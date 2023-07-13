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رياضة

رونالدو في الصدارة .. تعرف على أغلى الرواتب السنوية في الدوري السعودي

رونالدو أغلى رواتب اللاعبين في دوري روشن السعودي سنوياً بقيمة 200 مليون يورو

كتب فارس أبو شيحة
أغلى الرواتب السنوية في الدوري السعودي الممتاز
أغلى الرواتب السنوية في الدوري السعودي الممتاز
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وطن- يتصدر صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب ال38 عاماً، نجم نادي النصر السعودي، ترتيب أغلى الرواتب السنوية على مستوى اللاعبين في الدوري السعودي السنوية (روشن).

ووفق التقارير الصحيفة السعودية، فإن الدون رونالدو يتربع على عرش أعلى رواتب اللاعبين سنوياً. في دوري روشن السعودي، بمبلغ يقدر ب200 مليون يورو.

كما وحل الفرنسي كانتي لاعب وسط الجديد في نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي (روشن) للموسم الماضي، في مركز وصافة الترتيب. ب100 مليون يورو، وآتى زميله ومواطنه كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد السابق ب51 مليون يورو.

رونالدو أغلى الرواتب السنوية في الدوري السعودي

وكان أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، قد انتقل إلى صفوف نادي النصر السعودي (العالمي)، بصفقة تاريخية وصلت قيمتها ب200 مليون يورو، في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي الماضي. بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كما ويمتد عقد رونالدو مع نادي النصر السعودي. حتى صيف عام 2025، مع بقاء اللاعب سفيراً لملف استضافة كأس العالم المشترك 2023 في السعودية، رغم التقارير التي تحدثت عن انسحاب السعودية من ملف استضافة المونديال.

رونالدو
رونالدو

وانتقل الفرنسي كريم بنزيما على غرار زميله السابق رونالدو إلى الدوري السعودي  الممتاز، من بوابة نادي اتحاد جدة السعودي، بصفقة قدر ب200 مليون يورو، حتى صيف عام 2026. كما وبالإضافة إلى مواطنه كانتي الذي وقع مع ذات النادي هذا الصيف.

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ترتيب أغلى الرواتب السنوية في الدوري السعودي للاعبين

ونرفق لكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، ترتيب أغلى الرواتب للاعبين السنوية بعد عقد العديد من الصفقات القوية هذا الصيف في دوري روشن السعودي الممتاز، كما يلي:

كريستيانو رونالدو ( النصر) 200 مليون يورو.

كانتي (اتحاد جدة) 100 مليون يورو.

كريم بنزيما (اتحاد جدة)   51 مليون يورو.

روبن نيفيز (الهلال السعودي)  50 مليون يورو.

أغلى الرواتب السنوية في الدوري السعودي
أغلى الرواتب السنوية في الدوري السعودي

كوليبالي (الهلال السعودي)  33 مليون يورو.

فيرمينو (أهلي جدة السعودي)  20 مليون يورو.

بروزوفيتش (النصر) 20 مليون يورو.

جوتا (اتحاد جدة) 12 مليون يورو.

إدوارد ميندي (أهلي جدة) 11 مليون يورو.

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة

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