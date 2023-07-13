اغتيال قائد فاغنر عبر تسميمه احتمال وارد عند بايدن.. حذره مما يأكل

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وطن – حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، رئيس فاغنر “يفغيني بريغوجين” من احتمال تسميمه، بعد التمرّد الفاشل الذي قادته مجموعته الروسية المسلّحة.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي: “وحده الله يعلم ما الذي يمكنه فعله. لسنا متأكدين حتى من مكانه ومن الأشخاص الذين يتواصل معهم. لو كنت مكانه، لتوخيت الحذر ممّا آكل”.

وأضاف مازحاً: “لو كنت مكانه ، لكنت سأكون حذرا فيما آكله سأبقي عيني على الطعام”.

بايدن يلمح لاغتيال قائد فاغنر عبر تسميمه

جاء ذلك خلال مؤتمر جمع بايدن مع رئيس فنلندا في القصر الرئاسي.

وقال جو بايدن إن المرتزق الروسي الذي هدد بالإطاحة بفلاديمير بوتين في تمرد فاشل ربما يكون قد تسمم.

وأشار بايدن إلى أن رئيس شركة فاغنر ربما يكون قد تعرض للتسمم ، لكنه قال إن الولايات المتحدة ليس لديها فكرة عن مكان وجوده.

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وأوقف رجل الأعمال السابق في مجال التموين، الذي أطلق عليه لقب “طباخ بوتين” بسبب عقده المربح مع الكرملين، تقدم قواته إلى موسكو بعد أن ادعى لفترة وجيزة أنه سيطر على مدينة روستوف أون دون الجنوبية.

وفي غضون 24 ساعة ، تراجع بريغوجين بعد إبرام اتفاق مع المسؤولين الروس. لكن محاولة الانقلاب مثلت التحدي الأكبر للرئيس فلاديمير بوتين منذ أكثر من عقدين. بعد فشل تمرد مجموعة المرتزقة ، ذهب بريغوجين إلى المنفى في بيلاروسيا.

اختفاء غامض

ولم يُشاهد يفغيني بريغوجين ، الملقب بطاهي بوتين بسبب عقود خدمات المطاعم المربحة التي وصل بها إلى الكرملين ، على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أسابيع منذ مسيرته الفاشلة إلى موسكو.

وزعم الكرملين أن بريغوجين التقى مع بوتين بعد خمسة أيام من التمرد. لكن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو زعم، الخميس الماضي، أن بريغوجين وآلاف من مقاتليه قد عادوا إلى روسيا.

وقالت صحيفة “التلغراف” البريطانية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن رحب بفنلندا في الناتو واستذكر القيم المشتركة للتحالف العسكري ، أثناء زيارته للعضو الجديد في الكتلة الذي يشترك في حدود مع روسيا.

وقبل الاجتماع الثنائي مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ، أشاد بايدن بفنلندا باعتبارها “رصيدًا لا يُصدق” لتحالف الناتو العسكري.

وقال للصحفيين في القصر: “لا أعتقد أن الناتو كان أقوى من أي وقت مضى” ، مضيفًا في وقت لاحق أن قمة هذا الأسبوع كانت بمثابة تذكير بالقيم والتحديات المشتركة للدول الأعضاء.