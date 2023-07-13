يتمتعن بجمال خارق.. فتيات تتارستان يتظاهرن بسبب قلة العرسان (فيديو)

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وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتيات آسرات الجمال من تتارستان، داخل حافلة وزعموا أنهن متوجهات لتنظيم مظاهرة احتجاجية بسبب نقص العرسان في البلاد التي تعد إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا.

وبدت الفتيات المحجبات في غاية الجمال والأناقة وهن يبتسمن للكاميرا.

عنوسة رغم الجمال الفائق

وفيما لم يتم التأكد من صحة المعلومات المرفقة مع الفيديو أو زمان ومكان تصويره، فإن نساء تتارستان يتميزن بأنوثتهن وأناقتهن في اللباس والمظهر، ويعتبر الزي التقليدي للنساء التتاريات. من أجمل الأزياء في روسيا، ويتميز بالألوان الزاهية والتطريزات الجميلة والتصاميم الأنيقة.

فتيات من تترستان ينظمون مظاهرة بسبب قلة الرجال وعدم زواجهم حتى الأن 💔pic.twitter.com/iMQhKu9IJM — Screen Mix (@ScreenMix) July 12, 2023

وبغض النظر عن صحة المقطع الذي يبدو أن التعليق المرفق به جاء من باب الدعابة، فقد لاقى تفاعلا كبيرا غير متوقع.

وعلق العديد من النشطاء على الفيديو بردود جاء معظمها في إطار ساخر.

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وفي هذا السياق غرد علي: “فعلا شي محزن واتمنى ان نقف معهن وقفة صادقة”.

فيما كتب يوسف: “لأول مره الواحد يتمني يكون سواق باص.”

وفي تعليق طريف قال أحمد الحكيم:”ولله قطعو في قلبي وربي ما يهون زعلهم بضطر اتنازل و اخذ اثنين و اجري احتسبه عند الله اي نسوي.”

ضمن أجمل نساء العالم

كما تصنف نساء تتارستان من أجمل نساء العالم، وبالرغم من جمالهن الفائق، إلا أنهن يعانين من العنوسة، وسبق أن تصدر هاشتاج “نساء تتارستان يتظاهرن بسبب العنوسة” قوائم بحث تيك توك.

والأزمة الحقيقية التي تواجه نساء تتارستان أنهن يعانين من تقلص حقوقهن في المجتمع الخاص بهن، والتكاليف الباهظة للزواج التي تجعل الترتستانيين يحجمون عن هذه الخطوة.

وهو ما أثار دهشة رواد مواقع التواصل خاصة بعد انتشار فيديو لفتاة جميلة ذات بشرة بيضاء اسمها “إلينا” وكتبت على الفيديو الخاص بها أنها وعدد من زميلاتها وأقاربها البنات قمن بمظاهرات حاشدة بسبب نقص العرسان لديهن وطلبن الدعم من كل رجال العالم.

تعتبر دولة تتارستان منطقة إسلامية يعتنق أهلها الإسلام حيث تم اعتماد الديانة الإسلامية كدين رسمي

وهي إحدى الكيانات الفيدرالية في الدولة الروسية ويقترب عدد سكانها من 4مليون نسمة. ولمن لا يعرف فإن نساء تتارستان من أجمل نساء العالم فهن يمتلكن عيون واسعة وبشرة بيضاء ناصعة وشعر طويل… pic.twitter.com/pP94fKMnTN — النجلاء 💕🕊️ (@isoldi0) May 1, 2023

وبحسب موقع alshaer-news يمكن للرجال الأجانب الزواج من النساء في تتارستان . ويتم ذلك بتقديم طلب للحصول على تصريح الزواج السلطات المحلية.

ويجب على الرجل الأجنبي توفير المستندات اللازمة للحصول على التصريح مثل جواز السفر وشهادة ميلاده . وشهادة عدم الزواج، ويجب أن يتحدث اللغة الروسية للتواصل مع السلطات المحلية.

ويتم الزواج بين الرجل الأجنبي والمرأة التتارستية بنفس الطريقة التي يتم بها الزواج بين المواطنين التتاريتس ويتبع نفس التقاليد والعادات الثقافية.

ويجب على الرجل الأجنبي دفع مهر للعروس وهو عبارة عن مبلغ من المال . أو هدايا تقدم للعروس وتقرر قيمتها مسبقًا بين الأسرتين.