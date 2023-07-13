الجمعة, يوليو 14, 2023
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السعودية أمل الشهراني بصور ساخنة بـ”بكيني” أحمر وحبيبها يحتضها من الخلف! (شاهد)

ظهرت أمل الشهراني وهي ترتدي بيكيني أحمر وتغطي جسدها برداء شفاف بينما كان حبيبها الأجنبي يحتضنها من الخلف

كتب أنس السالم
السعودية أمل الشهراني
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وطن – أثارت مشهورة السوشيال ميديا السعودية، أمل الشهراني، التي تعيش خارج المملكة، جدلاً بظهورها بصورة جريئة مع حبيبها .

وفي الصورة التي نشرتها عبر حسابها في انستغرام، ظهرت أمل الشهراني وهي ترتدي بكيني أحمر، وتغطي جسدها برداء شفاف، بينما كان حبيبها الأجنبي المدعو “جوني لوكوستو” يحتضنها من الخلف، على رمال أحد الشواطئ.

أمل الشهراني
أمل الشهراني وحبيبها

وفي صورةٍ ثانية، نشاهد أمل الشهراني وحبيبها يستمتعان بأجواء الصيف على الشاطئ.

أمل الشهراني وحبيبها
أمل الشهراني وحبيبها

وكشفت أمل الشهراني لأول مرة في حزيران/ يونيو عام 2021، قصة حبها وارتباطها برجل أجنبي يدعى جوني لوكوستو، وتقيم معه في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأثارت الشهراني حينها جدلا وسط هجوم متابعين ضدها بشأن إقامتها مع رجل في الخارج دون زواج. لترد حينها مؤكدة ”أنه لا مشكلة في ذلك من وجهة نظرها“.

أمل الشهراني وحبيبها جوني
أمل الشهراني وحبيبها جوني

وكثيراً ما تنشر السعودية أمل الشهراني لحظات حميمة مع حبيبها الأجنبي .

المصدررصد وطن (انستغرام)

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