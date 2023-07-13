الجمعة, يوليو 14, 2023
الرئيسيةالهدهدأدلة لافتة.. هل جسد مسلسل ملك الأرض الكوري شخصية محمد بن سلمان...
الهدهد

أدلة لافتة.. هل جسد مسلسل ملك الأرض الكوري شخصية محمد بن سلمان حقا؟

الجدل يتواصل حول المسلسل الكوري "ملك الأرض" وربطه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان

كتب سالم حنفي
مسلسل ملك الأرض
مسلسل ملك الأرض الذي يجسد فيه شخصية أمير خليجي في كوريا الجنوبية
- Advertisement -

وطن – تواصلت حالة الجدل، في المملكة العربية السعودية، بسبب المسلسل الكوري “ملك الأرض”، لا سيما بعد ربط العمل بتجسيد شخصية ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان.

وفي تعليق لافت، قال المعارض السعودي والضابط المنشق العقيد رابح العنزي، إنّ الحلقة السابعة من المسلسل الكوري ملك الأرض، هي بمثابة تعريف لشخصية محمد بن سلمان الحقيقية.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “لقد وصلت فضائح ولي العهد السعودي كوريا الجنوبية مما ألهم الكوريين لإنتاج مسلسل تلفزيوني يظهر أميراً (خليجياً) عربيداً مفتوناً بالنساء ويشرب الخمر بالإضافة إلى كونه فاحش الثراء وينفق ببذخ على ملذاته وشهواته بطريقة غير مسؤولة ومثيرة للسخرية”.

وأضاف أن المسلسل يشير إلى رغبة ذلك الأمير الطائش الذي يقيم في فندق فاخر، في عقد صفقات عسكرية تتعلق بشراء طائرات حربية ويقع أثناء ذلك في حب فتاة كورية حسناء.

ومحمد بن سلمان، وفق التغريدة، هو آخر أمير عربي خليجي قد زار كوريا الجنوبية وعقد صفقات دفاعية وعسكرية معها، وقد أقام بالفعل في فندق لوتي سيول الفاخر.

واستنادا إلى ذلك، قال العنزي: “المسلسل الكوري وأحداثه المثيرة تتطابق تماماً مع الوقائع الحقيقية التي جرت في تلك الزيارة“.

- Advertisement -

العرض الأول لمسلسل ملك الأرض

يُشار إلى أن المسلسل الكوري ملك الأرض، عرض للمرة الأولى في يونيو الماضي، وقد أظهر ممثلا يتقمص دور أمير عربي بلباس خليجي، أثناء زيارته لكوريا الجنوبية.

مسلسل ملك الأرض
ممثل يتقمص دور أمير عربي بلباس خليجي أثناء زيارته لكوريا الجنوبية

وظهر الشخص (الذي يلعب دور الأمير) وسط مجموعة من النساء في ملهى ليلي ويجري مكالمة هاتفية مع شخص آخر، في زيارة تهدف لإجراء مفاوضات لشراء طائرات حربية.

ومع التداول الكبير للمسلسل ولقطاته، أثيرت حالة ممزوجة بين الجدل والغضب في السعودية، بعدما اعتبر الكثير من النشطاء أنّ المسلسل يحمل ما سمونها إساءة للسعوديين والعرب.

أنباء عن حذف المشاهد المسيئة

وفي أعقاب حالة الغضب في المملكة، تحدثت بعض المصادر السعودية عن أن قناة JTBC حذفت ما وصفته بـ “المشهد المسيء للعرب” في مسلسل “ملك الأرض” على موقعها وقناتها الرسمية.

هذه المعلومة ذكرها حساب “هيئة المشاهير” على موقع تويتر، في حين لم يتم التأكّد من حقيقتها.

انخفاض تقييم القناة

في حين قالت تقارير إعلامية سعودية إن تقييمات المسلسل الكوري “ملك الأرض” انخفضت على IMDB ، بالإضافة أيضاً إلى انخفاضها على منصة عرضه نتفليكس Netflix.

وقالت التقارير السعودية، إنّ العديد من المتابعين طالبوا قناة JTBC بالاعتذار عن المشهد المسيء، كما أطلقت حملات مقاطعة غاضبة من قبل الكثير بالانجليزية والعربية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

“السعودي جاهل ومتطفل”.. القصة الكاملة لإعلان الخطوط الجوية الذي فجر قنبلة غضب

الهدهد

النفيسي يدعو الكويت والسعودية للاستقواء بتركيا: “كي لا تستفرد بنا إيران”

حياتنا

ملكة جمال السعودية تستعرض جسدها بإيحاءات جنسية.. قلدت ميا خليفة وزعلانة من “عنتر”! (شاهد)

فيديو

زوجته طلبت الطلاق بعد إصابته بشلل رباعي.. أبكى الجميع برده المفاجئ

الهدهد

تفاعل وسخرية من شاب سعودي دعا مواطني بلاده للتعلم من المصريين (فيديو)

الهدهد

صندوق الاستثمار السعودي.. خسائر مهولة لذراع ابن سلمان تقوض أحلامه

تقارير

الوليد بن طلال نموذجا.. هكذا يدفع الأمراء ثمن صمتهم على تسلط ابن سلمان

الهدهد

علم إسرائيل يُرفرف في الرياض.. ابن سلمان حقق لها ما لم تحلم به يوما

الهدهد

فتاة سعودية تصور نفسها أثناء الصلاة بالحرم المكي دون أن تنسى الفلتر! (شاهد)

الهدهد

مغربية توثق مهرها من سعودي بمليون ريال نقداً وسط ذهول والدها (شاهد)

حياتنا

كريم بنزيما يتجول بسيارة فارهة في شوارع جدة.. فيديو يلفت الأنظار

فيديو

المغامرة الخطيرة: مواطن سعودي يفقد هاتفه على جسر الباحة المعلق

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مع والده طارق بن تيمور.. صورة نادرة لسلطان عمان هيثم بن طارق نشرها نجله بلعرب

نسرين طافش غاضبة ولا تريد أي ذكرى تجمعها بطليقها وهذا ما دعت له على انستغرام (شاهد)

هل تستيقظ بوجه متورم ومنتفخ؟..إليك ما يعنيه ذلك

ارتفاع درجات الحرارة..كيف يتسبب في تأخير الرحلات الجوية؟

“السعودي جاهل ومتطفل”.. القصة الكاملة لإعلان الخطوط الجوية الذي فجر قنبلة غضب

مفاجأة الأمن التركي لابن شقيق فتح الله غولن في ذكرى الانقلاب الفاشل (فيديو)

ترقب لإحراق نسخة من التوراة والإنجيل أمام مقر السفارة الإسرائيلية بالسويد

سوريش الصبي الهندي: تحول إلى شخصية مقدسة بفضل ذيله الطويل

فيديو يدمي القلوب لاعتداء على مسن سوداني.. و”الدعم السريع” متهمة

لتفادي الأمراض.. إليك كيف تحافظ مضيفات الطيران على صحتهن أثناء السفر!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC