تقرير يكشف قيمة العرض السعودي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز

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وطن- كشفت تقارير صحيفة بريطانية، قيمة العرض السعودي المغريّ للتعاقد مع النجم الجزائري الدولي رياض محرز 32 عاماً، لاعب جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة “”ذا أتليتيك” البريطانية، بأن إدارة نادي أهلي جدة السعودي قد تجهز بعرضٍ بلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني. ( أي ما يعادل 39.34 دولار أمريكي)، لضم اللاعب الجزائري هذا الصيف”.

رياض محرز والعرض السعودي

وختمت الصحيفة، ” إدارة مانشستر سيتي ما زالت مترددة حيال إمكانية بيع رياض محرز، كما ويتبقى عامان في عقده الحالي، على الرغم أن الحصول على هذا المبلغ. للاعب الجزائري الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، قد تبدو جيدة”.

كما ويعد نادي أهلي جدة السعودي أحد الأندية السعودية المهتمة بالتعاقد مع الجزائري رياض محرز في سوق الميركاتو الصيفي، من أجل مرافقة زميليه البرزيلي روبرتو فيرمينو والحارس السنغالي إدوارد ميندي.

من هو الجزائري رياض محرز؟!

اللاعب رياض كريم محرز، لاعب جزائري محترف في عالم كرة القدم، من مواليد ال21 من شهر فبراير عام 1991، يلعب في مركز الجناح في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الوقت الحالي.

بدأ الجزائري محرز مسيرته الكروية مع نادي أيه أيه أس سارسيل عام 2004، وبعدها انتقل إلى صفوف نادي كويمبيريوس في عام 2009. ثم لوهافر عام 2010.

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كما وانتقل الجزائري الدولي إلى صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي في عام 2014، الذي توج معه بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016 ودوري البطولة الإنجليزية 2013-2014.

وتعاقد بعدها مع مانشستر سيتي في عام 2018، الذي توج معه ب11 لقباً حتى الآن على مستوى البطولات المحلية والقارية، كان أخرها الموسم المنصرم وتحقيق الثلاثية التاريخية مع الفريق اللندني. وهي دوري الأبطال وكأس الاتحاد والدوري الإنجليزي.

كما ولعب محرز 236 مباراة في مختلف المسابقات والبطولات مع مانشستر سيتي، سجل 78 هدفاً. وصنع 59 تمريرة حاسمة حتى يومنا هذا.

يذكر بأن عقد الجزائري الدولي رياض محرز، ينتهي مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف عام 2025.