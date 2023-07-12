الأربعاء, يوليو 12, 2023
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لتجنب الاختراق .. 8 كلمات مرور يجب ألا تستخدمها على الإنترنت أبدًا

تظهر الأرقام أن ثلثي الأشخاص يستخدمون نفس كلمة المرور أو العبارة السرية في أماكن متعددة

كتب أنس السالم
كلمات مرور يجب ألا تستخدمها على الإنترنت
لمنع اختراق حساباتك يجب استخدام كلمات مرور قوية بأحرف كبيرة وصغيرة ورموز وأرقام
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وطن – حذر خبراء تكنولوجيا من 8 أنواع من كلمات المرور يجب ألا تستخدمها على الإنترنت أبدًا؛ لمنع الاحتيال والإختراق.

وتظهر الأرقام أن ثلثي الأشخاص يستخدمون نفس كلمة المرور أو العبارة السرية في أماكن متعددة.

بالتالي، يمكن أن يمنح هذا المخترقين الوصول إلى العديد من حسابات المتستهدفين، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، مما يمنحهم فرصة للاستيلاء على معلومات وصور وبيانات شخصية، إضافة إلى وضع اليد على الأموال .وفق تقرير mirror

ونصح مستشارو موقع netvouchercodes بتجنب استخدام المعلومات الشخصية مثل أسماء الشوارع أو أسماء الحيوانات الأليفة وألقابها.

بدلاً من ذلك، يقولون إنهم يختارون كلمة مرور آمنة مكونة من ثمانية أحرف على الأقل، باستخدام مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والرموز والأرقام.

يمكن للقراصنة محاولة تسجيل الدخول إلى بريدك الإلكتروني وتغيير كلمات المرور على جميع حساباتك، ومنحهم حق الوصول الكامل إلى معلوماتك.

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8 كلمات مرور يجب تجنبها

1.كلمات المرور نفسها لكل الحسابات: إذا نجح المخترقون في الوصول إلى كلمة مرور واحدة يتم استخدامها لجميع الحسابات الأخرى، فسيمكنه الوصول الكامل إلى معلوماتك وربما إلى التفاصيل المصرفية.

2.اسم الحيوانات الأليفة: إذا كانت لديك صور للحيوانات الأليفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، فيمكن للمخترقين اختبار الاسم عند الدخول إلى حسابك، فهو أيضًا سؤال أمان بنكي شائع.

3.ليست كلمة “password” أو أي شيء مثل “password 1”: عادةً ما تكون هذه هي الخطوة الأولى التي سيختبرها المخترقون، خاصةً إذا كانوا يعتقدون أنك أقل ذكاءً من الناحية التقنية.

4.وضع رقم 1 بعد اسم: بشكل عام إذا كنت قد غيرت كلمة مرورك بعد ملاحظة محاولة غير معتادة لتسجيل الدخول إلى حسابك، فلا تكتفي فقط بوضع “1” بعد كلمة مرورك. حيث قد يختبر أحد المخترقين ذلك. قم بتغييرها تمامًا.

5.الألقاب: تجنب استخدام لقبك في رمز المرور أو أي ذكر له حتى مع الأحرف الخاصة بعد ذلك. فهو رمز يسهل على المخترقين التنبؤ به وسيسمح لهم بالوصول إلى معلوماتك بشكل أسرع.

6.ارقام مثل 1،2،3،4: يعد وجود “1234” في كلمة المرور رمزًا سهل الاختراق. لذا كن فريدًا عند استخدام الأرقام أو الأحرف الخاصة.

7.جميع الأحرف الكبيرة التي تحتوي على أحرف كبيرة في كلمة المرور تعزز حمايتها من المحتالين. لكن مجرد وضع كل الأحرف في الأحرف الكبيرة يجعلها أضعف. كن على دراية بالأحرف الكبيرة باستخدامها في أحرف عشوائية بدلاً من استخدامها جميعًا.

8.اسم الشارع وعنوان المنزل هو أحد أسهل المعلومات التي يمكن للقراصنة العثور عليها.

المصدرmirror

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