الجمعة, يوليو 14, 2023
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نورمان أسعد في وضعيات رومانسية مع زوجها العراقي “الشيخ نهرو” في أحدث ظهور

تزوج الشيخ العراقي نهرو أكثر من مرة آخرها نورمان أسعد عام 2007، والتي أنجب منها ابناً وثلاث بنات

كتب رفيف عبدالله
نورمان أسعد في وضعيات رومانسية مع زوجها العراقي
نورمان أسعد
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وطن- تصدر اسم الفنانة السورية نورمان أسعد، التريند بعد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حديثة لها مع زوجها.

وظهرت نورمان أسعد في الصور المتداولة، مع زوجها رجل الاعمال العراقي نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني.

عمليات تجميل

وظهرت نورمان أسعد بملامح مختلفة عما عرفه عليها الجمهور، ويبدو أنها خضعت لعمليات التجميل أيضاً.

نورمان أسعد وزوجها العراقي
نورمان أسعد وزوجها العراقي

وكانت نورمان أسعد وزوجها في الصورة، في حالة رومانسية، وكأنهما يحتفلان بمناسبة خاصة بهما، قد تكون ذكرى زواجهما.

وعلى الرغم من مرور سنوات على اعتزال نورمان أسعد عام 2007، إلا ان الجمهور لا يزال يتمنى عودتها.

جميل وهناء

ورغم مرور أكثر من 26 عامًا على عرض مسلسل “جميل وهناء” الذي جمعها بطليقها الفنان السوري أيمن زيدان، لا تزال نورمان تحتفظ بجمالها بحسب رأي الجمهور.

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نورمان أسعد وزوجها العراقي
أكد متابعون أن الصورة قديمة

بينما شكك البعض في أن تكون الصور جديدة، وجاء في التعليقات: ” اكيد صور قديمه لانه مو معقول الطاوله والدب الاحمر في 2023″.

نورمان أسعد وزوجها العراقي
بدت نورمان جمية كما هي

صور قديمة

وكتب آخر: “قديمة الصورة زوجها حاليا انحف بكثير”.

وأيده ثالث الرأي: “الرجال سوى تكميم وتغير كتير حطو صور حديثة”.

وأكد متابع: “الصور قديمة بداية زواجهم “.

وتزوج الشيخ نهرو أكثر من مرة، آخرها نورمان أسعد عام 2007، والتي أنجب منها ابناً وثلاث بنات

المصدررصد ومتابعة وطن

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