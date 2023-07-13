الجمعة, يوليو 14, 2023
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حياتنا

أشرف حكيمي مع أبنائه وهبة عبوك تستعرض خصرها وهي عارية (شاهد)

أشرف حكيمي يستمتع بوقته مع أبنائه بينما تستعرض هبة عبوك رشاقتها

كتب فهمي الورغمي
اشرف حكيمي
أشرف حكيمي برفقة أبنائه في إجازته الصيفية
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وطن – نشر لاعب كرة القدم المغربي، أشرف حكيمي، أحدث صوره على حسابه الرسمي في منصة إنستغرام.

واستعرض الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، جزءا من إجازته الصيفية رفقة ابنيه (نعيم وأمين) بينما كانوا يسبحون بأحد المسابح العالية في أحد الفنادق الفاخرة.

اشرف حكيمي
اشرف حكيمي وابنه الصغير
اشرف حكيمي
اشرف حكيمي في إجازة
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي برفقة أبنائه في إجازة

وأظهر حكيمي لياقته البدنية وتحضيراته للموسم الكروي القادم 2022/2023 حيث سيُواصل تألقه مع بطل العاصمة الفرنسية.

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي يستعرض رشاقته

حكيمي يقضي إجازته مع أبناءه

جاء حضور أبناء أشرف حكيمي مع والدهما في الوقت الذي أكدت تقارير صحفية بدء والدتهم، التونسية الإسبانية هبة عبوك، إجراءات الطلاق.

وتوترت العلاقة بين حكيمي وعبوك منذ فبراير الماضي بعد مزاعم تحرش واعتداء جنسي وُجهت للدولي المغربي، من قبل شابة فرنسية زعمت أنه راودها عن نفسها وحاول ممارسة الجنس معها رغما عنها في منزله بضواحي باريس.

هبة عبوك
هبة عبوك تستعرض خصرها

وبينما يقضي حكيمي إجازته رفقة ولديه، شاركت زوجته السابقة صورا لها في حسابها على انستغرام استعرضت خلالها رشاقتها ونحافة خاصرتها بطريقتها المثيرة المعتادة.

هبة عبوك
هبة عبوك بروب الاستحمام
المصدررصد وتحرير وطن

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