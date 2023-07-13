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الملكلة رانيا برفقة الملك وولي العهد وزوجته في منتدى صن فالي .. شاهد خجل وحياء رجوة آل سيف

زيارة خاصة للعائلة الهاشمية إلى الولايات المتحدة

كتب خالد السعدي
الملكلة رانيا برفقة الملك وولي العهد وزوجته في منتدى صن فالي .. شاهد خجل وحياء رجوة آل سيف
الملكة رانيا وعبدالله الثاني والأمير الحسين ورجوة
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وطن- نشرت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مجموعة من الصور خلال تواجدها برفقة زوجها وابنها ولي العهد الأمير الحسين وزوجتة رجوة آل سيف في منتدى صن فالي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت مشاركة الاسرة الهاشمية في منتدى صن فالي على هامش زيارة خاصة قامت بها العائلة للولايات المتحدة، بعد فترة وجيزة من زواج ولي العهد الذي تم في الأول من يونيو/حزيران.

ونشرت الملكة رانيا صورة جماعية جمعتها مع الملك عبدالله الثاني وابنها ولي العهد الأمير الحسين وزوجته رجوة آل سيف، وعلقت عليها بالقول: “في ملتقى صن فالي يوم أمس”.

الملكلة رانيا برفقة الملك وولي العهد وزوجته
الملكلة رانيا برفقة الملك وولي العهد وزوجته

وفي صورة أخرى، وثقت الملكة أطرف حديث بين الملك عبدالله وولي عهد الامير الحسين.

الملك عبدالله وولي عهد الامير الحسين
الملك عبدالله وولي عهد الامير الحسين

إطلالة خجولة لـ رجوة آل سيف

كما نشرت الملكة رانيا صورة منفردة لزوجة نجلها ولي العهد، رجوة آل سيف، والتي كانت هذه اول مشاركة رسمية لها مع العائلة الهاشمية المالكة.

وكانت إطلالة رجوة آل سيف في الصورة بسيطة جدا، حيث ظهرت بدون أي مساحيق تجميلية، في حين بدت علامات الخجل واضحة عليها.

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إطلالة خجولة لـ رجوة آل سيف
إطلالة خجولة لـ رجوة آل سيف

الملك في زيارة خاصة

وكان الديوان الملكي الهاشمي قد أعلن يوم 28 يونيو/حزيران عن مغادرة الملك عبدالله الثاني للولايات المتحدة في زيارة خاصة، موضحا ان سيكون خلال هذه الزيارة في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأمريكية.

ووقال بيان الديوان الملكي بأن مشاركه الملك في الملتقى السنوي سيتخللها عدة لقاءات مع قيادات سياسية واقتصادية دولية، ورؤساء وممثلي عدد من كبريات الشركات في الولايات المتحدة والعالم.

الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية كنائب للملك

وكان واضحا ان الملك قام برحلته برفقة ولي العهد، كونه لم يتم الإعلان عن أدائه القسم ليحل مكان والده كما هو معتاد، حيث أدى الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية، نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن

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