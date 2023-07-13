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العراق.. قوالب ثلج على قبور الموتى لتبريد حرارة الصيف تثير جدلاً كبيراُ (شاهد)

الصورة المنشورة تسببت باستنكار الكثير من المغردين لمثل هذه التصرفات التي لا علاقة لها بالدين في حين جعلها آخرون مجالا للسخرية

كتب خالد السعدي
العراق.. قوالب ثلج على قبور الموتى لتبريد حرارة الصيف تثير جدلاً كبيراُ
قوالب ثلج على قبور الموتى في العراق
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة للجدل تم التقاطها في العراق تظهر وضع قوالب الثلج على القبور.

وأشار الناشطون إلى أن هذه الظاهرة منتشرة حاليا في العراق، حيث يزعم القائمون على مثل هذه الخطوة بأنها من أجل تخفيف حرارة الشمس المرتفعة عن الموتى.

وأظهرت الصور عددا من القبور في إحدى المقابر وقد تم وضع قالب كبير من الثلج على كل واحد منهم.

قوالب ثلج على قبور الموتى لتبريد حرارة الصيف
قوالب ثلج على قبور الموتى لتبريد حرارة الصيف

جدل واستنكار المغردين

الصورة المتدولة أثارت جدلا كبيرا في صفوف المغردين، حيث أنه في الوقت الذي عبر فيه الكثير منهم عن استيائه من الترويج لمثل هذه الامور التي لا تمت للدين بصلة، وجد آخرون فيها طريقا للسخرية والضحك.

وتعليقا على الصورة، قال المغرد علي اليامي: “لنحمد الله ولا نشمت على نعمة الدين الصحيح ونعمة العقل ونعمة التدبر والتفكر ونعمة معرفة الحق ونعمة التمييز ونعمة العلم ..!! شيء مؤلم ان يتمكن معممي الفُرس من غسل عقول بشر وتحويلها الى هذه الدرجة من الجهل والتبعية .”

وقال آخر معربا عن تعجبه من الصورة: “أفضوا إلى ماقدموا ، أما حفرة من النار أو روضة من الجنة ..لايغنيهم الثلج الآن .. فالجهل ينبغي إنكاره وإستنكاره لكن السخرية والإستهزاء ليست نهجًا قويم ولاطريقة صالحة”.

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واستنكرت مغردة أخرى ما يحدث، داعية إلى مساعدة الفقراء الأحياء بدلا من ذلك بالقول:” لما ندعي للموتى ( اللهم ارحمهم وبرد تربتهم أو واجعل قبورهم برداً وسلاماً ) التبريد هنا معنوي . الأحياء من الفقراء أولى بهذا الماء والثلج واجعلوها صدقة عن موتاكم .”

الصورة فتحت مجلا للسخرية

ولجأ نوع آخر من المغردين لاتخاذ هذه لصورة سبيلا للسخرية، حيث قال أحدهم: “لو دافنين معهم مكيف بيكون افضل”.

وقال آخر: “كان فكرتو تعطونهم اكسجين بدال الكتمه داخل”.

خطة من أجل الاستثمار

ولجأ آخرين إلى وجود استثمار ما وراء انتشار هذه الظاهرة، حيث أعرب الكثير من المغردين بأن هذه الفكرة التي تعتبر من خارج الصندوق ربما يكون القائم عليها أحد المصانع التي تصنع هذه القوالب الثلجية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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