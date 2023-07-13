“زوجي ملك الغابة”.. عمانية تثير الجدل بفيديو توعوي مع زوجها (شاهد)

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وطن – أصبحت ثقافة المقالب والفيديوهات الاجتماعية الساخرة أكثر شيوعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في دول الخليج وسلطنة عمان بشكل خاص.

اللافت للأمر أن هذه المقاطع تحظى بشعبية كبيرة لأنها تمنح المشاهدين فرصة للضحك والشعور بالراحة.

كما أنها تسمح للمستخدمين بالتعبير عن أنفسهم بطريقة إبداعية وذات مغزى، كما يؤكد كثيرون من المؤثرين المولعين بصناعتها.

فيديو لعمانية مع زوجها أثار جدلا في السلطنة

لكن ما أثار غضب جزء واسع من المجتمع العماني، تحول تلك المقالب لأداة ناعمة الهدف من ورائها تفسيخ القيم الأصيلة لمجتمع السلطنة المُحافظ، خاصة في ظل تحول تلك الفيديوهات لكاشف يومي لخصوصيات عدد لا يُحصى من العائلات تحت عنوان “مقاطع توعوية بين الزوج والزوجة” على رأي كثير من المراقبين.

وقد أثارت العمانية التي ظهرت في الفيديو أعلاه انتقادات واسعة لها.

ورغم أن السيدة الظاهرة بالمقطع ألمحت إلى كون الفيديو توعوي، بخصوص ظاهرة تخص المجتمع العماني، إلا أن الفيديو أثار جدلا واسعا بين العمانيين على مواقع التواصل.

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وجاء في التفاعل على المقطع المصور تعليقات مثل “حتى مقطع التوعيه يحتاج له توعيه”.

وقال آخر “ماكانت الحسناء لتكشف سترها لو كان أرباب البيوت رجال”.

وأضاف آخر “المقطع بروحه فيه قلة أدب.. الشعر برع”.

تأثير السوشيال ميديا على المجتمع العماني

وفقًا لتقرير صادر عن شركة “Statista” في عام 2022، فإن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان يبلغ حوالي 4.2 مليون مستخدم، أي ما يعادل 53.6% من إجمالي السكان.

وتعتبر منصة “فيسبوك” هي المنصة الأكثر استخدامًا في سلطنة عمان، حيث يبلغ عدد مستخدميها حوالي 3.4 مليون مستخدم، يليها “تويتر” بـ 1.4 مليون مستخدم، و”إنستغرام” بـ 1.2 مليون مستخدم.

يُستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان لأغراض متنوعة، بما في ذلك التواصل الاجتماعي، والحصول على المعلومات، والترفيه.

كما يستخدمها العديد من الشركات والجهات الحكومية للتسويق والترويج لمنتجاتها وخدماتها.