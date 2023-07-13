5 خرافات شائعة عن الصحة يجب أن تتوقف عن تصديقها..

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وطن – لا أحد يستطيع أن ينكر أن الصحة أهم ما يمتلكه المرء في الحياة، وعلى الرغم من أنه يجب على الإنسان الاعتناء بنفسه دائمًا، فإنه يتساءل اليوم عن كيفية قيامه بذلك على النحو الصحيح؟ وهل يوجد حول الصحة خرافات ومعلومات خاطئة تقودنا في كثير من الأحيان إلى خلق عادات لا تساعدنا على أن نكون في حلة صحيّة جيّدة، أو ربما تؤثر على صحتنا.

لحسن الحظ، تم إنشاء منصات عالميّة، مثل: Typwell، وهي منصة صحيّة تكافح هذه المشكلة، وتعلمنا المسار الصحيح للمحافظة على الصحة واتباع الحقائق والمعلومات الموثوق بها.

الخرافات حول الصحة: ​​كيف تتوقف عن الإيمان بها؟

قبل أن يتحدّث موقع “سالود إي أميستاد” الإسباني، عن الخرافات الشائعة بشأن الصحة، يجب أن نفهم أولاً من أين تأتي هذه الشائعات، عندها فقط يمكننا أن نحاول مكافحتها. وفيما يلي استعرض الموقع الأسباب التي ولدت هذه المعتقدات الشائعة:

التضليل. يميل الكثير من الناس إلى تصديق أي معلومات يقرؤونها أو يسمعونها. وبالتالي، تتشكل معتقدات خاطئة فيما يتعلق بصحتنا. ومن المفارقات، أنه بسبب نفس المعلومات الخاطئة الصادرة من وسائل الإعلام، يميل الناس إلى الشعور بالشك أحيانًا.

صعوبة الوصول. على الرغم من وجود خبراء في هذا المجال في جميع أنحاء العالم، فإن العديد من الأشخاص يتخلوّن عن الذهاب إلى متخصص، ويشعرون بالإحباط عندما يرون العمليات التي تُجرى لساعات طويلة والمرهقة والمكلفة والقليلة وجودها في المراكز الصحية.

مع كل هذا يمكننا إضافة مشاكل الصحة العقلية المختلفة. إنها تسبب الإحباط للناس. وعلى الرغم من سعي الناس إلى التحسن، فإنه مع عدم اليقين والقلق، من الصعب اتخاذ تلك الخطوة الأولى.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فقد سمح الوصول إلى الإنترنت اليوم بولادة مشاريع مثل Typwell. وبالتالي، يمكن لأناس مختلفين من جميع أنحاء العالم الوصول إلى المعلومات القيمة التي تهمهم. ومن خلال دوراتها الصحية الشاملة، ستكون قادرًا على الإهتمام بالجسم والعقل والروح؛ بحيث سوف تحقق الرفاهية المثلى.

وأفضل ما في الأمر أنك ستجد معلومات صادقة وأدوات مفيدة لتطبيق كل ما تتعلمه، كما ستتعلم كيفيّة الاعتناء بنفسك وتوازن حياتك بطريقة مسلية وبسيطة والأهم من ذلك كله، أنها معلومات دقيقة.

أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أنه في منصة Typwell ستجد أيضًا أحداثًا ومؤتمرات. بهذه الطريقة، ستكون قادرًا على التواصل مع بقية المجتمع والبدء في التعرف على حقائق حول صحتك ورفاهيتك.

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5خرافات صحية يجب أن تتوقف عن تصديقه:

1. الدهون ضارة بالصحة

الدهون عنصر أساسي في نظامك الغذائي الصحي. لذلك، من الضروري تضمينها في نظامنا الغذائي للحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم. هذا ليس كل شيء، فهي مصدر للطاقة وتساعدك على الشعور بالشبع بعد الأكل.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الدهون تحتوي على سعرات حرارية لكل غرام أكثر من الكربوهيدرات والبروتينات، لذلك ينصح بتناولها باعتدال. تذكر أنه ليست كل الدهون متشابهة، فهناك دهون مشبعة ومتحولة تعتبر ضارة بالصحة. قلل من استهلاكك الغذائي لكليهما.

من ناحية أخرى، تعد الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة خيارات صحية وقد ثبت أن لها آثارًا صحية مفيدة. توجد هذه الأطعمة في الأطعمة مثل زيت الزيتون والمكسرات والأسماك والأفوكادو.

2. الاعتناء بنفسك من خلال الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وتناول البروكلي، وهي واحدة من أكثر الأساطير الصحية شيوعًا

في الحقيقة، هذه واحدة من أشهر الأساطير الصحية. لذلك، فإن الاعتناء بنفسك ليس مجرد الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لتقوية جسمك أو بناء العضلات، أو تناول الطعام الصحي. تتأثر الصحة أيضًا بعوامل مثل الإجهاد، ونوعية النوم، والبيئة التي نعيش فيها، والطريقة التي نتعامل بها مع بعضنا البعض إلى جانب قدرتنا على إدارة عواطفنا.

لذلك، ضع في اعتبارك الجزء العاطفي والروحي الخاص بك للحفاظ على التوازن المثالي. أيضا، لا تبالغ في استهلاك بعض الأطعمة. على سبيل المثال، يأكل العديد من النباتيين الخضروات والفواكه فقط، غير مدركين أن هناك أيضًا أطعمة من أصل حيواني ضرورية للصحة.

3. فقدان الوزن يكون من خلال التضور جوعا

لدى الكثير من الناس فكرة خاطئة مفادها أنه للحفاظ على صحة جيدة أو فقدان الوزن، عليك تقليل كمية الطعام الذي تتناوله. ومع ذلك فهذه الممارسة خطيرة لأنها لها آثار سلبية مثل سوء التغذية وحتى تؤدي إلى الإصابة بفقر الدم.

ضع في اعتبارك أن أجسامنا تحتاج إلى كمية كافية من العناصر الغذائية لتعمل على النحو الأمثل. إذا قمنا بتقييد تناول الطعام بشكل كبير، يمكن أن يعاني الجسم من نقص غذائي، ما يسبب مشكلة طويلة الأجل.

4. استهلاك مكمل هو وسيلة فعالة لتحسين الصحة

في حين أن المكملات الغذائية مفيدة لتكملة نظام غذائي صحي، فينبغي ألا نعتبرها بديلاً عن العناصر الغذائية التي نحصل عليها من الطعام.

وتذكر أن بعض المكملات الغذائية تتفاعل مع الأدوية التي نتناولها أو تسبب آثارًا جانبية غير مرغوب فيها على أجسامنا. لذلك، من الضروري التحدث مع أخصائي قبل أخذها. علاوة على ذلك، تشير الدلائل إلى أن الحصول على العناصر الغذائية من الأطعمة الكاملة مفيد لصحتنا أكثر بكثير من الاعتماد على المكملات الغذائية وحدها.

5. الكربوهيدرات ضارة بصحتك

من الشائع أن تسمع أن “الكربوهيدرات ضارة بصحتك”، ولكن هذه إحدى المعتقدات الشائعة حول الصحة والتي دحضها العلم. تعتبر الكربوهيدرات مصدرًا أساسيًا للطاقة، حيث توفر العناصر الغذائية المهمة للجسم، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن.

ومع ذلك، ليست كلها متشابهة، إذ إنه من المهم اختيار الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الأطعمة مثل الحبوب الكاملة أو الخضار أو الفواكه. في الحقيقة، يتم هضم هذه العناصر ببطء في الجسم، ما يساعد على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم لتوفير الطاقة طوال اليوم.

باختصار، هناك العديد من الخرافات حول الصحة التي يمكن أن تؤدي إلى اتباع نظام غذائي سيء إلى جانب الممارسات غير المناسبة للحفاظ على الرفاهية. من المهم إزالة الغموض عن هذه المفاهيم الخاطئة من أجل الحصول على مفهوم واضح حول ما هو صحيح وما هو خاطئ، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالرعاية الصحية.