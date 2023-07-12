وزير الدفاع البريطاني غاضباً من طمع “زيلينيسكي”: نحن لسنا أمازون وعليك إظهار الامتنان

- Advertisement -

وطن- طلب وزير الدفاع البريطاني ومستشار الأمن القومي الأمريكي أوكرانيا أن تظهر مزيدًا من الامتنان للمساعدة التي تلقتها من الغرب ، ردًا على شكاوى فولوديمير زيلينسكي من أن بلاده لم تحصل جدولًا زمنيًا ثابتًا أو مجموعة شروط للانضمام إلى الناتو.

وبحسب صحيفة “الغارديان“، فقد بدا أن تعلقات الوزيرين غير المكتوبة في حدثين مختلفين على هامش اليوم الثاني لقمة الناتو في العاصمة الليتوانية ، فيلنيوس ، أدت إلى تغيير المسار من الزعيم الأوكراني يوم الأربعاء ، الذي قال في وقت لاحق إنه “ممتن لجميع القادة من دول الناتو على دعمهم ومساعدتهم.

وقال بن والاس ، وزير الدفاع البريطاني عندما سئل عن إحباط زيلينسكي لعدم تلقيه دعوة رسمية للانضمام إلى الناتو : “سواء أحببنا ذلك أم لا ، يريد الناس أن يروا القليل من الامتنان”، مضيفا:” قد يكون من المفيد إذا اتخذت نهجًا مختلفًا.”

لسنا أمازون

وأضاف “والاس” ، الذي قدم ملاحظاته كنصيحة مفيدة، إن أوكرانيا لديها عادة معاملة الحلفاء ، بما في ذلك المملكة المتحدة ، كما لو كانوا مستودعات أمازون مع قوائم طلبات الأسلحة، كمالفت إلى أن أوكرانيا لم تكن حريصة دائمًا على محاولة كسب المزيد من السياسيين المتشككين في الولايات المتحدة في الكونجرس الأمريكي وأماكن أخرى.

وقال والاس: “في بعض الأحيان تقنع البلدان بالتخلي عن مخزونها من الذخيرة و في بعض الأحيان عليك إقناع المشرعين في الكونغرس في أمريكا. عليك إقناع السياسيين المتشككين في البلدان الأخرى ، كما تعلمون ، أن الأمر يستحق العناء “.

ليست المرة الأولى

وأوضح أنها ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها إلى كييف عن هذا الأمر، قائلا: “أخبرتهم أنه في العام الماضي ، عندما كنت أقود السيارة لمدة 11 ساعة للحصول على قائمة ، أنني لست مثل أمازون” ، ولاحظ أن أوكرانيا لديها عادة ، بمجرد حصولها على نوع واحد من الأسلحة ، تبدأ على الفور في الضغط من أجل نوع آخر.

- Advertisement -

من جانبه،قال جيك سوليفان ، مستشار الأمن القومي الأمريكي ، إن “الشعب الأمريكي يستحق بالفعل درجة من الامتنان” ، ردًا على سؤال محدد من ناشط أوكراني سأل عما إذا كان جو بايدن يحجب عضوية الناتو لأنه “يخشى خسارة روسيا. ، خائف من فوز أوكرانيا “.

انزعاج سوليفان

وبدى سوليفان منزعجًا بشكل واضح وقال: “لقد صعدت الولايات المتحدة الأمريكية لتوفير قدر هائل من القدرات للمساعدة في ضمان حصول جنود أوكرانيا الشجعان على الذخيرة والدفاع الجوي والمشاة والمركبات القتالية ومعدات إزالة الألغام”.

ووفقا للغارديان فقد دفعت اللغة المتشابهة للرجلين درجة من التنسيق وتمثل فحصًا نادرًا لطلبات أوكرانيا المتكررة للمساعدة العسكرية والدبلوماسية في قمة تهدف إلى زيادة الدعم الغربي لكييف ، ولكن دون تقديم مسار فوري لعضوية الناتو ، الأمر الذي قد يؤدي إلى إلى حرب مباشرة مع روسيا.

غضب زيلينيسكي

وكان “زيلينسكي” قد اشتكى الثلاثاء على وسائل التواصل الاجتماعي من أنه من “السخف” أن يتم إخبار كييف بأنها ستكون موضع ترحيب في التحالف ولكن دون تحديد موعد أو شروط محددة، لكن يوم الأربعاء سعى الزعيم الأوكراني ، أثناء حضوره اجتماع الناتو شخصيًا ، إلى تخفيف حدة النبرة.

وقال:”إن نتيجة قمة القادة في فيلنيوس مطلوبة بشدة ونجاح حقيقي لأوكرانيا. وقال زيلينسكي وهو يقف إلى جانب بايدن وريشي سوناك وغيرهما من قادة مجموعة السبع “أنا ممتن لجميع القادة في جميع دول الناتو على الدعم العملي للغاية وغير المسبوق “.

وفي وقت لاحق عندما سُئل زيلينسكي عن تعليقات والاس ، قال الرئيس الأوكراني: “اعتقدت أننا نشعر دائمًا بالامتنان الشديد للمملكة المتحدة” ، وطلب من وزير دفاعه ، أوليكسي ريزنيكوف ، الذي كان من بين الحضور ، الاتصال بنظيره البريطاني على وجه السرعة وشكره مرة أخرى على دعمه.