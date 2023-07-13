الجمعة, يوليو 14, 2023
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لمدة تصل إلى ستة أشهر..إليك الطريقة الأمثل لتخزين البصل حتى لا يفسد

احفظ البصل بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، حيث يمكن للحرارة الناتجة عن أشعة الشمس أن تشجع العفن على النمو

كتب ايمان الباجي
لمدة تصل إلى ستة أشهر..إليك الطريقة الأمثل لتخزين البصل حتى لا يفسد
تخزين البصل في الثلاجة يمكن أن ينتج عنه بصل طري أو رطب
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وطن- يتمتع البصل بعمر افتراضي طويل نسبيًا، ولكن إذا تم تخزينه بشكل صحيح يمكن أن يستمر لمدة ستة أشهر، وبالتالي يمكن أن يقلل ذلك من هدر الطعام ويوفر لك المال.

قد يكون من المغري أحيانا وضع جميع الفواكه والخضروات في الثلاجة، خاصةً خلال أشهر الصيف عندما يكون المنتج عرضة للتعفن بشكل أسرع بسبب الطقس الدافئ.

لكن تخزين البصل في الثلاجة يمكن أن ينتج عنه بصل طري أو رطب. فالثلاجة عبارة عن بيئة باردة ورطبة، وتتسبب درجة الحرارة الباردة في تحويل النشا الموجود في ثمار البصل إلى سكر. بمرور الوقت، سيصبح البصل طريًا إذا تم حفظه في الثلاجة.

بدلاً من ذلك، من الأفضل وضع البصل البني والأحمر والأبيض في مكان مظلم وبارد وجاف وجيد التهوية، وفقا لما كشفته مجلة “إكسبرس” البريطانية.

أين يجب تخزينه؟

يضع الكثير من الأشخاص البصل في خزانات المطبخ، لكن ينصح الخبراء بمحاولة وضعه بعيدًا عن الموقد والفرن، لأن ذلك سيؤدي إلى تذبذب درجة الحرارة حول البصل وربما خلق بيئة رطبة.

طرق لتخزين البصل
ينصح الخبراء بمحاولة وضع البصل بعيدًا عن الموقد والفرن

من الناحية المثالية، تعتبر المرائب أو الأقبية من أفضل الأماكن لتخزينه. وإذا ما تم تخزينه بشكل صحيح ، فيمكن أن يستمر حتى ستة أشهر.

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بالإضافة إلى العثور على منطقة باردة وجافة وجيدة التهوية، احفظ البصل بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، حيث يمكن للحرارة الناتجة عن أشعة الشمس أن تشجع العفن على النمو.

بمجرد اختيار الموقع المناسب، فإن كيفية تخزين البصل لا تقل أهمية عن المكان.

إذا قمت بشراء البصل من سوبر ماركت في كيس بلاستيكي، فقم بإزالته من العبوة وإذا كان في شبكة بلاستيكية، فيجب إزالته أيضًا.

لا تحتفظ أبدًا بهذه العناصر في بلاستيك محكم الغلق لأنها ستسبب التلف بسرعة. تسمح الأكياس البلاستيكية بحبس الرطوبة، مما قد يؤدي إلى تكون العفن.

طرق أخرى لتخزينه

بدلاً من ذلك، يوصي الخبراء بحفظ البصل والثوم في سلة أو كيس ورقي حيث يمكن للهواء أن يدور. وإذا تم تخزينه بهذه الطريقة، يمكن أن يستمر البصل والثوم لمدة تصل إلى ثلاثة إلى ستة أشهر.

وإذا كنت ترغب في احتواء البصل، يُفضل استخدام كيس شبكي لسمح بتدفق الهواء بشكل أفضل وللمساعدة في الحفاظ على مستويات الرطوبة منخفضة. تعتبر السلة أو الصندوق المثقوب أيضًا من الأماكن الرائعة لتخزين البصل.

وإذا لم يكن لديك أي من العناصر المذكورة أعلاه لتخزين البصل، يمكنك استخدام زوج قديم من الجوارب الضيقة.

البصل المخزن بهذه الطريقة صالح للأكل لشهور – تصل إلى ستة أشهر إذا كانت الظروف مثالية – ولكن تحقق منه بانتظام وقم بإزالة أي علامات تظهر عليه كعلامات التدهور.

من المهم أيضًا تخزين البصل بمفرده – وليس جنبًا إلى جنب مع المنتجات الأخرى. يمتص البصل الرطوبة وبالتالي يمكن أن يفسد بشكل أسرع. 

لا يمكن تخزين كل البصل بهذه الطريقة، يجب حفظ البصل الأخضر على سبيل المثال في الثلاجة.
المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن

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