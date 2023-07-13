أدلة لافتة.. هل جسد مسلسل ملك الأرض الكوري شخصية محمد بن سلمان حقا؟

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وطن – تواصلت حالة الجدل، في المملكة العربية السعودية، بسبب المسلسل الكوري “ملك الأرض”، لا سيما بعد ربط العمل بتجسيد شخصية ولي العهد والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان.

وفي تعليق لافت، قال المعارض السعودي والضابط المنشق العقيد رابح العنزي، إنّ الحلقة السابعة من المسلسل الكوري ملك الأرض، هي بمثابة تعريف لشخصية محمد بن سلمان الحقيقية.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر“: “لقد وصلت فضائح ولي العهد السعودي كوريا الجنوبية مما ألهم الكوريين لإنتاج مسلسل تلفزيوني يظهر أميراً (خليجياً) عربيداً مفتوناً بالنساء ويشرب الخمر بالإضافة إلى كونه فاحش الثراء وينفق ببذخ على ملذاته وشهواته بطريقة غير مسؤولة ومثيرة للسخرية”.

وأضاف أن المسلسل يشير إلى رغبة ذلك الأمير الطائش الذي يقيم في فندق فاخر، في عقد صفقات عسكرية تتعلق بشراء طائرات حربية ويقع أثناء ذلك في حب فتاة كورية حسناء.

ومحمد بن سلمان، وفق التغريدة، هو آخر أمير عربي خليجي قد زار كوريا الجنوبية وعقد صفقات دفاعية وعسكرية معها، وقد أقام بالفعل في فندق لوتي سيول الفاخر.

واستنادا إلى ذلك، قال العنزي: “المسلسل الكوري وأحداثه المثيرة تتطابق تماماً مع الوقائع الحقيقية التي جرت في تلك الزيارة“.

من أراد أن يعرف شخصية محمد بن سلمان الحقيقية فليشاهد المسلسل الكوري الجديد (ملك الأرض-الحلقة السابعة). لقد وصلت فضائح ولي العهد السعودي كوريا الجنوبية مما ألهم الكوريين لإنتاج مسلسل تلفزيوني يظهر أميراً (خليجياً) عربيداً مفتوناً بالنساء ويشرب الخمر بالإضافة إلى كونه فاحش الثراء… pic.twitter.com/KRA0uakR4K — Col.RabihAlenezi عقيد/ رابح العنزي (@ColAleneziRabih) July 13, 2023

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العرض الأول لمسلسل ملك الأرض

يُشار إلى أن المسلسل الكوري ملك الأرض، عرض للمرة الأولى في يونيو الماضي، وقد أظهر ممثلا يتقمص دور أمير عربي بلباس خليجي، أثناء زيارته لكوريا الجنوبية.

وظهر الشخص (الذي يلعب دور الأمير) وسط مجموعة من النساء في ملهى ليلي ويجري مكالمة هاتفية مع شخص آخر، في زيارة تهدف لإجراء مفاوضات لشراء طائرات حربية.

ومع التداول الكبير للمسلسل ولقطاته، أثيرت حالة ممزوجة بين الجدل والغضب في السعودية، بعدما اعتبر الكثير من النشطاء أنّ المسلسل يحمل ما سمونها إساءة للسعوديين والعرب.

أنباء عن حذف المشاهد المسيئة

وفي أعقاب حالة الغضب في المملكة، تحدثت بعض المصادر السعودية عن أن قناة JTBC حذفت ما وصفته بـ “المشهد المسيء للعرب” في مسلسل “ملك الأرض” على موقعها وقناتها الرسمية.

هذه المعلومة ذكرها حساب “هيئة المشاهير” على موقع تويتر، في حين لم يتم التأكّد من حقيقتها.

انخفاض تقييم القناة

في حين قالت تقارير إعلامية سعودية إن تقييمات المسلسل الكوري “ملك الأرض” انخفضت على IMDB ، بالإضافة أيضاً إلى انخفاضها على منصة عرضه نتفليكس Netflix.

وقالت التقارير السعودية، إنّ العديد من المتابعين طالبوا قناة JTBC بالاعتذار عن المشهد المسيء، كما أطلقت حملات مقاطعة غاضبة من قبل الكثير بالانجليزية والعربية.