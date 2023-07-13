وكالة تكشف هوية مؤثر اعتقلته الإمارات بسبب فيديو رمي الأموال

- Advertisement -

وطن – كشفت وكالة “أسوشيتد برس” عن هوية مؤثر عب الإنترنت اعتقلته السلطات الاماراتية في دبي مؤخرا، بسبب فيديو “تيك توك” ساخر يصور فيه إماراتيا متهورا في فورة إنفاق داخل صالة عرض سيارات فاخرة.

المقطع الكوميدي، الذي يقوم فيه المؤثر بالقاء أكوام من الاموال على الموظفين الحائرين ويعرض شراء أغلى سيارة – سيارة فيراري SF90 بقيمة 600 الف دولار – يسخر من أنماط الحياة الفخمة في المدينة، والمعروفة بناطحات السحاب اللامعة ومناطق الجذب السياحي.

ولفتت الوكالة إلى أن المؤثر يدعى “حمدان الرند”، ويشير إلى نفسه باسم “خبير السيارات” عبر الإنترنت، وهو مقيم في الإمارات من الجنسية الآسيوية.

هوية المؤثر صاحب الفيديو المثير داخل معرض سيارات بالإمارات

وتابع تقرير “أسوشيتد برس” أن القوانين ذات الصياغة الغامضة تحظر أي خطاب، بما في ذلك في الصحافة والكوميديا، يعتبر منتقدا للسلطات أو إهانة لدولة الإمارات، وهي اتحاد للمشيخات تشمل دبي.

وقالت الوكالة إن المؤثر “الرند” الذي يتباهى بأكثر من 2.5 مليون متابع على موقع مشاركة الفيديو الشهير تيك توك، اجتذب أحدث فيديو له ملايين المشاهدات وتمت مشاركته على نطاق واسع قبل حذفه اثر اعتقاله.

في الفيديو، يرتدي الرند الكندورة، الرداء الأبيض الطويل الذي يرتديه عادة الرجال الإماراتيون والنظارات الشمسية والقناع الجراحي ويتحدث باللغة الإنجليزية بلهجة عربية ثقيلة، ويصرخ بجمل متقطعة على موظفي الوكالة بينما يتجول مساعدوه مع نقالة مليئة بأكوام من النقود.

- Advertisement -

تقول النيابة العامة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات، إنه متهم “بإساءة استخدام الإنترنت” من خلال نشر “دعاية تثير الرأي العام وتضر بالمصلحة العامة”. وتقول إن الفيديو “يعزز صورة ذهنية خاطئة ومسيئة للمواطنين الإماراتيين ويسخر منهم”، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء وام التي تديرها الدولة يوم الأحد.

انتشر فيديو وصار ترند لاحد الاشخاص في الامارات قام بدخول معرض سيارات بصندوق مليء بالفلوس وقام باختيار وشراء السيارات بطريقة عجيبة .. السؤال : لو انت مكانة والله انعم عليك بفلوس بتسوي مثل ما سوه اخينا!!؟ pic.twitter.com/BxecVA2Vos — م.علي الغريب⚙️ (@Alghareeb143) July 9, 2023

وصف تقرير وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” الفيديو ولكنه لم يحدد المؤثر أو يحدد جنسيته، ومن غير الواضح متى تم القبض على الرند بالضبط أو ما هي العقوبات التي يمكن أن يواجهها ومن غير المعروف ما إذا كان قد وظف محاميا.

خلال الشهر الماضي، حكم على إحدى سكان الإمارات بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 136 الف دولار لانتهاكها قوانين خطاب الكراهية من خلال نشر شريط فيديو ضد الرجال والعمال المنزليين. وأفادت “وام” أن المدعين العامين أمروا باعتقالها “في سياق الضجة الناتجة عن نشر الفيديو المخالف”.

ويشير تقرير “أسوشيتد برس” هنا إلى المشهورة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، والتي صدر ضدها مؤخرا حكم بالسجن والغرامة.

ويقيد قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي الذي تم سنه بشكل غامض في يناير 2022 بشدة التعبير والتجمع، مما يجرم تقريبا أي شكل من أشكال المعارضة السياسية وأي شيء يمكن أن يضر بسمعة دولة الإمارات أو قادتها وقد دعت خمس عشرة جماعة لحقوق الإنسان إلى إلغاء القانون أو تعديله.

مالك معرض السيارات يعلق

وقال أحمد منصور، مالك شركة ليكشوري سوبر رنتالز دبي، حيث صور الرند مقطع الفيديو الخاص به، إنه اعتقد أن الرجل مواطن إماراتي “لقد دخل وأراد تصوير مقطع فيديو، ووافقت على ذلك” مضيفًا: “إذا لم يحدث ذلك في صالة العرض الخاصة بي، فمن المحتمل أن يحدث في مكان آخر” لقد “اعتقد بعض الناس أنه مسيء، واعتقد بعض الناس أنه مضحك، ولكل شخص رأيه الخاص”.

وأضاف منصور: “اعتقدت أنه يعرف القانون”.

نشر الرند، الذي يدير وكيل سيارات خاص به في الإمارات، مقاطع فيديو ساخرة من قبل بما في ذلك مقطع انتشر على نطاق واسع يصور فيه إماراتيا ثريا يشتري سيارات لكل من زوجاته الأربع إلى جانب دروس فيديو بشأن كيفية إصلاح المركبات.

ويتمتع المواطنون الإماراتيون، الذين يفوق عددهم عدد المغتربين، بمزايا اجتماعية فخمة ممولة من احتياطيات النفط الكبيرة في البلاد.

نشر بعض الإماراتيين مقاطع فيديو في السنوات الأخيرة تظهرهم وهم يقومون بعمليات شراء مرتجلة للسيارات والساعات الراقية، وركوب الأصيلة عبر الصحراء، وقيادة السيارات المكشوفة مع الفهود والأسود في مقاعد الركاب، لكن السلطات أكثر حساسية لمثل هذه الصور من قبل الأجانب.

تستهدف قوانين مكافحة خطاب الكراهية والتحريض العام أي شيء ينظر إليه على أنه يؤدي إلى تفاقم الاختلافات السياسية أو الدينية أو العرقية في البلد الذي يصور نفسه على أنه منارة للتسامح والتعايش.

وقد أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، عن إجراء تحقيق في مقطع فيديو آخر يظهر فيه رجلان في سيارة رياضية راقية تقطعت بهم السبل على طريق صحراوي. ويظهر الفيديو ضابطة شرطة إماراتية تصل إلى مكان الحادث وتساعدهم عن طريق وضع مضخة وقود في الأرض وإعادة ملء خزانهم وهي تقول: “في بلدنا، لا توجد مشكلة في الوقود”.