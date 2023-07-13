محمد رمضان في صورة صادمة .. نائم مع 3 فتيات شبه عاريات على سرير!

- Advertisement -

وطن – أشعل الفنان المصري محمد رمضان، موجة جدل واسعة، بعد نشره صوراً يروج من خلالها لأحدث أعماله الغنائية، تظهره نائماً مع 3 فتيات شبه عاريات على سرير.

ونشر “رمضان” عبر حسابه في انستغرام، صوراً من كواليس عمل جديد يجمعه بالنجم اليوناني ستيفانو سبيتسي وظهر في صورة نائماً مع 3 فتيات على سرير واحد، الأمر الذي أثار تعليقاتٍ غاضبة من الجمهور .

وكتب أحد المتابعين لمحمد رمضان معلقا على الصورة أعلاه: “اتمنى مسح هذه الصورة المسيئة الخادشة لنجم كبير له جماهير تقدر نجاحه العظيم”.فيما قال آخر: “كل ما بتنجح أكتر بتغضب ربنا أكتر. حاجه غريبه”.

وقال متابع آخر: “محمد رمضان كاتب في سيرتة الذاتية ( ثقة بالله النجاح). وانا شايفه انه لا يوجد عنده لا دين ولا ثقة بربه بعدما أصبح ممثلا ومغنيا ناجحا. لكن للأسف جميع من مثلوا في البداية، كانوا يدعون ربهم، وعندما أصبحوا أغنياء ومشاهير نسوا الله”.

وتأتي هذه الصورة بعد أيام قليلة من نشر محمد رمضان صورة مثيرة وهو يتوسط فتيات شبه عاريات، في أثينا باليونان. ويبدو انها كانت من نفس العمل الفني الذي سيطلقه .

في سياقٍ فني قريب، طرح محمد رمضان البوستر التشويقي الأول لفيلمه الجديد “ع الزيرو” المقرر عرضه قريباً في دور السينما.

- Advertisement -

و جسد الفنان فيه شخصية شاب يدعى “دراجون” وهو شاب فقير لديه طفل مريض يسعى لعلاجه. فيما تتطور الأحداث ليصبح “دراجون” واحداً من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية.بحسب مجلة “سيدتي”

آخر أعمال محمد رمضان فيلم “هارلي” الذي عرض في موسم أفلام عيد الفطر الماضي.

ودارت أحداث الفيلم في إطار من أكشن حول “هارلي” محمد رمضان الذي يعمل مهندس ميكانيكا، حيث يقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.