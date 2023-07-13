فيديو مرعب لتأثير عاصفة رعدية في سلطنة عمان (شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تأثير عاصفة رعدية في ولاية “المضيبي” وهي إحدى ولايات المنطقة الشرقية وبالتحديد شمال الشرقية في سلطنة عمان.

وأظهر المقطع الذي تم التقاطه بالقرب من محطة وقود في الولاية العمانية، رياحاً قوية وبدت الأرض وقد ملأت بالمياه ويشاهد تطاير الأشياء من المحطة.

شاهد تأثير عاصفة رعدية قبل قليل في ولاية المضيبي | اللهم لك الحمد

.#الخيمة_العمانية pic.twitter.com/aaspeRJa7G — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) July 13, 2023

عاصفة عاتية في سلطنة عمان

ووصف ناشطون مشهد العاصفة بأنه مرعب ومخيف، داعين المواطنين لأخذ الحذر والحيطة.

وكانت “الأرصاد العمانية” قد توقعت اليوم على حسابها في” تويتر” فرصاً لتشكل السحب المنخفضة/الضباب تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا فترة آخر الليل والصباح الباكر ليوم، غد الجمعة، متوقعة أن يطال ذلك أجزاء من المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان (شمال وجنوب الباطنة ومسندم) والمناطق المطلة على بحر العرب (سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار).

⚠️فرص تشكل السحب المنخفضة/الضباب (تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا)فترة آخر الليل والصباح الباكر ليوم غد الجمعة على أجزاء من المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان (شمال وجنوب الباطنة ومسندم) والمناطق المطلة على بحر العرب (سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار)..والله أعلم pic.twitter.com/Jwtr4dRa9y — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 13, 2023

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ونشرت في تغريدة لها مرفقة بخريطة مناخية الأماكن المحتملة للرياح الهابطة النشطة خلال الساعات القادمة بالاستدلال بالنماذج العددية العمانية.

⚠️الأماكن المحتملة للرياح الهابطة النشطة خلال الساعات القادمة بالاستدلال بالنماذج العددية العمانية pic.twitter.com/K1KCL5Zu1T — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 13, 2023

ودعت الأرصاد الجوية إلى الابتعاد عن الأماكن المنخفضة ومجاري الأودية وعدم محاولة السباحة وعبورالأودية، وعدم ترك الأطفال بمفردهم عند هطول الأمطار ومنعهم من الاقتراب من البرك المائية ومجاري الأودية.