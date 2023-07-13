الجمعة, يوليو 14, 2023
الرئيسيةالهدهدالكشف عن قيمة عقد الرعاية الضخم بين الطيران العماني ونادي تشيلسي
الهدهد

الكشف عن قيمة عقد الرعاية الضخم بين الطيران العماني ونادي تشيلسي

الطيران العماني أعلن أن عقد الرعاية سيمتد لثلاثة سنوات قادمة

كتب باسل سيد
الكشف عن قيمة عقد الرعاية الضخم بين الطيران العماني ونادي تشيلسي
الطيران العماني
- Advertisement -

وطن- كشفت مصادر إعلامية بريطانية، عن قيمة عقد الرعاية الذي تم الإعلان عنه مؤخرا بين الطيران العمان ونادي تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب ما نقلته حسابات إخبارية عمانية، فإن قيمة عقد الرعاية الذي رفض مدير الطيران العماني لكشف عنه، بلغت 1.5 مليون ريال عماني سنويا (ما يقارب 3 ملايين وتسعمائة ألف دولار أمريكي).

عقد الرعاية الضخم بين الطيران العماني ونادي تشيلسي
عقد الرعاية الضخم بين الطيران العماني ونادي تشيلسي

وكان الطيران العماني قد أعلن قبل أيام قليلة عن اتفاقية رعاية جديدة ضخمة مع نادي تشيلسي والتي ستجعل الطيران العماني شريك الطيران العالمي للنادي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

يُعد نادي تشيلسي من أكثر الأندية مرتبةً في الدوري الإنجليزي الممتاز ، والذي يُعد أكثر دوريات كرة القدم متابعةً والأكثر شهرة في العالم مع جمهور موسمي يزيد عن 3 مليارات.

مزايا الشراكة

وتشمل أبرز مزايا الشراكة كسوة مصممة خصيصًا للعلامة التجارية المشتركة ، والتي سيتم الكشف عنها في نهاية العام ، بالإضافة إلى المحتوى الترويجي المشترك وحملات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وقال عبدالعزيز الرئيسي، الرئيس التنفيذي للطيران العماني ، تعليقا على عقد الرعية:”نحن فخورون للغاية بهذا التعاون القيم ، الذي لا يحتفي فقط بحب كرة القدم ولكنه يقدم أيضًا فرصة رائعة لإبراز جمال وثقافة وضيافة عمان لقاعدة جماهير تشيلسي الواسعة”.

- Advertisement -

وأضاف انه” مع وجود 135 مليون معجب مذهل ، 85٪ منهم في الأسواق الدولية ، نوفر منصة لا مثيل لها لنشر الوعي بعمان في الأسواق الجديدة في جميع أنحاء العالم ، ليس فقط في أيام المباريات ، ولكن بعد ذلك بكثير.

وشدد على أن هذه الشراكة تمثل فصلاً جديدًا مثيرًا، معربا أنه يشرف الطيران العماني أن يكون “مرتبط بهذا الفريق الهائل، مع الارتقاء بمكانة عمان كوجهة سياحية لا بد من زيارتها.”

الطيران العماني ونادي تشيلسي
الطيران العماني ونادي تشيلسي

سجل حافل للطيران العماني في مجال الرعاية الرياضية

ووقا لموقع “ترافيل ديلي ميديا” يتمتع الطيران العماني بسجل حافل في مجال الرعاية الرياضية، حيث أنه بالإضافة إلى الشراكة المستمرة مع الاتحاد العماني لكرة القدم التي تمتد لأكثر من عقد من الزمان ، تدعم الشركة أيضًا عمان للإبحار ، والاتحاد العماني للجولف ، وماراثون عمان الصحراوي ، والفريق البارالمبي العماني وغيرها.

وفي الوقت نفسه ، بصفته لاعبًا رئيسيًا في استراتيجية السياحة في عمان ، يواصل الطيران العماني استكشاف الفرص للترويج لسلطنة عمان كوجهة سياحية مفضلة في جميع أنحاء العالم.

المصدرانستجرام، موقع ترافيل ديلي ميديا، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

مسؤول الطيران العماني يتهرب من الإجابة عن أهم سؤال في عقد رعاية تشيلسي! (شاهد)

الهدهد

مفاجأة.. اتفاق الرعاية بين الطيران العماني وتشيلسي لا يشمل هذا الأمر

الهدهد

شاهد إعلان تشيلسي الرهيب للطيران العماني.. هذا ما ستجنيه عُمان من اتفاق الـ3 سنوات

الهدهد

صور مسربة.. هل أصبح الطيران العماني راعيا لنادي تشيلسي الإنجليزي؟ (القصة الكاملة)

رياضة

فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي هذا الصيف لهذا السبب

رياضة

تفاصيل عقد المغربي حكيم زياش مع النصر السعودي

رياضة

رسالة كوليبالي لنادي تشيلسي بعد انتقاله إلى الهلال السعودي (صور)

رياضة

بعد صفقة البرتغالي نيفيز.. الهلال السعودي يقترب من إتمام صفقة قوية في سوق الميركاتو

رياضة

مالك تشيلسي يشتري نادياً فرنسياً في الدوري الممتاز.. وهذه قيمة الصفقة

رياضة

لماذا رفض لوكاكو عرض الهلال السعودي هذا الصيف؟!

رياضة

كم يبلغ راتب حكيم زياش مع النصر السعودي؟.. تفاصيل الاتفاق بعد تأكيد الصفقة

رياضة

حارس تشيلسي ميندي على بعد خطوةٍ من التوقيع مع أهلي جدة السعودي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مع والده طارق بن تيمور.. صورة نادرة لسلطان عمان هيثم بن طارق نشرها نجله بلعرب

نسرين طافش غاضبة ولا تريد أي ذكرى تجمعها بطليقها وهذا ما دعت له على انستغرام (شاهد)

هل تستيقظ بوجه متورم ومنتفخ؟..إليك ما يعنيه ذلك

ارتفاع درجات الحرارة..كيف يتسبب في تأخير الرحلات الجوية؟

“السعودي جاهل ومتطفل”.. القصة الكاملة لإعلان الخطوط الجوية الذي فجر قنبلة غضب

مفاجأة الأمن التركي لابن شقيق فتح الله غولن في ذكرى الانقلاب الفاشل (فيديو)

ترقب لإحراق نسخة من التوراة والإنجيل أمام مقر السفارة الإسرائيلية بالسويد

سوريش الصبي الهندي: تحول إلى شخصية مقدسة بفضل ذيله الطويل

فيديو يدمي القلوب لاعتداء على مسن سوداني.. و”الدعم السريع” متهمة

لتفادي الأمراض.. إليك كيف تحافظ مضيفات الطيران على صحتهن أثناء السفر!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC