممكن إنهاء مرض الإيدز بحلول عام 2030؟

لقطات عصيبة لمحاولة إنقاذ ضحايا قصف مناطق سكنية جنوبي اليمن

طارق الحبيب يشعل الغضب برسالته لمن يريد خطبة ابنته: “عندها تويتر وسناب راسلوها” (شاهد)

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام المقاولون والتشكيلة

قوات مكافحة الإرهاب الروسية تقتحم أحد المساجد بالأحذية وتستفز المصلين (فيديو متداول)

دنيا بطمة ببدلة رقص هرباً من الأجواء الحارة (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC