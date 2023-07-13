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لمستخدمي آيفون..إليكم 7 طرق لإستخدام ميزة مستوى الصوت

من التقاط الصور إلى الاتصال بخدمات الطوارئ: كيف يمكن لزر الصوت في آبل أن يعزز تجربتك

كتب ايمان الباجي
لمستخدمي آيفون..إليكم 7 طرق لإستخدام ميزة مستوى الصوت
مجموعة من الطرق يمكنك إتباعها لاستخدام ميزة مستوى الصوت
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وطن- كشفت شركة آبل أن زر الصوت الموجود على جانب جهاز الهاتف يمكنه فعل أكثر من مجرد تغيير مستوى الصوت.

وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، أصدر عملاق التكنولوجيا مجموعة من الطرق يمكنك إتباعها لإستخدام ميزة مستوى الصوت، وهي طرق رائعة تجعلك تنفذ إجراءات مختلفة في تطبيقات معينة.

التقاط الصور في تطبيق الكاميرا

عند استخدام الوضع Photo أو Pano أو Portrait في تطبيق الكاميرا، يمكنك الضغط باستمرار على زر رفع مستوى الصوت لالتقاط صورة متتالية.

كل ما عليك فعله هو النقر لأعلى أو لأسفل على زر الصوت في تطبيق الكاميرا وسيتم التقاط صورة.

يمكن أن يكون ذلك باستخدام الكاميرا الأمامية أو الخلفية على جهازك.

تسجيل مقاطع الفيديو في تطبيق الكاميرا

مثل التقاط الصور، يمكنك أيضًا استخدام زر الصوت لبدء تسجيل مقطع فيديو.

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يمكنك الضغط على زر الصوت مرة واحدة لبدء التسجيل ثم الضغط عليه مرة ثانية لإيقاف تسجيل الفيديو.

يمكنك أيضًا الضغط مع الاستمرار على زر الصوت لبدء التسجيل وتحرير الزر للإيقاف.

زر الصوت
زر الصوت الموجود على جانب جهاز الهاتف يمكنه فعل الكثير من الأشياء

كتم صوت المكالمة

إذا كنت تتلقى مكالمة هاتفية أو FaceTime على أي تطبيق، فيمكنك الضغط على زر الصوت في أي من الاتجاهين لإسكات المكالمة الواردة.

بعد القيام بذلك، يمكنك إما الرد على المكالمة إذا كنت ترغب في ذلك أو السماح لها بالانتقال إلى البريد الصوتي.

التقاط لقطة شاشة

عندما تريد التقاط لقطة شاشة على هاتفك، يمكنك التقاط لقطة باستخدام زر الصوت.

اضغط على زر رفع الصوت والزر الجانبي في نفس الوقت وحرره فورًا لالتقاط لقطة الشاشة.

إيقاف تشغيل الهاتف

يمكنك استخدام زر الصوت لإيقاف تشغيل هاتفك. اضغط على مستوى الصوت لأعلى ثم لأسفل ثم اضغط باستمرار على الزر الجانبي حتى تظهر شريحة “إيقاف التشغيل”.

اضغط على ذلك الزر لإيقاف تشغيل جهاز iPhone الخاص بك.

الاتصال بخدمات الطوارئ 

للاتصال بخدمات الطوارئ، مثل 911، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي وزر مستوى الصوت حتى ترى شريحة “مكالمة طوارئ”.

تعطيل زر الصوت

تقول شركة آبل إن إذا كنت لا تريد استخدام أو تغيير مستوى الصوت في تطبيقات معينة، فيمكنك استخدام Guide Access.

تمنع هذه الميزة أي شخص من تغيير مستوى الصوت على جهازك.

للقيام بذلك، تصنح آبل بإتباع الخطوات التالية: الإعدادات -> إمكانية الوصول -> الوصول الإرشادي، ثم قم بتشغيل “الوصول الموجه”.

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن

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