أشرف حكيمي مع أبنائه وهبة عبوك تستعرض خصرها وهي عارية (شاهد)

- Advertisement -

وطن – نشر لاعب كرة القدم المغربي، أشرف حكيمي، أحدث صوره على حسابه الرسمي في منصة إنستغرام.

واستعرض الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، جزءا من إجازته الصيفية رفقة ابنيه (نعيم وأمين) بينما كانوا يسبحون بأحد المسابح العالية في أحد الفنادق الفاخرة.

وأظهر حكيمي لياقته البدنية وتحضيراته للموسم الكروي القادم 2022/2023 حيث سيُواصل تألقه مع بطل العاصمة الفرنسية.

حكيمي يقضي إجازته مع أبناءه

جاء حضور أبناء أشرف حكيمي مع والدهما في الوقت الذي أكدت تقارير صحفية بدء والدتهم، التونسية الإسبانية هبة عبوك، إجراءات الطلاق.

وتوترت العلاقة بين حكيمي وعبوك منذ فبراير الماضي بعد مزاعم تحرش واعتداء جنسي وُجهت للدولي المغربي، من قبل شابة فرنسية زعمت أنه راودها عن نفسها وحاول ممارسة الجنس معها رغما عنها في منزله بضواحي باريس.

وبينما يقضي حكيمي إجازته رفقة ولديه، شاركت زوجته السابقة صورا لها في حسابها على انستغرام استعرضت خلالها رشاقتها ونحافة خاصرتها بطريقتها المثيرة المعتادة.