هبة عبوك على خطى الممثلات الإباحيات.. ظهور صادم كشف ما لم يتوقعه أحد (فيديو)

- Advertisement -

وطن– عادت الفنانة الإسبانية هبة عبوك إلى محل إقامتها في باريس، بعد إجازة قصيرة في مسقط رأسها تونس.

وشاركت هبة عبوك، طليقة المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، مجموعة صور جريئة لها عبر انستجرام.

يوغا وتدليك مؤخرة

ظهرت هبة عبوك في الصور، وهي ترتدي روب استحمام استعداداً لجلسة مساج للأرداف، وممارسة اليوغا.

ثم ظهرت هبة تمارس اليوغا مرتدية ليجن أسود وتوب نصف بطن أسود أيضاً.

كما نشرت فيديو فاضح لها وهي تضع جهاز تدليك على مؤخرتها العارية تماماً.

عشيقة أشرف حكيمي

ويبدو أن طليقها أشرف حكيمي، يمضي قدما في حياته أيضاً. حيث شوهد الأسد الأطلسي مع امرأة جديدة أثناء قضائه إجازته في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

- Advertisement -

وظهرت صور أشرف حكيمي ، الموجود حاليًا في ميامي مع المغنية وكاتبة الأغاني الأوروغوايانية بيلو بلانكو بعد ملحمة الطلاق الفيروسية التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية والغربية في أبريل/نيسان الماضي.

وظهر أشرف حكيمي، بلا قميص أثناء إجراء محادثة مع المغنية الجميلة التي كانت ترتدي البيكيني وسط رفقة أشخاص يعتقد أنهم أصدقاء مقربون للثنائي.

وبحسب صحيفة Pulse Sports فهناك إشاعات أن بيلو بلانكو كانت تواعد لاعب نادي “ليفانتي” خوسيه ماريا ريلوشيو، الصديق المقرب. ومع ذلك ، لم يؤكد اللاعب ولا المغني أنهما على علاقة.