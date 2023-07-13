ترقد بالمستشفى.. “علقة موت” لـ إسراء العبيدي على يد زوجها المخمور (شاهد)

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وطن – كشفت الممثلة ومقدمة البرامج العراقية، إسراء العبيدي، عن تعرضها للعنف والضرب على يد زوجها، مشددة على أنها على استعداد للتنازل عن حقوقها كافة مقابل الطلاق.

وأكدت، على حسابها بموقع “سناب شات” أن زوجها يضربها باستمرار لدرجة تصل للموت، مشيرة إلى أن جسدها بها كدمات من قوة الضرب.

ونشرت النجمة العراقية صورة من داخل المستشفى ظهرت فيها وهي تعاني كدمة على ذراعها، مؤكدة أنها حاليا بخير. وعلقت على الصورة :” جزاء الإحسان ربي إني يتيمة ومالي سند غيرك تاخذلي حقي”.

وفي مقطع فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات“، ظهرت وهي منهارة، وأكدت أنها تتعرض للضرب المستمر الذي أوصلها للموت، وإصابتها بعدة كدمات.

وقامت فيما بعد بحذف الفيديو معللة ذلك بنصائح المحامي، وأنها في طريقها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد العنف “الذي مورس عليها” من قبل زوجها.

مؤكدة أنها مستعدة للتنازل عن كافة حقوقها مقابل نيل الطلاق، وختمت: “كرامتي رح ترجعلي، لما أستلم ورقة طلاقي”.

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وأضافت أن زوجها يتناول الخمر ودأب على ضربها باستمرار وحاولت تغييره ولكن دون جدوى ، ولذلك لن تسكت وستأخذ حقها منه كما قالت.

مهرها 250 مليون دينار عراقي

يذكر أنه كانون الثاني 2022، أعلنت الفنانة العراقية “إسراء العبيدي” زواجها من رجل الأعمال “أحمد إياد التميمي” بـ مقدم صداق قدره 250 مليون دينار عراقي، من خلال نشرها صورة لـ عقد الزواج، بعدما ثبتته رفقة شريكها في المحكمة.

وفي تفاصيل الخبر الذي تناولته وسائل إعلام عراقية آنذاك كشفت النجمة العراقية الشابة إسراء العبيدي عن انتهائها من الإجراءات القانونية الخاصة بـ تثبيت زواجها من التميمي، وذلك من خلال مشاركتها صورة عقد قرانهما عبر خاصية القصص القصيرة الملحقة بـ حسابها الرسمي بأحد التطبيقات الاجتماعية، معلقة عليه:” أخيراً صار شرعاً وقانوناً حلالي”.

وأبرزت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء الشهيرة مقدم الصادق المتفق عليه في بنود وشروط زواجها، مبينة أن مهرها بلغ مئتان وخمسون مليون دون أن تكشف عن مؤخر الصداق، كما نشرت مشاهد من حفل زفافها على حسابها في ” انستغرام” وهي ترقص وتزغرد.

من هي إسراء العبيدي؟

و”إسراء العبيدي” عارضة أزياء عراقية وممثلة ولدت عام 1991 في بغداد. بدأت مسيرتها الفنية عام 2019 من خلال مشاركتها في مسلسل” الفندق”.

وشاركت في مسابقة ملكة جمال العراق لعام 2015، وبعدها اتجهت نحو الأزياء وشاركت في الكثير من المحافل الفنية والإعلامية.