الكشف عن قيمة عقد الرعاية الضخم بين الطيران العماني ونادي تشيلسي

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وطن- كشفت مصادر إعلامية بريطانية، عن قيمة عقد الرعاية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا بين الطيران العمان ونادي تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب ما نقلته حسابات إخبارية عمانية، فإن قيمة عقد الرعاية الذي رفض مدير الطيران العماني لكشف عنه، بلغت 1.5 مليون ريال عماني سنويا (ما يقارب 3 ملايين وتسعمائة ألف دولار أمريكي).

وكان الطيران العماني قد أعلن قبل أيام قليلة عن اتفاقية رعاية جديدة ضخمة مع نادي تشيلسي والتي ستجعل الطيران العماني شريك الطيران العالمي للنادي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

يُعد نادي تشيلسي من أكثر الأندية مرتبةً في الدوري الإنجليزي الممتاز ، والذي يُعد أكثر دوريات كرة القدم متابعةً والأكثر شهرة في العالم مع جمهور موسمي يزيد عن 3 مليارات.

مزايا الشراكة

وتشمل أبرز مزايا الشراكة كسوة مصممة خصيصًا للعلامة التجارية المشتركة ، والتي سيتم الكشف عنها في نهاية العام ، بالإضافة إلى المحتوى الترويجي المشترك وحملات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وقال عبدالعزيز الرئيسي، الرئيس التنفيذي للطيران العماني ، تعليقا على عقد الرعية:”نحن فخورون للغاية بهذا التعاون القيم ، الذي لا يحتفي فقط بحب كرة القدم ولكنه يقدم أيضًا فرصة رائعة لإبراز جمال وثقافة وضيافة عمان لقاعدة جماهير تشيلسي الواسعة”.

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وأضاف انه” مع وجود 135 مليون معجب مذهل ، 85٪ منهم في الأسواق الدولية ، نوفر منصة لا مثيل لها لنشر الوعي بعمان في الأسواق الجديدة في جميع أنحاء العالم ، ليس فقط في أيام المباريات ، ولكن بعد ذلك بكثير.

وشدد على أن هذه الشراكة تمثل فصلاً جديدًا مثيرًا، معربا أنه يشرف الطيران العماني أن يكون “مرتبط بهذا الفريق الهائل، مع الارتقاء بمكانة عمان كوجهة سياحية لا بد من زيارتها.”

سجل حافل للطيران العماني في مجال الرعاية الرياضية

ووقا لموقع “ترافيل ديلي ميديا” يتمتع الطيران العماني بسجل حافل في مجال الرعاية الرياضية، حيث أنه بالإضافة إلى الشراكة المستمرة مع الاتحاد العماني لكرة القدم التي تمتد لأكثر من عقد من الزمان ، تدعم الشركة أيضًا عمان للإبحار ، والاتحاد العماني للجولف ، وماراثون عمان الصحراوي ، والفريق البارالمبي العماني وغيرها.

وفي الوقت نفسه ، بصفته لاعبًا رئيسيًا في استراتيجية السياحة في عمان ، يواصل الطيران العماني استكشاف الفرص للترويج لسلطنة عمان كوجهة سياحية مفضلة في جميع أنحاء العالم.