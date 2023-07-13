الجمعة, يوليو 14, 2023
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مدير مكتب قناة عراقية في بيروت يتحرش بإعلامية لبنانية شهيرة والأخيرة تفضحه (شاهد)

متابعون فكوا رموز اسمه مؤكدين بأنه مدير شبكة الغعلام العراقي في بيرون أمين ناصر

كتب فهمي الورغمي
مدير مكتب قناة عراقية في بيروت يتحرش بإعلامية لبنانية شهيرة والأخيرة تفضحه
مدير مكتب قناة عراقية في بيروت يتحرش بإعلامية لبنانية
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وطن- كشفت صفحة “شاربليتا” على “انستغرام” والتي تطلق على نفسها ملكة الفضائح والحصريات، عن تحرش مدير مكتب قناة إخبارية عربية في بيروت بإعلامية لبنانية شهيرة تعمل في نفس القناة.

ونشرت “شاربليتا” صورة من رسائل مدير مكتب القناة للمذيعة، تكشف كيق كان يلاحقها بلا خجل أو مواربة.

وتضمنت الرسائل التي تم إرسالها للإعلامية العديد من الالفاظ غير اللائقة، على الرغم من ارتباطه مؤخرا بإعلامية لبنانية أخرى.

وأكدت “شاربليتا” في تعليقها على المحادثة المسربة على أن “المدعو (أ.ن) هو مدير مكتب احدى القنوات الاخبارية العربية و المتواجدة في بيروت و حاول مراراً و تكراراً التحرّش بإعلامية لبنانية شهيرة كانت تعمل معه في نفس القناة”.

وزعمت أنه “كان يستخدم هذا الاسلوب لكونه مدير مكتب القناة”، مدعية أن الإعلامية كانت “تصده و ترفضه”، و “كان ينتقم منها و يفصلها من العمل”.

وأكدت “شاربليتا” انّه متزوّج من اعلامية لبنانية مشهورة منذ فترة وجيزة و هي تعمل بإحدى القنوات اللبنانية.

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وشددت على أن “هذه المحادثة ليست مع زوجته، لكن مع الاعلامية اللبنانية التي كان يحاول التحرّش بها و صدّته”.

من جانبها، فكت إحدى المتابعات عن هوية الشخص المذكور، مؤكدة أنه مدير شبكة الإعلام العراقي في بيروت، أمين ناصر زوج الإعلامية زهراء فردون والتي أعلن عن زواجه منها في يونيو/حزيران الماضي.

انتقام بسبب الزواج بأخرى

ولفت المتابعون إلى أن وصول أمين ناصر لهذا المستوى من الحديث مع الإعلامية لم يكن ليحدث إلا إذا كانت هي من سمحت له بذلك، مشيرين إلى ان إظهارها لهذه المراسلات جاء كانتقام منها لأنه تزوج بأخرى غيرها.

يشار إلى أن شبكة الإعلام العراقي، هي شبكة تضم عدداً من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والصحف والمجلات الأسبوعية والمجلات اليومية، تأسست بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003م.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن

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