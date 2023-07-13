الجمعة, يوليو 14, 2023
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فيديو مرعب لتأثير عاصفة رعدية في سلطنة عمان (شاهد)

العاصفة الرعدية تهدد المضيبي في سلطنة عمان: تحذيرات من الأرصاد العمانية

كتب خالد الأحمد
عاصفة رعدية في المضيبي
تأثير العاصفة الرعدية في ولاية المضيبي
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وطن – تداول ناشطون عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تأثير عاصفة رعدية في ولاية “المضيبي” وهي إحدى ولايات المنطقة الشرقية وبالتحديد شمال الشرقية في سلطنة عمان.

وأظهر المقطع الذي تم التقاطه بالقرب من محطة وقود في الولاية العمانية، رياحاً قوية وبدت الأرض وقد ملأت بالمياه ويشاهد تطاير الأشياء من المحطة.

عاصفة عاتية في سلطنة عمان

ووصف ناشطون مشهد العاصفة بأنه مرعب ومخيف، داعين المواطنين لأخذ الحذر والحيطة.

وكانت “الأرصاد العمانية” قد توقعت اليوم على حسابها في” تويتر” فرصاً لتشكل السحب المنخفضة/الضباب تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا فترة آخر الليل والصباح الباكر ليوم، غد الجمعة، متوقعة أن يطال ذلك أجزاء من المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان (شمال وجنوب الباطنة ومسندم) والمناطق المطلة على بحر العرب (سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار).

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ونشرت في تغريدة لها مرفقة بخريطة مناخية الأماكن المحتملة للرياح الهابطة النشطة خلال الساعات القادمة بالاستدلال بالنماذج العددية العمانية.

ودعت الأرصاد الجوية إلى الابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومجاري الأودية وعدم محاولة السباحة وعبورالأودية، وعدم ترك الأطفال بمفردهم عند هطول الأمطار ومنعهم من الاقتراب من البرك المائية ومجاري الأودية.

المصدرالأرصاد العمانية + تويتر - رصد وتحرير وطن

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