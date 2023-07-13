الجمعة, يوليو 14, 2023
الرئيسيةحياتنامحمد رمضان في صورة صادمة .. نائم مع 3 فتيات شبه عاريات...
حياتنا

محمد رمضان في صورة صادمة .. نائم مع 3 فتيات شبه عاريات على سرير!

اعتبر متابعون أن صورة محمد رمضان مع الفيتات مسيئة وخادشة وطالبوه بحذفها

كتب أنس السالم
محمد رمضان نائم مع فتيات
محمد رمضان نائم مع فتيات ضمن كواليس عمل غنائي جديد
- Advertisement -

وطن – أشعل الفنان المصري محمد رمضان، موجة جدل واسعة، بعد نشره صوراً يروج من خلالها لأحدث أعماله الغنائية، تظهره نائماً مع 3 فتيات شبه عاريات على سرير.

ونشر “رمضان” عبر حسابه في انستغرام، صوراً من كواليس عمل جديد يجمعه بالنجم اليوناني ستيفانو سبيتسي وظهر في صورة نائماً مع 3 فتيات على سرير واحد، الأمر الذي أثار تعليقاتٍ غاضبة من الجمهور .

محمد رمضان نائماً مع 3 فتيات على سرير واحد
محمد رمضان نائماً مع 3 فتيات على سرير واحد (انستغرام)

وكتب أحد المتابعين لمحمد رمضان معلقا على الصورة أعلاه: “اتمنى مسح هذه الصورة المسيئة الخادشة لنجم كبير له جماهير تقدر نجاحه العظيم”.فيما قال آخر: “كل ما بتنجح أكتر بتغضب ربنا أكتر. حاجه غريبه”.

وقال متابع آخر: “محمد رمضان كاتب في سيرتة الذاتية ( ثقة بالله النجاح). وانا شايفه انه لا يوجد عنده لا دين ولا ثقة بربه بعدما أصبح ممثلا ومغنيا ناجحا. لكن للأسف جميع من مثلوا في البداية، كانوا يدعون ربهم، وعندما أصبحوا أغنياء ومشاهير نسوا الله”.

وتأتي هذه الصورة بعد أيام قليلة من نشر محمد رمضان صورة مثيرة وهو يتوسط فتيات شبه عاريات، في أثينا باليونان. ويبدو انها كانت من نفس العمل الفني الذي سيطلقه .

محمد رمضان يتوسط فتيات شبه عاريات
محمد رمضان يتوسط فتيات شبه عاريات

في سياقٍ فني قريب، طرح محمد رمضان البوستر التشويقي الأول لفيلمه الجديد “ع الزيرو” المقرر عرضه قريباً في دور السينما.

- Advertisement -
فيلم ع الزيرو للفنان محمد رمضان
فيلم ع الزيرو للفنان محمد رمضان

و جسد الفنان فيه شخصية شاب يدعى “دراجون” وهو شاب فقير لديه طفل مريض يسعى لعلاجه. فيما تتطور الأحداث ليصبح “دراجون” واحداً من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية.بحسب مجلة “سيدتي

آخر أعمال محمد رمضان فيلم “هارلي” الذي عرض في موسم أفلام عيد الفطر الماضي.

ودارت أحداث الفيلم في إطار من أكشن حول “هارلي” محمد رمضان الذي يعمل مهندس ميكانيكا، حيث يقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

اقرأ أيضاً

حياتنا

محمد رمضان مع فتيات عاريات بصورة مثيرة للجدل! (شاهد)

حياتنا

محمد عبده يصدم محمد رمضان بجوابه حول إمكانية عمل دويتو معه (فيديو)

حياتنا

فيفي عبده تثير الجدل بما قالته عن ثروة محمد رمضان وأزمات شيرين! (فيديو)

حياتنا

محمد رمضان في أسوأ إطلالة .. “استعراض وتقليد مجنون”! (شاهد)

حياتنا

زوجة محمد رمضان تلفت الأنظار في أحدث ظهور و”نمبر وان” يقبلها (شاهد)

حياتنا

مي عمر تحتفل بنفسها من أمام قبة الصخرة بالمسجد الأقصى (شاهد)

حياتنا

أغاني محمد رمضان من فيلم “هارلي” تجذب آلاف المستمعين! (فيديو)

حياتنا

محمد رمضان يحقق أمنية رجل فقير استغاث به.. طالبه بأمر عجز عن تحقيقه طيلة عمره! (شاهد)

حياتنا

محمد رمضان يتباهي بصوره مع نيمار في بطولة للقمار في موناكو (شاهد)

حياتنا

محمد رمضان يوقف تصوير فيلمه بسبب سيدة ويقبلها وسط تصفيق الحضور! (شاهد)

حياتنا

نجيب ساويرس يكشف المستور في عيد ميلاد محمد رمضان.. خمور وصخب وعري (شاهد)

حياتنا

راقصة بملابس مثيرة تؤدي وصلة على أغنية محمد رمضان والفنان فخور بها (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مع والده طارق بن تيمور.. صورة نادرة لسلطان عمان هيثم بن طارق نشرها نجله بلعرب

نسرين طافش غاضبة ولا تريد أي ذكرى تجمعها بطليقها وهذا ما دعت له على انستغرام (شاهد)

هل تستيقظ بوجه متورم ومنتفخ؟..إليك ما يعنيه ذلك

ارتفاع درجات الحرارة..كيف يتسبب في تأخير الرحلات الجوية؟

“السعودي جاهل ومتطفل”.. القصة الكاملة لإعلان الخطوط الجوية الذي فجر قنبلة غضب

مفاجأة الأمن التركي لابن شقيق فتح الله غولن في ذكرى الانقلاب الفاشل (فيديو)

ترقب لإحراق نسخة من التوراة والإنجيل أمام مقر السفارة الإسرائيلية بالسويد

سوريش الصبي الهندي: تحول إلى شخصية مقدسة بفضل ذيله الطويل

فيديو يدمي القلوب لاعتداء على مسن سوداني.. و”الدعم السريع” متهمة

لتفادي الأمراض.. إليك كيف تحافظ مضيفات الطيران على صحتهن أثناء السفر!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC