الجمعة, يوليو 14, 2023
الرئيسيةالهدهدحملة تبشير للمسيحية في جامعة تثير غضب المغاربة.. أين أمير المؤمنين محمد...
الهدهد

حملة تبشير للمسيحية في جامعة تثير غضب المغاربة.. أين أمير المؤمنين محمد السادس؟ (شاهد)

القانون الجنائي المغربي يعاقب بالحبس والغرامة كل من حاول زعزعة عقيدة مسلم بأي وسيلة كانت

كتب سالم حنفي
حملة تبشير للمسيحية في جامعة تثير غضب المغاربة.. أين أمير المؤمنين محمد السادس؟
حملة تبشير للمسيحية
- Advertisement -

وطن- نشر حساب “الحركة المغربية” الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو صادم لانتشار عمليات تبشير بالمسيحية في الجامعات المغربية.

وأظهر مقطع فيديو لاقى ردود أفعال قوية، مجموعة من المهاجرين من جنوب الصحراء وهم يتجولون في إحدى الجامعات المغربية ويبشرون بالمسيحية.

وأظهر الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” تجول مجموعة من الشبان الذين يحملون في أيديهم أوراقا وهم يستوقفون الطلاب ويدعونهم لاعتناق المسيحية.

وسمع في الفيديو صوت أحد الطلبة الي استاء مما رآه، معبرا عن غضبه بالقول: “يبشرون بالمسيحية..اللهم إن هذا منكر”.

وسمع آخر وهو يقول أن هؤلاء الشبان يروجون للمسيحية، معتبرا الأمر بغير المعقول أن يحدث في الجامعات المغربية.

- Advertisement -

دين جديد وحياة جديدة

وفجرت مغردة قنبلة مدوية، مؤكدة بأن هذا ليس بالجديد في المغرب، موضحة ان نجلها “إبراهيم” يتلقى دائمًا عروض للتحول إلى اليهودية أو المسيحية ، بعروض جذابة ، مثل: العيش في إسرائيل أو فرنسا ، مع عمل استثنائي وطعام وسكن وتعليم خاص للأطفال. ”

وقالت أن مايتم عرضه باختصار هو حياة جديدة مع دين جديد.

استنكار واسع للصمت الحكومي

واستنكر بعض المغردين عدم التدخل الحكومي أو التعليق على الواقعة، على الرغم من أن الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي، تنص على حبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة، لـ”كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى؛ وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

تقارير

أزمة الحكم في المغرب.. ابن عم الملك يدعوه لهذا الأمر قبل فوات الأوان

الهدهد

مغربي يخلع ملابسه في المطار ويحدث فوضى.. ما حدث أخرجه عن شعوره

تقارير

ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 في مهب الريح.. لماذا؟

الهدهد

صورة وتسجيلات صوتية لإسرائيلي مختطف في إثيوبيا تفجر مفاجآت صادمة

الهدهد

فعلنّ ما لم يفعله العرب.. هكذا تضامنت لاعبات نادٍ تشيلي مع شهداء جنين (فيديو)

الهدهد

ميا خليفة ترفض شحن منتجاتها لإسرائيل وتجعله مجانياً للأراضي الفلسطينية تضامناً مع جنين!

الهدهد

علم إسرائيل يُرفرف في الرياض.. ابن سلمان حقق لها ما لم تحلم به يوما

الهدهد

تفاصيل مثيرة لدخول جنود لبنانيين إلى شمالي إسرائيل.. ارتدوا ثيابا مدنية وظلوا 20 دقيقة

الهدهد

الموسيقي الأمريكي الشهير بودي جاي يلغي حفله في إسرائيل خشية على حياته.. هذا ما قاله!

الهدهد

تحذيرات واسعة لـ “نادي شهير ومحبوب” من خوض مباراة أمام فريق إسرائيلي

الهدهد

ملك المغرب على متن يخت فاخر رفقة ابنته شبيهة للا سلمى (فيديو)

الهدهد

فيديو صادم يهز المغرب.. أعمال سحر وشعوذة مكتوبة على ملابس داخلية نسائية

2 تعليقات

  1. مجرد تساؤل.
    أين العيب !!!؟؟؟
    المغرب ارتد عن الإسلام واعتنق الديانة الإبراهيمية، لأنه منفتح على الأديان والحضارات ويناضل من أجل حرية المعتقد والحرية الشخصية، ذلك ما سيقننه قانون الأسرة المرتقب.
    المغرب أدخل الثقافة والديانة اليهودية في المناهج المدرسية، واحتضن بابا الفاتيكان بـ “سمفونية الأذان” مع ترانيم مسيحية ويهودية.
    وبالتالي التبشير بالمسحية تحصيل حاصل اليوم أو غدا.

  2. Hyathoume hadik wahade horre 3lach aux USA tabchir masmouh bih tatal9a fi chari3 nasse tayd3iw masihiya wala islame 3lach hnaya dima tan9aydou lwahade bi9awanine on3a9bouh rahe lwahade malli taykhatate chi dyana hite chafe moslimine kif taytsarfou

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مع والده طارق بن تيمور.. صورة نادرة لسلطان عمان هيثم بن طارق نشرها نجله بلعرب

نسرين طافش غاضبة ولا تريد أي ذكرى تجمعها بطليقها وهذا ما دعت له على انستغرام (شاهد)

هل تستيقظ بوجه متورم ومنتفخ؟..إليك ما يعنيه ذلك

ارتفاع درجات الحرارة..كيف يتسبب في تأخير الرحلات الجوية؟

“السعودي جاهل ومتطفل”.. القصة الكاملة لإعلان الخطوط الجوية الذي فجر قنبلة غضب

مفاجأة الأمن التركي لابن شقيق فتح الله غولن في ذكرى الانقلاب الفاشل (فيديو)

ترقب لإحراق نسخة من التوراة والإنجيل أمام مقر السفارة الإسرائيلية بالسويد

سوريش الصبي الهندي: تحول إلى شخصية مقدسة بفضل ذيله الطويل

فيديو يدمي القلوب لاعتداء على مسن سوداني.. و”الدعم السريع” متهمة

لتفادي الأمراض.. إليك كيف تحافظ مضيفات الطيران على صحتهن أثناء السفر!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC