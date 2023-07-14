“السعودي جاهل ومتطفل”.. القصة الكاملة لإعلان الخطوط الجوية الذي فجر قنبلة غضب

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وطن – أثيرت ضجة في المملكة العربية السعودية، بسبب إعلان نشرته الخطوط السعودية فجّر غضبا على صعيد واسع، ما استدعى الشركة لسحب الإعلان فورا.

القصة بدأت بإعلان تجاري للخطوط الجوية السعودية، شارك فيه نجم “تيك توك” السنغالي خابي لام، أحد أكثر الوجوه المعروفة بمواقع التواصل الاجتماعي، لكنّ الإعلان أثار غضبا واسعا بعدما أظهر هذا الإعلان، الشخص السعودي بأنه متطفل ويجهل بالتقنية، ما دعا الشركة لاستبداله.

اعلان مرئي لـ #الخطوط_السعودية يظهر فيه المؤثر #خابي_لام يثير غضباً واسعاً لإظهار المواطن السعودي بمظهر المتطفل و الجاهل بالتقنية مما ادى الى حذف الاعلان و استبداله بمقطع آخر مع شخص بملامح آسيوية. pic.twitter.com/Xauq7cJlWH — سالفة الهاشتاق وأكثر (@AbtTrend) July 13, 2023

وصوّر الإعلان “الأساسي”، مسافرا سعودياً على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، وأخذ ينظر لمن حوله، وحاول الحصول على طبق كان طلبه مسافر آخر عبر تقنية “بيوند” في حين يجهلها المواطن، قبل أن يوجهه خابي إليها ويلمح له بإشارته يديه المعهودة.

وقال الأكاديمي في مجال الاتصال بجامعة الملك سعود طارق الأحمري، في تغريدة عبر تويتر، إن شركة الخطوط الجوية خالفها التوفيق في سيناريو الإعلان لإظهارها المواطن السعودي غير عارف بالتقنية، ومتطفلا على من حوله، واصفا ذلك بالأمر غير المقبول.

تحليل إعلان #الخطوط_السعودية عن النظام الترفيهي الجديد Beyond وظهور المشهور العالمي #خابي ضمن حملة التعريف.. 1- المحتويات الكوميدية هي واحدة من أشد أنواع المحتويات حساسية إعلامياً خصوصاً عندما تتبناها الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، لأنها قريبة جداً من مناطق التهكم والتفسيرات… pic.twitter.com/XshxxR6767 — طارق الأحمري (@ttalahmari) July 12, 2023

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الشركة تستبدل الإعلان لاحتواء الغضب

ومع حالة الغضب التي عبّر عنها السعوديون، لجأت الشركة إلى استبدال المقطع الدعائي، بإعلان آخر استعان بشخص يحمل ملامح آسيوية.

وفي الإعلان الجديد، ظهر خابي وهو يُعرّف مسافرا آسيويا على متن الطائرة السعودية بطريقة تفعيل خاصية عدم الإزعاج عبر خدمة “بيوند” الترفيهية، التي تتضمن عددا من الخاصيات، تتيح للمسافر طلب أي خدمة دون الحاجة للحديث مع الطاقم.

ونشرت الشركة، المقطع الدعائي الجديد، وقالت معلقة: “رحلة كلها راحة مع خاصيّة عدم الإزعاج أثناء الرحلة بنظام الترفيه الجوّي”.

رحلة كلها راحة مع خاصيّة عدم الإزعاج أثناء الرحلة بنظام الترفيه الجوّي #بيوند 😴✨#رحلتك_تستاهل_بيوند 🤩✈️ pic.twitter.com/kHt0V42QBK — السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) July 12, 2023

صحيفة مقربة من السلطات تهاجم الشركة

ودخلت صحيفة عكاظ المقربة من السلطات، على خط الأزمة، قائلة إنه على ارتفاع 11 ألف قدم، نشرت الخطوط الجوية السعودية إعلاناً دعائياً عبر شاشات الطائرة المخصصة للركاب، اعتُبر مسيئاً لشخصية المواطن السعودي.

وقالت الصحيفة، إن الإعلان في شكل مقطع فيديو قصير يظهر فيه المؤثر السنغالي خابي لام، وإلى جانبه مواطن سعودي يمثل دور غير العارف للتقنية في وسائل التواصل الاجتماعي، يتطفل على من حوله، في الوقت الذي تصدّر فيه الشباب السعودي طلائع التقنية الحديثة على مستوى المنطقة، على حد قول الصحيفة.

ووفق “عكاظ”، استهجن المغردون السعوديون المقطع الدعائي للخطوط السعودية ووصفوه بأنه أساء للمواطن السعودي، عندما جسد شخصيته بعيداً عن الواقع.

وتحدث النشطاء عن أن الخطوط السعودية أرادت تسويق إحدى خدماتها الجديدة على حساب شخصية المواطن السعودي الذي عانى كثيراً من غلاء أسعارها وقلة رحلاتها في أوقات سابقة.