بسبب الطعام.. زوجة فيرمينو تفجر غضب السعوديين ثم تعتذر (فيديو)

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وطن – انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تظهر فيه “لاريسا بيريرا” زوجة البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم فريق الأهلي السعودي لكرة القدم، وهي تنتقد الطعام الذي يُقدَّم لها بطريقة غير مباشرة قائلةً: “هو الطعام نفسه الذي يقدَّم لنا يوميًّا”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق موسع، مقطع فيديو كانت بيريرا، زوجة فيرمينو، قد شاركته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، يظهر جلوسها مع فيرمينو على مائدة لتناول الطعام.

والطعام الذي هو عبارة عن خضروات سوتيه وأنواع معينة من الحساء وغيرها من الطعام المخصوص، أثار سخرية زوجة اللاعب البرازيلي بسبب تناوله بشكل يومي.

وقالت لاريسا بيريرا مداعبة زوجها الذي أمسك بهاتفه وضحك: “إنهم يقدمون لنا نفس الطعام يوميا”، لتشعل غضب جماهير النادي الأهلي السعودي الذي رفض الإساءة لإدارة ناديه.

وتداركت زوجة فيرمينو غضب جماهير الأهلي، بعد توضيحها لنيتها وراء الفيديو الكوميدي الذي شاركته مع زوجها أثناء تناول الطعام، قبل أن تحذفه من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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“لا أتحدث بشكل سيئ عن أي أحد”

وقالت في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي : “هم لا يقدمون طعامًا، نحن مَن يطلبه، لأننا نريد ذلك. أنا لا أتحدث بشكل سيئ عن أي أحد”.

وأضافت : “هُناك طرق للتعبير عن نفسك في كل لغة”.

وتفاعلت حسابات عدة مع الحدث، ووصل التفاعل إلى 12.7 ألف خلال ساعتين.

والتقى فيرمينو وزوجته الآن لاريسا بيريرا قبل أربع سنوات، وتواعد الزوجان لمدة ثلاث سنوات قبل أن يتزوجا الصيف الماضي.

وحققت بيريرا نجاحًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث تنشر الصور بانتظام على حسابها على الإنستغرام.

فيرمينو مع الأهلي السعودي

وتعاقد الأهلي السعودي رسميًا مع روبيرتو فيرمينو، في صفقة انتقال حر، قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد لمدة 3 مواسم، حتى يونيو 2026.

وقال فيرمينو في مقطع فيديو نشره على تويتر من قبل النادي يعلن توقيعه: “لطالما لعبت مع الفرق الكبيرة ، والآن أنا انضم إلى الأهلي.. للأهلي جينا”.

ووقعت فرق أخرى في الدوري السعودي للمحترفين مع نجوم كبار مثل كريم بنزيمة وجولو كانتي وخالدو كوليبالي، ومارسيلو بروزوفيتش. كما انضم كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر في يناير الماضي.