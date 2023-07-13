الجمعة, يوليو 14, 2023
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حياتنا

هاني شاكر سبب “جلطة” إيمان البحر درويش.. وحسن شاكوش يتورط في وفاته! (شاهد)

توضيح الحقائق حول الأخبار المتداولة بين حسن شاكوش وإيمان البحر درويش

كتب رفيف عبدالله
هاني شاكر سبب
إيمان البحر درويش
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وطن- أعلن مؤدي المهرجانات المصري، حسن شاكوش، وفاة مواطنه الفنان إيمان البحر درويش، دون التأكد من مصدر رسمي.

وبلا مقدمات، نشر حسن شاكوش منشوراً عبر حسابه على “فيسبوك“، كتب فيه: “يا أيتها النفس المطمئنة.. ارجعي إلى ربك راضية مرضية.. إنا لله وأنا إليه راجعون.. الفنان إيمان البحر درويش في ذمة الله”.

إيمان البحر درويش
حسن شاكوش أعلن وفاة إيمان البحر درويش دون التأكد

وتورط حسن شاكوش بإطلاق هذه الشائعة غير الصحيحة، وسرعان ما حذف  المنشور.

مهاترات وتريند

في سياق متصل، نفى الفنان المصري ونقيب المهن الموسيقية في مصر، مصطفى كامل، أن يكون قد اتهم الفنان هاني شاكر، في تسببه بإصابة إيمان البحر درويش بجلطة.

وقال مصطفى كامل في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث“: أنا نزلت بيان لكل وسائل الإعلام بخصوص الفنان إيمان البحر درويش.. وإني خارج صفتي كنقيب على أتم الاستعداد لعمل ما هو مطلوب وأكثر من المطلوب.. لكن لقيت مهاترات وناس بتكتب حاجات غريبة وكإن في بينا خلاف”.

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وتابع نقيب الموسيقيين: “لقيت في أحد الأخبار كاتبين إن الجلطة التي أصيب بها إيمان البحر درويش كانت بسبب خلافه مع مصطفى كامل.. وحد كلمني فقلت له إن الإصابة حدثت له ليس أثناء مجلسي في النقابة ولا أثناء خلافنا.. بل كانت أثناء فترة المجلس الذي جاء بعدي، فراح أحد المواقع وكتب هاني شاكر هو المتسبب في جلطة إيمان”.

وأردف مصطفى كامل: “إحنا ليه بنلقي التهم على بعض، وليه عمالين نسعى وراء التريند.. إحنا دلوقتي كل همنا نساعد فنان كبير مهما كان حجم خلافنا معاه”.

الخلافات انتهت

وأكد مصطفى كامل أن الخلافات بينه وبين إيمان البحر درويش، انتهت عام 2019.

إيمان البحر درويش
صورة حديثة لإيمان البحر درويش نشرتها ابنتها

وقال: “تقابلنا داخل مجلس الدولة أثناء نظر طعون في النقابة.. ولقيت محامي من النقابة محال للتحقيق حالياً بيقول لهيئة مستشاري مجلس الدولة إنه مشطوب.. وأنا اللي ترافعت عنه وقلت لم يتم شطبه في فترتي، ومن هنا بدأنا نتكلم وأنهينا الخلافات”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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