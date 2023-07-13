السعودية أمل الشهراني بصور ساخنة بـ”بكيني” أحمر وحبيبها يحتضها من الخلف! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – أثارت مشهورة السوشيال ميديا السعودية، أمل الشهراني، التي تعيش خارج المملكة، جدلاً بظهورها بصورة جريئة مع حبيبها .

وفي الصورة التي نشرتها عبر حسابها في انستغرام، ظهرت أمل الشهراني وهي ترتدي بكيني أحمر، وتغطي جسدها برداء شفاف، بينما كان حبيبها الأجنبي المدعو “جوني لوكوستو” يحتضنها من الخلف، على رمال أحد الشواطئ.

وفي صورةٍ ثانية، نشاهد أمل الشهراني وحبيبها يستمتعان بأجواء الصيف على الشاطئ.

وكشفت أمل الشهراني لأول مرة في حزيران/ يونيو عام 2021، قصة حبها وارتباطها برجل أجنبي يدعى جوني لوكوستو، وتقيم معه في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأثارت الشهراني حينها جدلا وسط هجوم متابعين ضدها بشأن إقامتها مع رجل في الخارج دون زواج. لترد حينها مؤكدة ”أنه لا مشكلة في ذلك من وجهة نظرها“.

وكثيراً ما تنشر السعودية أمل الشهراني لحظات حميمة مع حبيبها الأجنبي .