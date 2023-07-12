5 أخطاء تقوم بها عند الانتقال إلى مدينة جديدة دون إدراك منك..

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وطن-عادة ما يكون تغيير منزلك ومدينتك سببًا للفرح، ولكنك، ستتفاجأ بعد تغيير مكان إقامتك، لأنك لن تخطط لذلك بشكل جيّد.

يمكن أن تتسبب عمليات الإنتقال من مكان إلى آخر في شعور بالارتباك والتوتر، فلتغيير مكان الإقامة تبعات. لذا، لمساعدتك في هذه العملية، تطرّق موقع “إل فياخيرو فيليث” إلى الحديث عن الأخطاء التي يجب ألا نرتكبها عند الانتقال إلى مكان جديد.

1. عدم التنظيم في وقت مبكر بما فيه الكفاية

في بعض الأحيان لا نخطط للتحركات مسبقًا بشكل جيد وينتهي بالتصرّف بتسرّع بسرعة وفي اللحظة الأخيرة. وهذا خطأ فادح لأننا لا نستطيع أن نضع أنفسنا أمام الأحداث المختلفة غير المتوقعة التي قد تنشأ فيما بعد . إذا نظمنا أنفسنا في الوقت المناسب، ستسير الأمور بشكل أفضل. بهذه الطريقة يمكننا تنظيم التاريخ وشركة الإزالة التي سنقوم بتوظيفها والإمدادات الضرورية في منزلنا الجديد.

2. عدم جرد

من المهم أن نجري جردًا لكل الأشياء التي نمتلكها في المنزل والأشياء التي سنأخذها معنا. يمكننا أن نبدأ بوضع العلامات على الصناديق الصغيرة وتعبئتها، ووضع الأشياء الأكثر هشاشة وتخزينها بعناية.

عليك أن تتذكر تسمية كل شيء حتى تعرف عندما تستقر في المنزل مكان كل شيء وبهذه الطريقة، تكون عملية التفريغ أسهل بكثير وأسرع، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

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3. عدم استئجار لوازم البيت الجديد

في كثير من الأحيان نركز كثيرًا على عملية الانتقال نفسها إلى درجة أننا ننسى أشياء ضرورية مثل عقد الكهرباء أو الماء أو إمدادات الكهرباء. وبمجرّد انتقالنا إلى مدينة جديدة، سنحتاج إلى كل هذا. كما يجب أن يتم ذلك مسبقًا، لأنه يجب مراعاة أوقات مقدمي الخدمة عند تزويدنا بالخدمات.

بصرف النظر عن الإمدادات، يجب أن ننتبه إلى تغيير مكان الإرسال، حيث سيتعين علينا الإشارة إلى عنواننا الجديد للشركات التي ترسل لنا مثل هذه الرسائل.

4. عدم التعاقد مع شركة نقل ذات خبرة

ربما تكون هذه النقطة هي الأهم، لأنه لكي تسير الأمور على ما يرام، من الضروري أن نوظف شركة نقل جيدة. ففي حالة الانتقال من مكان إلى مكان آخر، يمكن لشركة نقل الأثاث ذات خبرة أن تجعل العملية برمتها أسهل بكثير. فضلاً عن ذلك، هناك شركات نقل احترافية تقدّم خدمات جيّدة وبسعر مناسب للغاية، بالإضافة إلى ذلك، من الضروري، اختيار الخدمة التي تناسب احتياجاتك.

5. لا تترك أي شيء وراءك

في بعض الأحيان، لا نكون قادرين على التخلص من كل شيء لم نعد بحاجة إليه في المنزل الجديد، لأنه تربطنا ذكريات بهذه الأغراض. وهذا يعني أننا نتحمل حجم أثاثًا أكثر من المعتاد، ما يجعلنا بحاجة إلى مساحة أكبر حتى نتمكن من أخذ كل شيء معنا، وهو أمر غير ضروري تمامًا.

باختصار، نأمل أن تساعدك هذه القائمة من الأخطاء على تجنبها عند الانتقال إلى مدينة جديدة، كي تتمكّن من القيام بهذه الخطوة بسهولة ومرونة أكثر.